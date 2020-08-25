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Помидоры по-корейски: быстрый рецепт острой овощной закуски

Сегодня, 15:52

Малосольные острые помидоры – идеальное дополнение к любому горячему блюду

Помидоры по-корейски – отличная летняя закуска. Она готовится из помидоров, перца, чеснока и зелени. Иногда в нее добавляют тертую морковь.

Помидоры маринуются около 6-8 часов. Но чтобы они полностью впитали в себя весь букет аромата и вкуса заправки, следует отправить их в холодильник на ночь.

Помидоры по-корейски

Помидоры по-корейски
Помидоры по-корейски
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 74 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг помидоров
  • 4 болгарских перца
  • 2 головки чеснока
  • 2 красных острых перца
  • 1 пучок зелени

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Для заправки:

  • 100 г уксуса
  • 100 мл растительного масла
  • 100 г сахара
  • 2 ст.л. соли
  • 2 ст.л. готовой горчицы

Смотрите видео, как выращивают помидоры в Украине:

Способ приготовления:

  1. Для заправки перец, чеснок, острый перец перекрутить на мясорубке или измельчить в блендере.
  2. Добавить соль, сахар, горчицу, уксус и растительное масло, мелко нарезанную зелень. Перемешать.
  3. Помидоры разрезать пополам.
  4. В подходящую посуду сложить помидоры, на них выложить заправку.
  5. Плотно закрыть посуду крышкой, встряхнуть, перевернуть крышкой вниз и убрать в холодильник.
  6. На следующий день перевернуть крышкой вверх, держать в холодильнике.

Полезный совет

Помидоры для закуски нужно выбирать спелые и сладкие.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вяленых помидоров по-итальянски.

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Источник: Сегодня
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