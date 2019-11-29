Постные блины на минеральной воде: три рецепта для завтрака

Рецепты вкусных блинов на газированной воде

Постные блины на минералке Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался в четверг, 28 ноября. Он будет длиться до православного Рождества. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

Если вы привыкли готовить на завтрак блинчики, пост – не повод отказываться от любимого блюда. Ведь существуют постные блины, которые получаются ничуть не хуже привычных и любимых нами блинов.

Рецепт постных блинов на минеральной воде

Блины на минералке Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

250 г (1,5 стакана) пшеничной муки высшего сорта

2-2,5 стакана минеральной газированной воды

1 ст. л. сахара

1 щепотка соли

3-4 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления:

В просеянную муку добавить сахар и соль, перемешать. Влить 1 стакан газированной воды и перемешать, чтобы не было комочков. Влить второй стакан воды и замесить жидкое тесто. Накрыть тесто и дать ему постоять 30 минут. За это время клейковина набухнет и, возможно, потребуется добавить еще немного газированной воды (примерно 0,5 стакана), чтобы тесто было достаточно жидким для выпечки тонких блинов. В конце влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блинчики. Подавать с любой начинкой на свой выбор.

Постные блины на минеральной воде с картофелем

Постные картофельные блины Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1/2 стакана пшеничной муки

3 картофелины

1 стакан минеральной воды

4-5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

Очистить картофель, нарезать его кубиками и отварить до готовности. Затем слить лишнюю воду, оставив немного отвара. Сделать картофельное пюре и слегка его остудить. Добавить к нему просеянную пшеничную муку и постепенно развести полученное тесто минеральной водой, чтобы тесто получилось консистенции кефира. В конце добавить растительное масло и перемешать. Жарить, как обычно. Подавать вместе с грибами или квашеной капустой.

Постные блины на минералке: рецепт без глютена

Постные блины на рисовой муке Фото: Pixabay

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 мл минеральной воды

70 г гречневых хлопьев

1 стакан рисовой муки

2 ст.л. с горкой кукурузного крахмала

2 ч.л. сахара

1/4 ч.л. соли

1 ст.л. рафинированного масла

Способ приготовления:

В миску насыпать гречневые хлопья. Влить минеральную газированную воду. Смешать муку, крахмал, соль и сахар. Высыпать в смесь и дать постоять 5 минут. Выпекать на небольшой блинной сковороде с двух сторон, как обычные блины.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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