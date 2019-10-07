Попкорн: польза, вред и секреты приготовления
Для попкорна нужна специальная кукуруза
Сделать попкорн дома по силам каждому. Его можно готовить на сковороде и в духовке, но самый простой способ – в микроволновой печи.
Смотрите видео, безопасно ли покупать горячую кукурузу:
Кукуруза для попкорна нужна специальная, "взрывающаяся". Так, в маисовом сорте содержится много воды. Нагретая влага превращается в пар, который с треском разрывает герметичную оболочку.
Попкорн: польза и вред
Эксперты отметили, что попкорн без дополнительных добавок и ароматизаторов полезен для желудочно-кишечного тракта. Клетчатка, которая в нем содержится, выводит из организма токсины и другие вредные вещества.
Можно съесть даже большой стакан попкорна и не волноваться за фигуру. В одной порции примерно 100-150 ккал. При этом у вас будет чувство сытости, и вы не наберете лишний вес.
Вред попкорна для здоровья заключается в следующем:
- Обезвоживание организма. Добавки в виде соли и сахара вызывают сильную жажду и приводят к нарушению водного баланса. Кроме того, такой попкорн обеспечивает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу;
- Попкорн готовят на масле. Если его не менять, то в нем накапливаются канцерогены и трансжиры, которые вызывают онкологические заболевания и проблемы с легкими;
- Ароматические и вкусовые добавки могут стать источником аллергии и различных заболеваний ЖКТ.
Рецепт попкорна на сковороде
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 3 ст.л. кокосового, арахисового или рапсового масла
- 1/3 чашки качественных кукурузных ядер для попкорна
- 1 ст.л. сливочного масла
- Соль
Способ приготовления:
- Нагрейте масло в сковороде емкостью 3 л на среднем огне. Можно использовать любое растительное или ореховое масло с высокой точкой кипения. Если вы используете кокосовое масло, его нужно растопить.
- Добавьте 3-4 ядра воздушной кукурузы и накройте сковородку крышкой.
- Когда попкорн раскроется, высыпьте на дно 1/3 стакана оставшихся кукурузных ядер ровным слоем. Накройте, обязательно снимите с плиты и дайте постоять 30 секунд.
- Верните сковороду на огонь. Когда попкорн начнет сильно лопаться, осторожно встряхните кастрюлю, чтобы он не подгорел. Старайтесь держать крышку немного приоткрытой для выхода пара.
- После того, как интервалы хлопков уменьшатся до нескольких секунд, снимите кастрюлю с огня, уберите крышку и пересыпьте попкорн в широкую миску.
- Полейте попкорн растопленным сливочным маслом и перемешайте. Посолите по вкусу. Вы можете приправить попкорн копченой паприкой, порошком из кайенского перца, карри, кумином или тертым сыром пармезан.
Попкорн в микроволновке: рецепт
Ингредиенты:
- Зерна попкорна
Способ приготовления:
- Положите в стеклянную или керамическую посуду кусочек сливочного масла. Оно придаст особенный вкус и аромат.
- Растопите его, чтобы растеклось по дну тонкой пленкой.
- Высыпьте горсть кукурузы, встряхните. Пусть масло равномерно окутает все зернышки.
- закройте крышкой и включите микроволновку. Через время услышите, как лопаются зерна. Поглядывайте за процессом, чтобы ядра не подгорели. Процесс приготовления не займет более 4 минут.
Как готовить попкорн для микроволновки
Полуфабрикат в бумажной упаковке готовить очень просто. Поставьте пакет с попкорном в микроволновку и включите ее на 1-2 минуты. Достаньте и хорошенько встряхните. Затем положите назад и доведите до готовности. Общее время приготовления попкорна в микроволновке составляет 3-4 минуты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь кукурузу в духовке в фольге. "Сегодня" также делились рецептом кукурузы на гриле.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.