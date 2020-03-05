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Постные картофельные котлеты с брокколи: рецепт дня

Вкусное блюдо для веганов и тех, кто соблюдает пост

Ирина Павлина
Сегодня, 13:12

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.

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Мы предлагаем сделать на обед вкусные овощные котлеты из картофельного пюре и брокколи. Они помогут разнообразить ваше меню во время поста.

Овощные котлеты из картошки и брокколи

Постные котлеты овощные
Постные котлеты овощные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 262 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г вареного картофеля
  • 300 г брокколи
  • Лук зеленый – несколько стеблей
  • Укроп – несколько веточек
  • Соль – по вкусу
  • Мука – для панировки
  • Кунжут – для панировки
  • Масло растительное – для жарки

Способ приготовления:

  1. Капусту брокколи бланшировать в кипящей воде в течение пяти минут. Откинуть на дуршлаг. Нарезать на кусочки.
  2. Отварной картофель размять с помощью вилки.
  3. Смешать в большой миске картофель, брокколи и соль.
  4. Зеленый лук и укроп измельчить, добавить в картофельно-капустную смесь и хорошо перемешать. Сформировать шарики.
  5. Муку соединить с кунжутом и обвалять каждый шарик в полученной смеси.
  6. Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде с каждой стороны до золотистой корочки.
  7. Подавать с овощами. По желанию полить постным майонезом.

Полезный совет

Овощные котлеты можно не обжаривать, а запечь в разогретой до 180 ºС духовке в течение 15 минут.

Смотрите видео, что входит в состав замороженных котлет:

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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