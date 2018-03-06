Полезный завтрак: сырники с яблоками в духовке

Сегодня, 08:52

Творог для приготовления сырников лучше всего выбирать плотный и не слишком жирный

Сырники с яблоками Фото: pixabay.com
Сырники с яблоками Фото: pixabay.com

Сырники с яблоками получаются сочными, с приятной фруктовой кислинкой. Ваниль и корица дарят им очень приятный аромат. 

Сырники с яблоками

На 3-4 порции:

  • 500-600 г творога
  • 4 ст. л. пшеничной муки
  • 1 яйцо
  • 3-4 ст.л. сахара
  • 2-3 ст.л. подсолнечного масла
  • пакетик ванильного сахара
  • щепотка корицы
  • 1 среднее яблоко

Рецепт приготовления:

1. Духовку разогреть до 180 С.

2. Яблоки помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.

3. В большой миске смешать творог, муку, яйцо, сахар, ваниль и корицу. Тщательно размять вилкой. 

4. Добавить кусочки яблок, перемешать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

5. Противень застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Влажными руками сформировать сырники и выложить их на противень.

6. Выпекать 15-20 минут, затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 5 минут, до золотистой корочки.

7. Подавать вместе со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке.

Смотрите видео, как приготовить уникальные розовые сырники:
яблоки, завтрак, творог, рецепт, сырники
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Food

Тарт с мандаринами Фото: pixabay.com

Лучшие рецепты: яркий мандариновый тарт

Вчера, 17:25

Предлагаем вашему вниманию замечательный рецепт французского тарта с цитрусовой начинкой

Food

Рулет из омлета Фото: pinterest.com

Рулет из омлета с овощами: рецепт Юлии Высоцкой

Вчера, 15:48

Лучший рецепт ролла из омлета
Загрузка...

Food

Свинина в духовке Фото: pixabay.com

Рецепт дня: запеченная свинина с овощами

Вчера, 15:10

Это блюдо хорошо тем, что к нему не нужен дополнительный гарнир

Food

Торт "Мимоза" Фото: anitalianinmykitchen.com

Как приготовить торт "Мимоза" на 8 марта

Вчера, 13:55

Мимоза – традиционный в Италии весенний торт. Именно в марте цветут пушистые ветки мимозы, на которые похож этот десерт
Загрузка...