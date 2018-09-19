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Полезный завтрак от Аниты Луценко: скрэмбл с овощами

Тренер рассказала, как вкусно приготовить диетическую яичницу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty
Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

"Вариант здорового завтрака – скрэмбл с овощами и семена подсолнечника с ягодами. Еда должна быть разнообразной, тогда организму всего будет хватать и он будет здоровым и красивым", – написала Анита Луценко в своем Instagram.

Скрэмбл с овощами

Ингредиенты:

  • Помидор
  • Грибы
  • Зелень
  • 2 яйца
  • Соль и молотый перец
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Рецепт приготовления:

  1. Разогреть сковороду, добавить предварительно нарезанный помидор, грибы, зелень. Тушить 5-7 минут без масла в собственном соку.
  2. Куриные яйца смешать с зеленью, посолить и поперчить по вкусу.
  3. Добавить к овощам, готовить 5-7 минут.
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Скрэмбл от Аниты Луценко
Фото: instagram.com/anitasporty

"На десерт – 150 г любых ягод и семена подсолнечника (20 г)", – добавила Анита. 

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока

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