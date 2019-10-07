Попкорн: польза, вред и секреты приготовления

Для попкорна нужна специальная кукуруза

Попкорн может бы как сладким, так и соленым Фото: freepik.com

Сделать попкорн дома по силам каждому. Его можно готовить на сковороде и в духовке, но самый простой способ – в микроволновой печи.

Смотрите видео, безопасно ли покупать горячую кукурузу:

Кукуруза для попкорна нужна специальная, "взрывающаяся". Так, в маисовом сорте содержится много воды. Нагретая влага превращается в пар, который с треском разрывает герметичную оболочку.

Попкорн: польза и вред

Самый полезный попкорн – без добавок Фото: freepik.com

Эксперты отметили, что попкорн без дополнительных добавок и ароматизаторов полезен для желудочно-кишечного тракта. Клетчатка, которая в нем содержится, выводит из организма токсины и другие вредные вещества.

Можно съесть даже большой стакан попкорна и не волноваться за фигуру. В одной порции примерно 100-150 ккал. При этом у вас будет чувство сытости, и вы не наберете лишний вес.

Вред попкорна для здоровья заключается в следующем:

Обезвоживание организма. Добавки в виде соли и сахара вызывают сильную жажду и приводят к нарушению водного баланса. Кроме того, такой попкорн обеспечивает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу;

Попкорн готовят на масле. Если его не менять, то в нем накапливаются канцерогены и трансжиры, которые вызывают онкологические заболевания и проблемы с легкими;

Ароматические и вкусовые добавки могут стать источником аллергии и различных заболеваний ЖКТ.

Рецепт попкорна на сковороде

Попкорн на сковороде Фото: Pexels

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

3 ст.л. кокосового, арахисового или рапсового масла

1/3 чашки качественных кукурузных ядер для попкорна

1 ст.л. сливочного масла

Соль

Способ приготовления:

Нагрейте масло в сковороде емкостью 3 л на среднем огне. Можно использовать любое растительное или ореховое масло с высокой точкой кипения. Если вы используете кокосовое масло, его нужно растопить. Добавьте 3-4 ядра воздушной кукурузы и накройте сковородку крышкой. Когда попкорн раскроется, высыпьте на дно 1/3 стакана оставшихся кукурузных ядер ровным слоем. Накройте, обязательно снимите с плиты и дайте постоять 30 секунд. Верните сковороду на огонь. Когда попкорн начнет сильно лопаться, осторожно встряхните кастрюлю, чтобы он не подгорел. Старайтесь держать крышку немного приоткрытой для выхода пара. После того, как интервалы хлопков уменьшатся до нескольких секунд, снимите кастрюлю с огня, уберите крышку и пересыпьте попкорн в широкую миску. Полейте попкорн растопленным сливочным маслом и перемешайте. Посолите по вкусу. Вы можете приправить попкорн копченой паприкой, порошком из кайенского перца, карри, кумином или тертым сыром пармезан.

Попкорн в микроволновке: рецепт

Попкорн в СВЧ-печи Фото: Pexels

Ингредиенты:

Зерна попкорна

Способ приготовления:

Положите в стеклянную или керамическую посуду кусочек сливочного масла. Оно придаст особенный вкус и аромат. Растопите его, чтобы растеклось по дну тонкой пленкой. Высыпьте горсть кукурузы, встряхните. Пусть масло равномерно окутает все зернышки. закройте крышкой и включите микроволновку. Через время услышите, как лопаются зерна. Поглядывайте за процессом, чтобы ядра не подгорели. Процесс приготовления не займет более 4 минут.

Как готовить попкорн для микроволновки

Полуфабрикат в бумажной упаковке готовить очень просто. Поставьте пакет с попкорном в микроволновку и включите ее на 1-2 минуты. Достаньте и хорошенько встряхните. Затем положите назад и доведите до готовности. Общее время приготовления попкорна в микроволновке составляет 3-4 минуты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь кукурузу в духовке в фольге. "Сегодня" также делились рецептом кукурузы на гриле.

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