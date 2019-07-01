Как приготовить постные блюда из грибов: ТОП-5 рецептов
Вкусные постные блюда из грибов
Петров пост 2019 начался 24 июня и пройдет до 11 июля. Все эти дни церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения: мясу, птицу и молоко. Тем не менее рыба разрешена во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.
Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:
Основа меню во время поста Петра и Павла – овощи, фрукты, ягоды, крупы, бобовые и грибы. В этой подборке мы поделимся рецептами вкусных постных блюд из шампиньонов.
Постная гречка с грибами в горшочках
Ингредиенты:
- Гречка – 150 г
- Грибы – 5 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Зубчик чеснока – 1 шт.
- Лук – 1/4 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Растительное масло – 1 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Гречку перебрать, сложить на сковороду, добавить лавровый лист. Жарить гречку нужно только несколько минут, чтобы она подсохла.
- Нарезать лук небольшими кубиками, морковь натереть на терке. Грибы разрезать на 4 части. В горшочек налить немного воды, добавить зубчик чеснока и отправить туда поджаренную гречку вместе с лавровым листом, накрыть горшочек крышкой.
- В сковородку налить растительное масло, добавить туда грибы, морковь и лук, также посолить и поперчить. Все это хорошо перемешать. Долго обжаривать овощи не нужно, отправить их в горшочек и перемешать. Если гречка с грибами слишком густые, добавить воду или бульон и еще раз хорошо перемешать, и накрыть крышкой.
- Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.
Постный грибной суп с шампиньонами
Ингредиенты:
- Шампиньоны — 8-10 шт.
- Картофель — 3-4 шт.
- Морковь — 1-2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчиков
- Зелень укропа, петрушки — 20 г
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Соль, молотый перец
Рецепт приготовления:
- Почистить картофель, лук, морковь и чеснок. Грибы и зелень тщательно помыть.
- Налить в кастрюлю примерно 2 л воды, поставить на огонь.
- Картофель нарезать небольшими кубиками и отправить в кастрюлю.
- Морковь натереть на терке, лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук и морковь на сковороде с маслом до мягкости моркови.
- Шампиньоны нарезать пластинками или кубиками.
- Чеснок пропустить через чеснокодавку.
- Когда картофель будет почти готов, добавить к нему овощную зажарку и шампиньоны. Посолить, поперчить, варить 10 минут.
- Добавить измельченную зелень и чеснок. Дать супу покипеть 1-2 минуту и убрать с плиты.
Постный жареный картофель с грибами и луком
Ингредиенты:
- Картофель – 8 шт.
- Репчатый лук – 2-3 шт.
- Грибы – 500 г
- Соль – по вкусу
- Молотый перец – по вкусу
- Растительное масло – для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Грибы тщательно промыть и отварить в подсоленной воде. Затем дать стечь воде.
- В сковороде на растительном масле обжарить очищенный и нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить грибы и обжарить лук вместе с грибами.
- Картофель почистить, промыть, нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле.
- В конце жарки посолить, смешать с грибами и луком.
Постные вареники с грибами и картошкой
Ингредиенты:
- Мука – 500 г
- Ледяная вода – 200 мл
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Соль – щепотка
- Картофель – 500 г
- Грибы – 250 г
- Лук – 2 шт.
- Специи – по вкусу
- Растительное масло – для обжаривания
Рецепт приготовления:
- Смешать муку, воду, оливковое масло и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть его в пленку, пока готовится начинка.
- Очистить картофель, отварить его до готовности в подсоленной воде и сделать пюре (если получается суховатым, добавить немного оливкового или растительного масла).
- Пожарить на сковородке нарезанные грибы с одной измельченной луковицей в течение 10-15 минут. Перемешать с картофелем, остудить. Приправить по вкусу.
- Раскатать тесто, вырезать из него кружочки стаканом. Выложить сверху начинку и защипать края.
- Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, варить на слабом огне 5-7 минут после закипания.
- Подавать постные вареники вместе с жареным луком.
Постный дрожжевой пирог с грибами
Ингредиенты:
Для начинки:
- 400–500 г грибов
- 2 большие луковицы
- 1 небольшой пучок зеленого лука
- 3–4 зубчика чеснока
- Оливковое масло
- 1 ч. л. сладкой молотой паприки
- соль, свежемолотый черный перец
Для теста:
- 400 г муки
- 2,5 г сухих дрожжей
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- Оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Смешать муку с дрожжами, солью и сахаром. Влить 240-250 мл едва теплой воды и 2 ст. л. оливкового масла, быстро перемешать, чтобы мука намокла.
- Смазать маслом рабочую поверхность и руки. Выложить на рабочую поверхность ком теста и распределить его в виде прямоугольника. Затем нужно взять ближний край прямоугольника, потянуть тесто на себя и сложить пополам, уложив вытянутый край поверх той части, что лежит на столе.
- Точно также сложить тесто еще три раза, вытягивая сначала противоположную его сторону, а потом боковые. Дать тесту полежать 10–15 минут и повторить складывание. Проделать всю операцию со складыванием и "отдыхом" теста еще два раза. Положить тесто в промасленный пакет, завязать и отправить его в холодильник на 24 часа.
- Разогреть духовку и два противня в ней до 220 С. Смазать руки и рабочую поверхность маслом. Выложить тесто, разделить пополам, скатать в два шара, накрыть пленкой и дать подойти 1 час.
- Для начинки удалить у грибов жесткие концы ножек, нарезать грибы ломтиками. Очистить и мелко нарезать лук и чеснок. Мелко нарезать зеленый лук. Нагреть в большой сковороде масло, положить лук, обжаривать 5 минут. Добавить грибы и чеснок, обжаривать на сильном огне, помешивая, пока не выпарится жидкость. Приправить паприкой и зеленым луком, посолить и поперчить. Остудить начинку.
- Растянуть каждый шар теста в лепешку с тонким центром и краями потолще. Вынуть по одному горячие противни, выложить лепешки по одной, на лепешки выложить грибную начинку и распределить ровным слоем. Выпекать 7–10 минут. Подавать, сбрызнув оливковым маслом.
Напомним, ранее мы делились постным меню на день для Петрова поста.
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