Как приготовить постные блюда из грибов: ТОП-5 рецептов

Вкусные постные блюда из грибов

Блюда из грибов постные Фото: freepik.com

Петров пост 2019 начался 24 июня и пройдет до 11 июля. Все эти дни церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения: мясу, птицу и молоко. Тем не менее рыба разрешена во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:

Основа меню во время поста Петра и Павла – овощи, фрукты, ягоды, крупы, бобовые и грибы. В этой подборке мы поделимся рецептами вкусных постных блюд из шампиньонов.

Постная гречка с грибами в горшочках

Гречка постная с грибами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Гречка – 150 г

Грибы – 5 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Зубчик чеснока – 1 шт.

Лук – 1/4 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Растительное масло – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

Гречку перебрать, сложить на сковороду, добавить лавровый лист. Жарить гречку нужно только несколько минут, чтобы она подсохла. Нарезать лук небольшими кубиками, морковь натереть на терке. Грибы разрезать на 4 части. В горшочек налить немного воды, добавить зубчик чеснока и отправить туда поджаренную гречку вместе с лавровым листом, накрыть горшочек крышкой. В сковородку налить растительное масло, добавить туда грибы, морковь и лук, также посолить и поперчить. Все это хорошо перемешать. Долго обжаривать овощи не нужно, отправить их в горшочек и перемешать. Если гречка с грибами слишком густые, добавить воду или бульон и еще раз хорошо перемешать, и накрыть крышкой. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Постный грибной суп с шампиньонами

Суп грибной постный Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Шампиньоны — 8-10 шт.

Картофель — 3-4 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчиков

Зелень укропа, петрушки — 20 г

Растительное масло — 2 ст.л.

Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

Почистить картофель, лук, морковь и чеснок. Грибы и зелень тщательно помыть. Налить в кастрюлю примерно 2 л воды, поставить на огонь. Картофель нарезать небольшими кубиками и отправить в кастрюлю. Морковь натереть на терке, лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук и морковь на сковороде с маслом до мягкости моркови. Шампиньоны нарезать пластинками или кубиками. Чеснок пропустить через чеснокодавку. Когда картофель будет почти готов, добавить к нему овощную зажарку и шампиньоны. Посолить, поперчить, варить 10 минут. Добавить измельченную зелень и чеснок. Дать супу покипеть 1-2 минуту и убрать с плиты.

Постный жареный картофель с грибами и луком

Жареная картошка с грибами постная Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Картофель – 8 шт.

Репчатый лук – 2-3 шт.

Грибы – 500 г

Соль – по вкусу

Молотый перец – по вкусу

Растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

Грибы тщательно промыть и отварить в подсоленной воде. Затем дать стечь воде. В сковороде на растительном масле обжарить очищенный и нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить грибы и обжарить лук вместе с грибами. Картофель почистить, промыть, нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле. В конце жарки посолить, смешать с грибами и луком.

Постные вареники с грибами и картошкой

Вареники с грибами и картошкой постные Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мука – 500 г

Ледяная вода – 200 мл

Оливковое масло – 2 ст.л.

Соль – щепотка

Картофель – 500 г

Грибы – 250 г

Лук – 2 шт.

Специи – по вкусу

Растительное масло – для обжаривания

Рецепт приготовления:

Смешать муку, воду, оливковое масло и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть его в пленку, пока готовится начинка. Очистить картофель, отварить его до готовности в подсоленной воде и сделать пюре (если получается суховатым, добавить немного оливкового или растительного масла). Пожарить на сковородке нарезанные грибы с одной измельченной луковицей в течение 10-15 минут. Перемешать с картофелем, остудить. Приправить по вкусу. Раскатать тесто, вырезать из него кружочки стаканом. Выложить сверху начинку и защипать края. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, варить на слабом огне 5-7 минут после закипания. Подавать постные вареники вместе с жареным луком.

Постный дрожжевой пирог с грибами

Постный пирог с грибами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для начинки:

400–500 г грибов

2 большие луковицы

1 небольшой пучок зеленого лука

3–4 зубчика чеснока

Оливковое масло

1 ч. л. сладкой молотой паприки

соль, свежемолотый черный перец

Для теста:

400 г муки

2,5 г сухих дрожжей

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

Оливковое масло

Рецепт приготовления:

Смешать муку с дрожжами, солью и сахаром. Влить 240-250 мл едва теплой воды и 2 ст. л. оливкового масла, быстро перемешать, чтобы мука намокла. Смазать маслом рабочую поверхность и руки. Выложить на рабочую поверхность ком теста и распределить его в виде прямоугольника. Затем нужно взять ближний край прямоугольника, потянуть тесто на себя и сложить пополам, уложив вытянутый край поверх той части, что лежит на столе. Точно также сложить тесто еще три раза, вытягивая сначала противоположную его сторону, а потом боковые. Дать тесту полежать 10–15 минут и повторить складывание. Проделать всю операцию со складыванием и "отдыхом" теста еще два раза. Положить тесто в промасленный пакет, завязать и отправить его в холодильник на 24 часа. Разогреть духовку и два противня в ней до 220 С. Смазать руки и рабочую поверхность маслом. Выложить тесто, разделить пополам, скатать в два шара, накрыть пленкой и дать подойти 1 час. Для начинки удалить у грибов жесткие концы ножек, нарезать грибы ломтиками. Очистить и мелко нарезать лук и чеснок. Мелко нарезать зеленый лук. Нагреть в большой сковороде масло, положить лук, обжаривать 5 минут. Добавить грибы и чеснок, обжаривать на сильном огне, помешивая, пока не выпарится жидкость. Приправить паприкой и зеленым луком, посолить и поперчить. Остудить начинку. Растянуть каждый шар теста в лепешку с тонким центром и краями потолще. Вынуть по одному горячие противни, выложить лепешки по одной, на лепешки выложить грибную начинку и распределить ровным слоем. Выпекать 7–10 минут. Подавать, сбрызнув оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились постным меню на день для Петрова поста.

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