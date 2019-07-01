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Как приготовить постные блюда из грибов: ТОП-5 рецептов

Вкусные постные блюда из грибов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Блюда из грибов постные
Блюда из грибов постные
Фото: freepik.com

Петров пост 2019 начался 24 июня и пройдет до 11 июля. Все эти дни церковный устав запрещает употреблять любые продукты животного происхождения: мясу, птицу и молоко. Тем не менее рыба разрешена во все дни, кроме понедельника, среды и пятницы.

Смотрите видео, как вырастить настоящие грибы в банке:

Основа меню во время поста Петра и Павла – овощи, фрукты, ягоды, крупы, бобовые и грибы. В этой подборке мы поделимся рецептами вкусных постных блюд из шампиньонов.

Постная гречка с грибами в горшочках

Гречка постная с грибами
Гречка постная с грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Гречка – 150 г
  • Грибы – 5 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Зубчик чеснока – 1 шт.
  • Лук – 1/4 шт.
  • Морковь – 1/2 шт.
  • Растительное масло – 1 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Гречку перебрать, сложить на сковороду, добавить лавровый лист. Жарить гречку нужно только несколько минут, чтобы она подсохла.
  2. Нарезать лук небольшими кубиками, морковь натереть на терке. Грибы разрезать на 4 части. В горшочек налить немного воды, добавить зубчик чеснока и отправить туда поджаренную гречку вместе с лавровым листом, накрыть горшочек крышкой.
  3. В сковородку налить растительное масло, добавить туда грибы, морковь и лук, также посолить и поперчить. Все это хорошо перемешать. Долго обжаривать овощи не нужно, отправить их в горшочек и перемешать. Если гречка с грибами слишком густые, добавить воду или бульон и еще раз хорошо перемешать, и накрыть крышкой.
  4. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут.

Постный грибной суп с шампиньонами

Суп грибной постный
Суп грибной постный
Фото: Depositphotos

Ингредиенты: 

  • Шампиньоны  — 8-10 шт. 
  • Картофель  — 3-4 шт.
  • Морковь  — 1-2 шт. 
  • Лук репчатый  — 1 шт. 
  • Чеснок  — 2-3 зубчиков
  • Зелень укропа, петрушки  — 20 г
  • Растительное масло  — 2 ст.л.
  • Соль, молотый перец

Рецепт приготовления:

  1. Почистить картофель, лук, морковь и чеснок. Грибы и зелень тщательно помыть. 
  2. Налить в кастрюлю примерно 2 л воды, поставить на огонь. 
  3. Картофель нарезать небольшими кубиками и отправить в кастрюлю. 
  4. Морковь натереть на терке, лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук и морковь на сковороде с маслом до мягкости моркови. 
  5. Шампиньоны нарезать пластинками или кубиками. 
  6. Чеснок пропустить через чеснокодавку. 
  7. Когда картофель будет почти готов, добавить к нему овощную зажарку и шампиньоны. Посолить, поперчить, варить 10 минут. 
  8. Добавить измельченную зелень и чеснок. Дать супу покипеть 1-2 минуту и убрать с плиты.

Постный жареный картофель с грибами и луком

Жареная картошка с грибами постная
Жареная картошка с грибами постная
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Картофель – 8 шт. 
  • Репчатый лук – 2-3 шт. 
  • Грибы – 500 г 
  • Соль – по вкусу 
  • Молотый перец – по вкусу 
  • Растительное масло – для обжаривания 

Рецепт приготовления:

  1. Грибы тщательно промыть и отварить в подсоленной воде. Затем дать стечь воде. 
  2. В сковороде на растительном масле обжарить очищенный и нарезанный лук до золотистого цвета. Добавить грибы и обжарить лук вместе с грибами. 
  3. Картофель почистить, промыть, нарезать ломтиками и обжарить на растительном масле. 
  4. В конце жарки посолить, смешать с грибами и луком.

Постные вареники с грибами и картошкой

Вареники с грибами и картошкой постные
Вареники с грибами и картошкой постные
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Мука – 500 г 
  • Ледяная вода – 200 мл 
  • Оливковое масло – 2 ст.л. 
  • Соль – щепотка 
  • Картофель – 500 г 
  • Грибы – 250 г 
  • Лук – 2 шт. 
  • Специи – по вкусу 
  • Растительное масло – для обжаривания 

Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку, воду, оливковое масло и соль. Замесить эластичное тесто, завернуть его в пленку, пока готовится начинка. 
  2. Очистить картофель, отварить его до готовности в подсоленной воде и сделать пюре (если получается суховатым, добавить немного оливкового или растительного масла). 
  3. Пожарить на сковородке нарезанные грибы с одной измельченной луковицей в течение 10-15 минут. Перемешать с картофелем, остудить. Приправить по вкусу. 
  4. Раскатать тесто, вырезать из него кружочки стаканом. Выложить сверху начинку и защипать края. 
  5. Опустить вареники в кипящую подсоленную воду, варить на слабом огне 5-7 минут после закипания. 
  6. Подавать постные вареники вместе с жареным луком. 

Постный дрожжевой пирог с грибами

Постный пирог с грибами
Постный пирог с грибами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Для начинки:

  • 400–500 г грибов
  • 2 большие луковицы
  • 1 небольшой пучок зеленого лука
  • 3–4 зубчика чеснока
  • Оливковое масло
  • 1 ч. л. сладкой молотой паприки
  • соль, свежемолотый черный перец

Для теста:

  • 400 г муки
  • 2,5 г сухих дрожжей
  • 1 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли
  • Оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку с дрожжами, солью и сахаром. Влить 240-250 мл едва теплой воды и 2 ст. л. оливкового масла, быстро перемешать, чтобы мука намокла.
  2. Смазать маслом рабочую поверхность и руки. Выложить на рабочую поверхность ком теста и распределить его в виде прямоугольника. Затем нужно взять ближний край прямоугольника, потянуть тесто на себя и сложить пополам, уложив вытянутый край поверх той части, что лежит на столе.
  3. Точно также сложить тесто еще три раза, вытягивая сначала противоположную его сторону, а потом боковые. Дать тесту полежать 10–15 минут и повторить складывание. Проделать всю операцию со складыванием и "отдыхом" теста еще два раза. Положить тесто в промасленный пакет, завязать и отправить его в холодильник на 24 часа.
  4. Разогреть духовку и два противня в ней до 220 С. Смазать руки и рабочую поверхность маслом. Выложить тесто, разделить пополам, скатать в два шара, накрыть пленкой и дать подойти 1 час.
  5. Для начинки удалить у грибов жесткие концы ножек, нарезать грибы ломтиками. Очистить и мелко нарезать лук и чеснок. Мелко нарезать зеленый лук. Нагреть в большой сковороде масло, положить лук, обжаривать 5 минут. Добавить грибы и чеснок, обжаривать на сильном огне, помешивая, пока не выпарится жидкость. Приправить паприкой и зеленым луком, посолить и поперчить. Остудить начинку.
  6. Растянуть каждый шар теста в лепешку с тонким центром и краями потолще. Вынуть по одному горячие противни, выложить лепешки по одной, на лепешки выложить грибную начинку и распределить ровным слоем. Выпекать 7–10 минут. Подавать, сбрызнув оливковым маслом.

Напомним, ранее мы делились постным меню на день для Петрова поста.

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Источник: Сегодня
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