Полезный завтрак: яичница с авокадо и лососем
Рецепт здорового завтрака на скорую руку
Чтобы чувствовать себя хорошо весь день, начните утро с полезного и вкусного завтрака, который не испортит вам фигуру. Благодаря высокому содержанию белков и полезных жиров яичница с лососем и авокадо прекрасно насыщает.
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Яичница с лососем и авокадо
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 182 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 ст.л. растительного масла
- 2 свежих яйца
- 2 тонких ломтика слабосоленого или копченого лосося
- Небольшой пучок рукколы
- 1/4 авокадо, нарезанного кубиками
- Немного свежевыжатого лимонного сока
- Соль, молотый перец
Способ приготовления:
- Обжарьте яйца на растительном масле, посолите и поперчите.
- Перемешайте кубики авокадо с рукколой, выложите на тарелку вместе с ломтиками лосося. Сбрызните все лимонным соком и посыпьте щепоткой перца.
- Как только яйца полностью приготовятся, переложите их на тарелку и сразу же подавайте.
Полезный совет
Вы можете дополнить такой завтрак тостами, свежим хлебом или питой.
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Источник: Сегодня