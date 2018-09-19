Вкусный напиток для детей: смузи с малиной и йогуртом

Вместо малины вы можете взять клубнику или чернику

Смузи с малиной Фото: freepik.com

Детям обязательно понравится этот сладкий малиновый коктейль. Он так просто готовится, что они могут сделать его сами.

Смузи с малиной

Ингредиенты:

300 г замороженной малины, плюс для подачи

200 г натурального йогурта с низким содержанием жира

1 стакан молока с низким содержанием жира, охлажденного

лед – для подачи

ассорти свежих ягод – для подачи

мед – по вкусу

Рецепт приготовления:

Смешайте малину, йогурт и молоко в кухонном комбайне. Взбейте до однородности. Попробуйте, добавьте мед по вкусу. Перелейте в 4 стеклянных стакана. Подавайте смузи вместе со льдом, по желанию украсив свежими ягодами.

Совет: лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.

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