Полезный перекус: как правильно составить ланч-бокс для школьника

Что дать ребенку в школу, чтобы было и вкусно, и полезно

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Каждая мама заботится о своих детях, особенно – об их здоровье и питании. Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович рассказала, как составить вкусные и полезные ланч-боксы для школьников.

Сэндвичи – отличный вариант для перекуса в школе Фото: freepik.com

Первое, что кладет в ланч-бокс ведущая – медленные углеводы. Это цельнозерновой хлеб, каша, макароны, овсяное печенье.

Затем белки – мясо, птица, рыба, яйца, ореховое ассорти. Лучший вариант – сэндвич с запеченной индейкой, вареными яйцами и овощами.

Тамила Чехович не забывает и об овощах. Ведущая нарезает огурцы, перец и морковь кубиками, а затем нанизывает их на деревянные шпажки вместе с помидорами черри.

Многие боятся давать детям молочные продукты в школу, потому что они могут испортится. Но если вы завернете йогурт или сырки в фольгу, они будут оставаться свежими как минимум до обеда.

В ланч-бокс можно положить орехи и фрукты Фото: freepik.com

И наконец, сладости – любимая еда детей. Положите школьникам в ланч-бокс натуральную пастилу из яблок или батончики мюсли. Это быстрые углеводы, которые хорошо усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Но сладкого должно быть немного – не больше от 20% содержимого ланч-бокса.

Также не забудьте положить бутылочку чистой воды. Готово!

Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах, которые должны быть в рационе каждого школьника. "Сегодня" также писали, как защитить спину ребенка от болезней.

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