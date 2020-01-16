Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полезный завтрак: яичница с авокадо и лососем

Рецепт здорового завтрака на скорую руку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Яичница с лососем и авокадо
Яичница с лососем и авокадо
Фото: Pinterest

Чтобы чувствовать себя хорошо весь день, начните утро с полезного и вкусного завтрака, который не испортит вам фигуру. Благодаря высокому содержанию белков и полезных жиров яичница с лососем и авокадо прекрасно насыщает.

Смотрите видео, как приготовить яйцо пашот в пакете:

Читайте также:
Рецепт пышного омлета с шампиньонами и зеленью

Яичница с лососем и авокадо

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 ст.л. растительного масла
  • 2 свежих яйца
  • 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
  • Небольшой пучок рукколы
  • 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
  • Немного свежевыжатого лимонного сока
  • Соль, молотый перец

Способ приготовления:

  1. Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
  2. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
  3. Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.

Полезный совет

Вы можете дополнить такой завтрак тостами, свежим хлебом или питой.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом омлета "Пуляр". Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать быстрый крабовый салат с помидорами и сыром Панкейки на молоке: рецепт вкусного завтрака от Марты Стюарт Как сварить фасолевый суп за 15 минут Как сделать трехцветный террин из куриного филе
завтрак яичница лосось рецепт авокадо руккола
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Как приготовить дома жареный сыр по секретному рецепту
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Идеальный праздничный шоколадный торт «Захер» от Панковой. Рецепт
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 12:20Fun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 10:52Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

14 январяFun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

14 январяFun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

14 январяFun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

14 январяFun

Жители села нашли 34 тысячи долларов, отказались от них и получили обратно

14 январяШоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

14 январяFun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

14 январяFun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

14 январяFun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяАфиша

Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020

13 январяШоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
Добавит ноток счастья и радости: Нереально вкусный яблочный пирог
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
История и правила приготовления: блюдо из картофеля – деруны
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Медики назвали причины рака поджелудочной железы:
Медики назвали причины рака поджелудочной железы: "Остановитесь"
Последние сутки перед смертью: известно, что гложило Меркьюри
Последние сутки перед смертью: известно, что гложило Меркьюри
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией
Супруга Влада Ямы поразила поклонников фотографией