Помидоры по-корейски: быстрый рецепт острой овощной закуски
Малосольные острые помидоры – идеальное дополнение к любому горячему блюду
Помидоры по-корейски – отличная летняя закуска. Она готовится из помидоров, перца, чеснока и зелени. Иногда в нее добавляют тертую морковь.
Помидоры маринуются около 6-8 часов. Но чтобы они полностью впитали в себя весь букет аромата и вкуса заправки, следует отправить их в холодильник на ночь.
Помидоры по-корейски
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 74 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг помидоров
- 4 болгарских перца
- 2 головки чеснока
- 2 красных острых перца
- 1 пучок зелени
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Для заправки:
- 100 г уксуса
- 100 мл растительного масла
- 100 г сахара
- 2 ст.л. соли
- 2 ст.л. готовой горчицы
Смотрите видео, как выращивают помидоры в Украине:
Способ приготовления:
- Для заправки перец, чеснок, острый перец перекрутить на мясорубке или измельчить в блендере.
- Добавить соль, сахар, горчицу, уксус и растительное масло, мелко нарезанную зелень. Перемешать.
- Помидоры разрезать пополам.
- В подходящую посуду сложить помидоры, на них выложить заправку.
- Плотно закрыть посуду крышкой, встряхнуть, перевернуть крышкой вниз и убрать в холодильник.
- На следующий день перевернуть крышкой вверх, держать в холодильнике.
Полезный совет
Помидоры для закуски нужно выбирать спелые и сладкие.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить лечо на зиму. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вяленых помидоров по-итальянски.
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