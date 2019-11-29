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Постные блины на минеральной воде: три рецепта для завтрака

Рецепты вкусных блинов на газированной воде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Постные блины на минералке
Постные блины на минералке
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался в четверг, 28 ноября. Он будет длиться до православного Рождества. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски.

Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:

Если вы привыкли готовить на завтрак блинчики, пост – не повод отказываться от любимого блюда. Ведь существуют постные блины, которые получаются ничуть не хуже привычных и любимых нами блинов.

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Рецепт постных блинов на минеральной воде

Блины на минералке
Блины на минералке
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 250 г (1,5 стакана) пшеничной муки высшего сорта
  • 2-2,5 стакана минеральной газированной воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 щепотка соли
  • 3-4 ст. л. рафинированного растительного масла

Способ приготовления:

  1. В просеянную муку добавить сахар и соль, перемешать. Влить 1 стакан газированной воды и перемешать, чтобы не было комочков.
  2. Влить второй стакан воды и замесить жидкое тесто. Накрыть тесто и дать ему постоять 30 минут.
  3. За это время клейковина набухнет и, возможно, потребуется добавить еще немного газированной воды (примерно 0,5 стакана), чтобы тесто было достаточно жидким для выпечки тонких блинов. В конце влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блинчики.
  5. Подавать с любой начинкой на свой выбор.

Постные блины на минеральной воде с картофелем

Постные картофельные блины
Постные картофельные блины
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана пшеничной муки
  • 3 картофелины
  • 1 стакан минеральной воды
  • 4-5 ст.л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Очистить картофель, нарезать его кубиками и отварить до готовности. Затем слить лишнюю воду, оставив немного отвара.
  2. Сделать картофельное пюре и слегка его остудить.
  3. Добавить к нему просеянную пшеничную муку и постепенно развести полученное тесто минеральной водой, чтобы тесто получилось консистенции кефира. В конце добавить растительное масло и перемешать.
  4. Жарить, как обычно. Подавать вместе с грибами или квашеной капустой.

Постные блины на минералке: рецепт без глютена

Постные блины на рисовой муке
Постные блины на рисовой муке
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 мл минеральной воды
  • 70 г гречневых хлопьев
  • 1 стакан рисовой муки
  • 2 ст.л. с горкой кукурузного крахмала
  • 2 ч.л. сахара
  • 1/4 ч.л. соли
  • 1 ст.л. рафинированного масла

Способ приготовления:

  1. В миску насыпать гречневые хлопья.
  2. Влить минеральную газированную воду.
  3. Смешать муку, крахмал, соль и сахар. Высыпать в смесь и дать постоять 5 минут.
  4. Выпекать на небольшой блинной сковороде с двух сторон, как обычные блины.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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