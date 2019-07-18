Цикорий: польза и вред для здоровья

Цикорий – напиток, который богат витаминами и полезен для кишечной микрофлоры

Цикорий - напиток, похожий на кофе Фото: Depositphotos

Цикорий – это популярный напиток, который называют здоровой альтернативой кофе. Он продается в виде порошка и пасты в баночках. Считается, что цикорий благотворно влияет на работу нервной системы.

Смотрите видео, сколько кофе можно пить без вреда для здоровья:

Регулярное употребление цикория может помочь снизить уровень сахара в крови, а также нормализовать обменные процессы в организме, что способствует снижению массы тела.

Чем полезен цикорий для пищеварения

Целебные свойства цикория обусловлены полезными веществами в его составе. Источником витаминов, дубильных веществ и клетчатки является корень растения семейства астровых. Существует также салатный цикорий, его отличают более мясистые корни и стебли.

Растворимый концентрат получают при помощи экстракции – сначала из обжаренного сухого корня варят крепкий "настой", а затем высушивают его в специальных печах-сублиматорах, получая порошок, который мы приобретаем в аптеках или обычных магазинах.

Напиток делают из корня цикория Фото: Pixabay

Основной полезный компонент цикория – инулин. Это вещество представляет собой вид клетчатки, особенно полезный для кишечной микрофлоры. Пресловутые бифидобактерии, населяющие желудочно-кишечный тракт человека питаются исключительно клетчаткой.

Цикорий: свойства напитка

Если ваше обычное питание состоит из полуфабрикатов, концентрированных продуктов и покупных мучных изделий из белой муки, чашка другая напитка из цикория, говорят диетологи, поможет предотвратить дисбактериоз и запор.

Стоит включить в свой рацион цикорий, и если вы собираетесь посидеть пару недель на овощной или фруктовой диете. Таким образом микрофлора получит питание и привыкнет к "хорошей жизни", поэтому вздутие живота и диарея будут меньше беспокоить вас во время экстренного похудения.

Цикорий помогает похудеть Фото: Depositphotos

Кроме инулина цикорий примечателен тем, что способен имитировать вкус кофе. Обжаренный корень горьковат и терпок, поэтому настой из него вполне может заменить любимый напиток.

Читайте также Как варить кофе в турке: секреты приготовления бодрящего напитка

Если вы узнали о беременности, врачи настоятельно рекомендуют рассмотреть замену растворимого кофе на цикорий. Это снизит риск возникновения гестоза, изжоги, тяжести в желудке, а также запоров. Рекомендуют медики включать цикорий и в диету людей, больных гипертонией.

Цикорий: польза для здоровья

Особенно полезен напиток при сахарном диабете второго типа и ожирении – инулин способен снижать гликемический индекс продуктов, а, следовательно, облегчить состояние таких больных, уменьшить тягу к сладкому. В этом случае рекомендуется по 150 мл напитка за 20 минут до каждого приема пищи.

Цикорий может усугубить болезни вен Фото: Pixabay

Витаминно-минеральный комплекс цикория включает в себя витамины А, Е, В 1, В2, В3, С, РР, кроме того экстракт корня богат кальцием, калием и магнием. Соответственно, чашка напитка из цикория будет полезна всем тем, кто стремится поддержать не только здоровье, но и красоту – большая часть этих веществ отвечает за тонус кожи и скорость восстановления коллагеновых волокон.

Также цикорий успешно применяется для похудения.

Цикорий: противопоказания к применению

Обсуждая пользу и вред растворимого цикория, нельзя не упомянуть и о противопоказаниях, которые он имеет.

Противопоказаний к употреблению цикория достаточно немного. Не следует сочетать его прием с препаратами-антибиотиками, он может несколько нарушить усвоение лекарства.

Не будет полезен цикорий тем, кто испытывает проблемы с венами – варикозное расширение вен, а также геморрой могут только усугубиться, если вы злоупотребляете этим напитком.

Цикорий богат витамином С, а многие люди имеют аллергию на аскорбиновую кислоту. Поэтому если вы не можете кушать большинство цитрусовых, а смородина вызывает у вас сыпь, прежде чем покупать растворимый цикорий для здорового питания, проконсультируйтесь с врачом.

Не стоит употреблять напиток и при спазмах дыхательной системы – бронхиальной астме, например.

Впрочем, покупая цикорий, нужно быть осторожными. Многие сорта обогащаются нужными витаминами искусственным путем.

Вторая претензия к напитку – количество и качество инулина, содержащегося в нем. Известно, что только зрелые корни растения содержат до 75% этого вещества, а в наших условиях некоторые производители добавляют вместо инулина более дешевый яблочный пектин, чтобы получить выгоду.

Поэтому, чтобы напиток принес вам только пользу, покупайте порошок, маркированный как натуральный экстракт цикория, и старайтесь избегать искусственно обогащенных, подкрашенных и подслащенных версий продукта, советуют специалисты.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем заменить сахар в кофе. "Сегодня" также делились советами, как выбрать качественный чай.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram