Подсолнечное масло: польза и правила выбора

Натуральное растительное масло полезно для здоровья

Подсолнечное масло – продукт, которым Украина может гордиться, ведь является самым большим ее экспортером в мире. Где только не используют этот продукт: и в кулинарии, и мыло варят, и даже как косметическое средство – в виде масок для лица.

Чем полезно подсолнечное масло

Рафинированное масло используют для жарки Фото: Pixabay

По мнению диетологов, подсолнечное масло является прекрасным природным антиоксидантом, защищающим наш организм от атеросклероза, и источником ненасыщенных жирных кислот, необходимых для работы клеток печени, сосудов и нервных волокон. В день можно употреблять всего чайную ложку – тогда негативных последствий не будет.

Как выбрать подсолнечное масло

В первую очередь, нужно понимать, зачем оно вам. Если для заправки салатов, то это должно быть масло холодного прессования, то есть температура отжима – не выше 50 ºС. Для этого лучше покупать нерафинированное – в нем содержится максимум полезных веществ. А вот рафинированное хорошо подходит для жарки – в нем нет горечи и постороннего привкуса.

Хорошее масло не хранится долго Фото: freepik.com

При покупке нужно обращать внимание на дату производства. Лучше выбирать то масло, что хранится не больше четырех месяцев. Найти качественную бутылку легко – в магазинах ассортимент широкий. Если покупаете на рынке, то лучше у проверенного продавца со всеми необходимыми документами на товар.

Напомним, ранее мы писали, как выбрать оливковое масло.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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