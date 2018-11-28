Постная выпечка с яблоками: три простых рецепта
Рецепты вкусной выпечки с яблоками без добавления молочных продуктов и яиц
Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января. Если вы хотите испечь что-нибудь вкусное к чаю, забыв про сливочное масло и яйца, приготовьте аппетитную постную выпечку с яблоками по нашим рецептам.
Постный яблочный пирог от Марты Стюарт
Ингредиенты:
Для теста:
- 3 стакана муки
- 2 чайные ложки крупной соли
- 2 столовые ложки сахара
- 1/2 стакана растительного масла
- 1/2 стакана воды
Для начинки:
- 3 столовые ложки муки, плюс еще немного для присыпки
- 6 яблок разных сортов (около 1.5 кг), очищенных и нарезанных ломтиками
- 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
- 1/4 стакана сахара, плюс для посыпки
- 1 чайная ложка корицы
- 1/8 чайной ложки крупной соли
Рецепт приготовления:
- Перемешайте муку, соль и сахар. Сделайте лунку в центре, добавьте масло и воду. Замесите тесто и разделите его на две части. Накройте пленкой и раскатайте каждую часть в круг диаметром 33 см. Дайте тесту постоять 30 минут.
- Выложите один пласт теста в форму для выпечки диаметром 23 см, сформируйте бортики.
- В большой миске смешайте яблоки, лимонный сок, сахар, корицу, соль и муку. Выложите начинку на тесто, смажьте края водой. Накройте вторым пластом теста. Подверните и защипайте края. Сделайте вилкой несколько отверстий для выхода пара. Смажьте водой и присыпьте сахаром, желательно коричневым.
- Отправьте пирог в разогретую до 200 С духовку и запекайте, пока он не подрумянится, около 20 минут. Уменьшите температуру до 175 градусов и выпекайте еще около часа.
- Достаньте пирог из духовки и полностью его остудите. Разрезать его можно не раньше, чем через 3-4 часа после выпечки.
Постная галета с яблоками
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 стакана муки
- 1/2 ч.л. соли
- 1 ч.л.
- 1/2 стакана горячей воды
- 1/2 стакана рафинированного растительного масла
Для начинки:
- 2 крупных яблока
- смесь сухофруктов
- 1-2 ст.л. сахара
- корица
Рецепт приготовления:
- Муку просеять, добавить соль и разрыхлитель. В стакан с маслом налить горячую воду, вылить в мучную смесь. Тщательно перемешать и замесить плотное, не липнущее к рукам тесто. Раскатать его в круг толщиной примерно 0,5 см.
- Сухофрукты замочить в воде на 15 минут, яблоки почистить и порезать тонкими ломтиками.
- Выложить яблоки на тесто, отступая от краев на несколько сантиметров. Сверху разложить сухофрукты, посыпать сахаром и корицей, края завернуть внутрь внахлест.
- Выпекать галету до золотистого цвета в разогретой до 200 градусов духовке. Это займет около 30-40 минут. Готовый десерт можно по желанию посыпать сахарной пудрой.
Постная шарлотка с яблоками
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеничной муки
- 1 стакан кукурузной муки
- 1 стакан яблочного сока
- 1 стакан сахара
- 1/4 стакана растительного масла
- чайная ложка соды корица или цедра лимона по вкусу
- 3 яблока
Рецепт приготовления:
- Яблоки помыть, почистить и удалить сердцевину. Разрезать каждый фрукт на шесть долек.
- Приготовить тесто. Смешать в миске все сухие ингредиенты: оба вида муки, сахар, соду и корицу.
- Затем к сухим ингредиентам добавить растительное масло и яблочный сок. Все тщательно перемешать. Должно получится тесто по консистенции как на оладьи.
- Форму для выпечки смазать маслом, вылить в нее все тесто. Сверху на тесто выложить дольки яблок.
- Пирог слегка присыпать сахаром. Выпекать при 180 градусах 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Пирог можно украсить миндальными хлопьями перед подачей.
Напомним, ранее "Сегодня" делился рецептом постных банановых оладий с корицей. Также мы рассказывали, как приготовить диетическое печенье без сахара.
Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом и розмарином:
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Источник: "Сегодня"