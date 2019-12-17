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Постная выпечка: рецепт шоколадного кекса с глазурью

Очень вкусный кекс без яиц и масла

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Постный кекс шоколадом
Постный кекс шоколадом
Фото: Depositphotos

Рождественский пост начался 28 ноября и будет длиться 40 дней. В это время церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как постное печенье на рассоле:

Мы расскажем, как испечь постный шоколадный кекс с орехами на растительном масле. Это идеальное дополнение к чаю или кофе.

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Постный шоколадный кекс с глазурью

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 322 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для кекса:

  • 1 стакан сахара
  • 1/4 стакана растительного масла
  • 1 ст.л. уксуса
  • 1 стакан заваренного кофе
  • 2 ст.л. какао-порошка
  • 1.5 стакана муки
  • 1 ч.л. соли
  • Колотые орехи – по вкусу

Для глазури:

  • 80 г черного шоколада 72% какао
  • 80 мл кипятка

Способ приготовления:

  1. Сахар смешать с четвертью стакана растительного масла, уксуса и заваренным кофе.
  2. Во вторую емкость просеять муку, какао-порошок, муку и соду.
  3. Всыпать в жидкую смесь сухую, перемешать. Добавить орехи. Еще раз перемешать, влить в силиконовую форму для кекса и выпекать 25-30 минут при температуре 180 ºС.
  4. Готовность проверить зубочисткой. Дать остыть 10 минут, затем переложить на решетку.

Как сделать глазурь для кекса

Шоколад измельчить, залить кипятком, перемешивать до получения гладкой эмульсии. Остывший кекс полить шоколадной глазурью.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке. "Сегодня" также делились рецептом постной яблочной шарлотки.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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