Полезный завтрак: яичница с авокадо и лососем

Рецепт здорового завтрака на скорую руку

Яичница с лососем и авокадо Фото: Pinterest

Чтобы чувствовать себя хорошо весь день, начните утро с полезного и вкусного завтрака, который не испортит вам фигуру. Благодаря высокому содержанию белков и полезных жиров яичница с лососем и авокадо прекрасно насыщает.

Смотрите видео, как приготовить яйцо пашот в пакете:

Читайте также: Рецепт пышного омлета с шампиньонами и зеленью

Яичница с лососем и авокадо

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

182 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 ст.л. растительного масла

2 свежих яйца

2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося

Небольшой пучок рукколы

1/4 авокадо, нарезанного кубиками

Немного свежевыжатого лимонного сока

Соль, молотый перец

Способ приготовления:

Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите. Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца. Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.

Полезный совет

Вы можете дополнить такой завтрак тостами, свежим хлебом или питой.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом омлета "Пуляр". Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.