Полезный осенний кекс с яблоками, орехами и морковью

Рецепт вкусной домашней выпечки к чаю

Кекс с яблоками и морковью Фото: Depositphotos

Яблочный кекс получается очень ароматным, с запахом корицы и орехов. Он украсит ваше чаепитие в дождливый и холодный день.

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Такая выпечка еще и полезна: сливочное масло в ней заменяется растительным, мука используется цельнозерновая. В составе есть овощи, фрукты и орехи.

Цельнозерновой кекс с яблоком, цуккини, морковью и орехами

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 стакан цельнозерновой муки (около 140 г)

3/4 стакан сахара (150 г)

2 ч.л. молотой корицы

1 ч.л. соды или разрыхлителя

1/4 ч.л. соли

1/2 стакана тертого яблока без кожуры

1/2 стакана тертой моркови

1/2 стакана тертого цуккини

1/2 стакана рубленых грецких орехов

1/4 стакана растительного масла (60 мл)

1/4 стакана кефира или пахты (60 мл)

2 яйца

Способ приготовления:

В большую миску просеять муку, добавить сахар, корицу, разрыхлитель и соль, перемешать. Натертые на крупной терке морковь, цуккини и яблоко слегка отжать и добавить к мучной смеси. Всыпать орехи и все перемешать. В отдельной миске слегка взбить вилкой яйца, влить растительное масло и кефир, продолжать взбивать еще секунд 30. Вылить жидкую смесь к мучной, перемешать. Разогреть духовку до 175 °С. Форму для выпечки размером 10 на 20 см выстлать смазанной маслом пекарской бумагой. Вылить в форму тесто и выпекать в течение 50 минут. Проверить готовность можно с помощью зубочистки, при прокалывании средней части кекса она должна оставаться чистой. Готовый кекс слегка остудить на решетке, не вынимая из формы. Через 10-15 минут аккуратно извлечь из емкости, окончательно остудить на решетке. Нарезать кекс на ломтики в полностью остывшем виде.

Полезный совет

Готовый кекс можно присыпать просеянной сахарной пудрой или покрыть глазурью: белковой, сахарной, шоколадной.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом яблочного штруделя. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь постный яблочный пирог.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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