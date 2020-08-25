Помидоры по-корейски: быстрый рецепт острой овощной закуски

Малосольные острые помидоры – идеальное дополнение к любому горячему блюду

Помидоры по-корейски – отличная летняя закуска. Она готовится из помидоров, перца, чеснока и зелени. Иногда в нее добавляют тертую морковь.

Помидоры маринуются около 6-8 часов. Но чтобы они полностью впитали в себя весь букет аромата и вкуса заправки, следует отправить их в холодильник на ночь.

Помидоры по-корейски

Помидоры по-корейски Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

74 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг помидоров

4 болгарских перца

2 головки чеснока

2 красных острых перца

1 пучок зелени

Для заправки:

100 г уксуса

100 мл растительного масла

100 г сахара

2 ст.л. соли

2 ст.л. готовой горчицы

Смотрите видео, как выращивают помидоры в Украине:

Способ приготовления:

Для заправки перец, чеснок, острый перец перекрутить на мясорубке или измельчить в блендере. Добавить соль, сахар, горчицу, уксус и растительное масло, мелко нарезанную зелень. Перемешать. Помидоры разрезать пополам. В подходящую посуду сложить помидоры, на них выложить заправку. Плотно закрыть посуду крышкой, встряхнуть, перевернуть крышкой вниз и убрать в холодильник. На следующий день перевернуть крышкой вверх, держать в холодильнике.

Полезный совет

Помидоры для закуски нужно выбирать спелые и сладкие.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вяленых помидоров по-итальянски.

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