Полезный завтрак: сырники с яблоками в духовке
Творог для приготовления сырников лучше всего выбирать плотный и не слишком жирный
Сырники с яблоками получаются сочными, с приятной фруктовой кислинкой. Ваниль и корица дарят им очень приятный аромат.
Сырники с яблоками
На 3-4 порции:
- 500-600 г творога
- 4 ст. л. пшеничной муки
- 1 яйцо
- 3-4 ст.л. сахара
- 2-3 ст.л. подсолнечного масла
- пакетик ванильного сахара
- щепотка корицы
- 1 среднее яблоко
Рецепт приготовления:
1. Духовку разогреть до 180 С.
2. Яблоки помыть, почистить и нарезать небольшими кубиками.
3. В большой миске смешать творог, муку, яйцо, сахар, ваниль и корицу. Тщательно размять вилкой.
4. Добавить кусочки яблок, перемешать.
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5. Противень застелить бумагой для выпечки и смазать маслом. Влажными руками сформировать сырники и выложить их на противень.
6. Выпекать 15-20 минут, затем перевернуть на другую сторону и готовить еще 5 минут, до золотистой корочки.
7. Подавать вместе со сметаной, сгущенным молоком или вареньем.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом творожной запеканки с бананами. Мы также писали, как приготовить вкусную запеканку из творога в микроволновке.
Смотрите видео, как приготовить уникальные розовые сырники: