Подарок учителю на 1 сентября: как сделать букеты из сладостей своими руками
В День знаний учителям стараются делать традиционные подарки: цветы, конфеты, чай
Хотите красиво поздравить учителя с началом нового учебного года? Букет из цветов – хороший, но недолговечный подарок. Поэтому мы предлагаем сделать вкусные и оригинальные букеты из конфет и зефира к 1 сентября.
- Вам понадобятся: трюфели в фольге, палочки для леденцов, креповой бумага (в лентах), цветочная лента (по желанию), клеевой пистолет, ножницы, клейкая лента или клей-карандаш.
Прикрепите палочки для конфет с трюфелям с помощью клеевого пистолета. Будьте осторожны, чтобы не обжечься.
Затем приготовьте креповую бумагу. Вам понадобится полоска около 90 см длиной для каждого цветка. Сделайте надрезы в виде лепестков вдоль одной длинной стороны полоски креповой бумаги.
Распределите клей по всей длинной стороне полосы креповой бумаги. Это можно сделать с помощью клейкой ленты или клея-карандаша. Нужно действовать аккуратно, потому что креповая бумага нежная и легко рвется. При желании вырежьте несколько листиков из зеленой креповой бумаги.
Начиная с основания трюфеля рядом с палочкой, начните приклеивать клейкую сторону креповой бумаги к трюфелю, складывая ее по мере движения. Продолжайте складывать и приклеивать креповую бумагу, чтобы придать ей форму цветка.
Когда вы дойдете до конца, можете просто использовать прозрачный скотч, чтобы закрепить креповую бумагу, при желании добавив "лист". Или вы можете сделать все по инструкции выше и обернуть нижнюю часть цветка цветочной лентой.
- Вам понадобятся: маршмэллоу, зефир, круглый мармелад, цветы, шпажки и оберточная бумага.
Все сладкие ингредиенты нужно насадить на деревянные шпажки. Мы советуем использовать для композиции "женские" цвета: розовый, красный, персиковый.
Смотрите видео, как сделать гастрономические букеты для мужчин и женщин:
В конце шпажки и цветы следует скрепить лентой или скотчем. Теперь осталось завернуть букет в оберточную бумагу. К ее выбору также стоит отнестись с фантазией. Пусть она будет яркого цвета, в горошек или сердечки. Завершите композицию яркой лентой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как выбрать красивый букет для учителя, а также писали, как выразить чувства с помощью букета.
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