Постные блины на минеральной воде: три рецепта для завтрака
Рецепты вкусных блинов на газированной воде
Рождественский пост 2019-2020 начался в четверг, 28 ноября. Он будет длиться до православного Рождества. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения, то есть яйца, молоко, сыр, колбасу и сосиски.
Смотрите видео, как соблюдать Рождественский пост:
Если вы привыкли готовить на завтрак блинчики, пост – не повод отказываться от любимого блюда. Ведь существуют постные блины, которые получаются ничуть не хуже привычных и любимых нами блинов.
Рецепт постных блинов на минеральной воде
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 250 г (1,5 стакана) пшеничной муки высшего сорта
- 2-2,5 стакана минеральной газированной воды
- 1 ст. л. сахара
- 1 щепотка соли
- 3-4 ст. л. рафинированного растительного масла
Способ приготовления:
- В просеянную муку добавить сахар и соль, перемешать. Влить 1 стакан газированной воды и перемешать, чтобы не было комочков.
- Влить второй стакан воды и замесить жидкое тесто. Накрыть тесто и дать ему постоять 30 минут.
- За это время клейковина набухнет и, возможно, потребуется добавить еще немного газированной воды (примерно 0,5 стакана), чтобы тесто было достаточно жидким для выпечки тонких блинов. В конце влить растительное масло и еще раз тщательно перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Наливая тесто половником, пожарить тонкие блинчики.
- Подавать с любой начинкой на свой выбор.
Постные блины на минеральной воде с картофелем
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 1/2 стакана пшеничной муки
- 3 картофелины
- 1 стакан минеральной воды
- 4-5 ст.л. растительного масла
Способ приготовления:
- Очистить картофель, нарезать его кубиками и отварить до готовности. Затем слить лишнюю воду, оставив немного отвара.
- Сделать картофельное пюре и слегка его остудить.
- Добавить к нему просеянную пшеничную муку и постепенно развести полученное тесто минеральной водой, чтобы тесто получилось консистенции кефира. В конце добавить растительное масло и перемешать.
- Жарить, как обычно. Подавать вместе с грибами или квашеной капустой.
Постные блины на минералке: рецепт без глютена
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 мл минеральной воды
- 70 г гречневых хлопьев
- 1 стакан рисовой муки
- 2 ст.л. с горкой кукурузного крахмала
- 2 ч.л. сахара
- 1/4 ч.л. соли
- 1 ст.л. рафинированного масла
Способ приготовления:
- В миску насыпать гречневые хлопья.
- Влить минеральную газированную воду.
- Смешать муку, крахмал, соль и сахар. Высыпать в смесь и дать постоять 5 минут.
- Выпекать на небольшой блинной сковороде с двух сторон, как обычные блины.
Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минералке.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.