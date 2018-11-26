Полезные советы, которые помогут вам приготовить прозрачный бульон

Сварить вкусный бульон можно как из курицы, так и из говядины или рыбы

Даже мутный бульон можно осветлить Фото: Bearfotos / Freepik

Бульон – одно из базовых блюд, которое должен уметь готовить каждый. Но чтобы он действительно порадовал своим вкусом и прозрачностью, важно придерживаться нескольких важных правил.

Как приготовить прозрачный куриный бульон

Прозрачный куриный бульон можно сварить следующим способом.

Удалите с тушки шкурку и жир. Промойте курицу проточной прохладной водой, положите в кастрюльку.

Для приготовления бульона используйте не слишком большое количество холодной воды. Поставьте кастрюльку на медленный огонь, доведите воду до кипения.

Убавьте огонь, не допуская бурления воды. Время от времени снимайте с поверхности бульона пену и жир.

Куриный бульон варится 2 часа. Солите его только после закипания, сразу после этого появится пена, которую нужно немедленно удалить.

В процессе приготовления не рекомендуется накрывать кастрюльку крышкой или перемешивать ее содержимое.

Когда бульон будет готов, процедите его через мелкое сито.

Тонкости приготовления

Чтобы получить прозрачный говяжий бульон, не используйте трубчатые кости. Мясо заливайте только холодной водой, варите его под закрытой крышкой. Время от времени снимайте с поверхности пену и жир. Говяжий бульон варится 3,5-4 часа. После этого его нужно процедить и быстро охладить. Это можно сделать, поместив кастрюлю в емкость большего объема, наполненную холодной водой и льдом.

Советы поваров

Некоторые повара рекомендуют варить второй бульон, то есть сначала нужно залить мясо холодной водой. Когда оно закипит, нужно подержать его на сильном огне 3 минуты, слить воду. Затем следует снова залить продукт холодной водой и варить до готовности.

Для приготовления прозрачного рыбного бульона используйте мелкую рыбу, а также рыбьи головы без жабр, кости, кожу. Залейте продукты холодной водой, доведите на слабом огне до кипения, снимите пену и готовьте 40 минут при слабом кипении. Затем процедите.

Как осветлить мутный бульон

Если бульон все же получился мутным, возьмите белок яйца (из расчета 1 шт. на 1,5 л), взбейте, разбавьте небольшим количеством холодной воды и вылейте в кастрюльку.

Доведите бульон до кипения и процедите его через мелкое сито или марлю. Для осветления добавьте в кипящий бульон сок половинки лимона, лимонная кислота будет способствовать свертыванию белковой взвеси. Вкус супа не пострадает.

Через 1 час добавьте слегка взбитые яичные белки и перемешайте. В полученную оттяжку добавьте часть бульона, хорошо размешайте и отправьте в бульон.

Поставьте кастрюльку на медленный огонь, доведите до кипения, удалите пену с поверхности. Яичная масса свернется хлопьями, забирая всю муть. Аккуратно уберите ее шумовкой. Чтобы бульон остался прозрачным, во время разогревания не закрывайте его крышкой.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как сварить идеальный куриный бульон. Мы также делились секретами приготовления первых блюд.

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