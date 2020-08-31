Подарок учителю на 1 сентября: как сделать букеты из сладостей своими руками

В День знаний учителям стараются делать традиционные подарки: цветы, конфеты, чай

Хотите красиво поздравить учителя с началом нового учебного года? Букет из цветов – хороший, но недолговечный подарок. Поэтому мы предлагаем сделать вкусные и оригинальные букеты из конфет и зефира к 1 сентября.

Как сделать букет из конфет

Фото: itsalwaysautumn.com

Вам понадобятся: трюфели в фольге, палочки для леденцов, креповой бумага (в лентах), цветочная лента (по желанию), клеевой пистолет, ножницы, клейкая лента или клей-карандаш.

Прикрепите палочки для конфет с трюфелям с помощью клеевого пистолета. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Затем приготовьте креповую бумагу. Вам понадобится полоска около 90 см длиной для каждого цветка. Сделайте надрезы в виде лепестков вдоль одной длинной стороны полоски креповой бумаги.

Фото: itsalwaysautumn.com

Распределите клей по всей длинной стороне полосы креповой бумаги. Это можно сделать с помощью клейкой ленты или клея-карандаша. Нужно действовать аккуратно, потому что креповая бумага нежная и легко рвется. При желании вырежьте несколько листиков из зеленой креповой бумаги.

Фото: itsalwaysautumn.com

Начиная с основания трюфеля рядом с палочкой, начните приклеивать клейкую сторону креповой бумаги к трюфелю, складывая ее по мере движения. Продолжайте складывать и приклеивать креповую бумагу, чтобы придать ей форму цветка.

Фото: itsalwaysautumn.com

Когда вы дойдете до конца, можете просто использовать прозрачный скотч, чтобы закрепить креповую бумагу, при желании добавив "лист". Или вы можете сделать все по инструкции выше и обернуть нижнюю часть цветка цветочной лентой.

Как сделать букет из зефира

Букет на 1 сентября из зефира Фото: Depositphotos

Вам понадобятся: маршмэллоу, зефир, круглый мармелад, цветы, шпажки и оберточная бумага.

Все сладкие ингредиенты нужно насадить на деревянные шпажки. Мы советуем использовать для композиции "женские" цвета: розовый, красный, персиковый.

Смотрите видео, как сделать гастрономические букеты для мужчин и женщин:

В конце шпажки и цветы следует скрепить лентой или скотчем. Теперь осталось завернуть букет в оберточную бумагу. К ее выбору также стоит отнестись с фантазией. Пусть она будет яркого цвета, в горошек или сердечки. Завершите композицию яркой лентой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать красивый букет для учителя, а также писали, как выразить чувства с помощью букета.

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