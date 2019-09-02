Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полезный перекус: как правильно составить ланч-бокс для школьника

Что дать ребенку в школу, чтобы было и вкусно, и полезно

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Каждая мама заботится о своих детях, особенно – об их здоровье и питании. Ведущая телеканала "Украина" Тамила Чехович рассказала, как составить вкусные и полезные ланч-боксы для школьников.

Сэндвичи – отличный вариант для перекуса в школе
Сэндвичи – отличный вариант для перекуса в школе
Фото: freepik.com

Первое, что кладет в ланч-бокс ведущая – медленные углеводы. Это цельнозерновой хлеб, каша, макароны, овсяное печенье.

Затем белки – мясо, птица, рыба, яйца, ореховое ассорти. Лучший вариант – сэндвич с запеченной индейкой, вареными яйцами и овощами.

Тамила Чехович не забывает и об овощах. Ведущая нарезает огурцы, перец и морковь кубиками, а затем нанизывает их на деревянные шпажки вместе с помидорами черри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как правильно есть макароны, чтобы не поправиться: советы известного диетолога

Многие боятся давать детям молочные продукты в школу, потому что они могут испортится. Но если вы завернете йогурт или сырки в фольгу, они будут оставаться свежими как минимум до обеда.

В ланч-бокс можно положить орехи и фрукты
В ланч-бокс можно положить орехи и фрукты
Фото: freepik.com

И наконец, сладости – любимая еда детей. Положите школьникам в ланч-бокс натуральную пастилу из яблок или батончики мюсли. Это быстрые углеводы, которые хорошо усваиваются организмом и повышают уровень сахара в крови. Но сладкого должно быть немного – не больше от 20% содержимого ланч-бокса.

Также не забудьте положить бутылочку чистой воды. Готово!

Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах, которые должны быть в рационе каждого школьника. "Сегодня" также писали, как защитить спину ребенка от болезней.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Советы родителям: как выбрать школьный рюкзак Гройсман рассказал, чем школьников кормят в столовых Почему мы поправляемся: ответ диетолога Светланы Фус Как выбрать безопасный ланч-бокс
школьник питание сладости печенье сэндвич ланч-бокс
Реклама

Новости партнеров

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Что случится с организмом, если ежедневно есть 40 ложек сахара
Что случится с организмом, если ежедневно есть 40 ложек сахара
Велосипедистка дня: психолог и предприниматель Джулия Эстер
Велосипедистка дня: психолог и предприниматель Джулия Эстер
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Популярные статьи

Вчера, 16:34Events

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

31 августаШоу-бизнес

Тотальное перевоплощение: в сети обсуждают Машу Ефросинину и ее мужа

31 августаEvents

Когда будет линейка 1 сентября в 2019 году: перенос праздника

31 августаТехно

Во Вселенной обнаружены таинственные возмущения в пространстве-времени

31 августаАфиша

Что смотреть в сентябре: на телеканале "Украина" стартует второй сезон сериала "Капитанша"

31 августаПсихология

Гороскоп на 31 августа: все знаки зодиака

30 августаШоу-бизнес

"От нее осталось только имя": Алина Гросу попала под шквал критики

30 августаEvents

Сегодня особенное новолуние 2019: что нельзя делать в день Черной Луны

30 августаFun

Пес пожертвовал жизнью ради спасения хозяина и его семьи

30 августаШоу-бизнес

Камалия собрала детей в школу и призналась, сколько потратила

30 августаТехно

Популярное приложение заразило 100 миллионов смартфонов

30 августаШоу-бизнес

Александр Стоянов стал народным артистом Украины: реакция Екатерины Кухар

30 августаFun

Девушка три года не пользовалась шампунем: как она выглядит сейчас

Новости партнеров

5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
5 гениальных способов красиво обустроить маленькую кухню
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Можно ли похудеть, употребляя хлеб
Можно ли похудеть, употребляя хлеб
Можно бегать при варикозном расширении вен?
Можно бегать при варикозном расширении вен?
Почему нужно рожать больше одного ребенка?
Почему нужно рожать больше одного ребенка?
Россияне стали распродавать смартфоны Huawei
Россияне стали распродавать смартфоны Huawei
Медицинский центр Шибы - в десятке лучших в мире
Медицинский центр Шибы - в десятке лучших в мире
Как понять, что встретили
Как понять, что встретили "своего человека"?