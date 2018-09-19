Полезный завтрак от Аниты Луценко: скрэмбл с овощами

Тренер рассказала, как вкусно приготовить диетическую яичницу

Анита Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

"Вариант здорового завтрака – скрэмбл с овощами и семена подсолнечника с ягодами. Еда должна быть разнообразной, тогда организму всего будет хватать и он будет здоровым и красивым", – написала Анита Луценко в своем Instagram.

Скрэмбл с овощами

Ингредиенты:

Помидор

Грибы

Зелень

2 яйца

Соль и молотый перец

Рецепт приготовления:

Разогреть сковороду, добавить предварительно нарезанный помидор, грибы, зелень. Тушить 5-7 минут без масла в собственном соку. Куриные яйца смешать с зеленью, посолить и поперчить по вкусу. Добавить к овощам, готовить 5-7 минут.

Скрэмбл от Аниты Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

"На десерт – 150 г любых ягод и семена подсолнечника (20 г)", – добавила Анита.

Напомним, ранее Анита Луценко высказала мнение о фигуре Веры Брежневой. Тренер также рассказала, как успевать все и оставаться на высоте. Кроме этого, эксперт раскрыла важное правило похудения и поделилась полезными советами, которые помогут быстро убрать живот и бока.