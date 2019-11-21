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Полезный осенний кекс с яблоками, орехами и морковью

Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 11:47
Кекс с яблоками и морковью
Кекс с яблоками и морковью
Фото: Depositphotos

Яблочный кекс получается очень ароматным, с запахом корицы и орехов. Он украсит ваше чаепитие в дождливый и холодный день.

Смотрите видео, как сделать сладкий тыквенный хлеб:

Такая выпечка еще и полезна: сливочное масло в ней заменяется растительным, мука используется цельнозерновая. В составе есть овощи, фрукты и орехи.

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Цельнозерновой кекс с яблоком, цуккини, морковью и орехами

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)
  • 3/4 стакан сахара (150 г)
  • 2 ч.л. молотой корицы
  • 1 ч.л. соды или разрыхлителя
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1/2 стакана тертого яблока без кожуры
  • 1/2 стакана тертой моркови
  • 1/2 стакана тертого цуккини
  • 1/2 стакана рубленых грецких орехов
  • 1/4 стакана растительного масла (60 мл)
  • 1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)
  • 2 яйца

Способ приготовления:

  1. В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать.
  2. Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать.
  3. В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать.
  4. Разогреть духовку до 175 °С. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут.
  5. Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой.
  6. Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке.
  7. Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде.

Полезный совет

Готовый кекс можно присыпать просеянной сахарной пудрой или покрыть глазурью: белковой, сахарной, шоколадной.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом яблочного штруделя. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь постный яблочный пирог.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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