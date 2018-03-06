Полезный завтрак: сырники с яблоками в духовке

Творог для приготовления сырников лучше всего выбирать плотный и не слишком жирный

Сырники с яблоками получаются сочными, с приятной фруктовой кислинкой. Ваниль и корица дарят им очень приятный аромат.

Сырники с яблоками

На 3-4 порции:

500-600 г творога

4 ст. л. пшеничной муки

1 яйцо

3-4 ст.л. сахара

2-3 ст.л. подсолнечного масла

пакетик ванильного сахара

щепотка корицы

1 среднее яблоко

Рецепт приготовления:

1. Духовку разогреть до 180 С.

2. Яблоки помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.

3. В большой миске смешать творог, муку, яйцо, сахар, ваниль и корицу. Тщательно размять вилкой.

4. Добавить кусочки яблок, перемешать.

5. Противень застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Влажными руками сформировать сырники и выложить их на противень.

6. Выпекать 15-20 минут, затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 5 минут, до золотистой корочки.

7. Подавать вместе со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке.

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