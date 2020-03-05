Постные картофельные котлеты с брокколи: рецепт дня
Вкусное блюдо для веганов и тех, кто соблюдает пост
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В течение этого периода церковный устав запрещает употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.
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Мы предлагаем сделать на обед вкусные овощные котлеты из картофельного пюре и брокколи. Они помогут разнообразить ваше меню во время поста.
Овощные котлеты из картошки и брокколи
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 262 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г вареного картофеля
- 300 г брокколи
- Лук зеленый – несколько стеблей
- Укроп – несколько веточек
- Соль – по вкусу
- Мука – для панировки
- Кунжут – для панировки
- Масло растительное – для жарки
Способ приготовления:
- Капусту брокколи бланшировать в кипящей воде в течение пяти минут. Откинуть на дуршлаг. Нарезать на кусочки.
- Отварной картофель размять с помощью вилки.
- Смешать в большой миске картофель, брокколи и соль.
- Зеленый лук и укроп измельчить, добавить в картофельно-капустную смесь и хорошо перемешать. Сформировать шарики.
- Муку соединить с кунжутом и обвалять каждый шарик в полученной смеси.
- Обжарить котлеты на разогретой с маслом сковороде с каждой стороны до золотистой корочки.
- Подавать с овощами. По желанию полить постным майонезом.
Полезный совет
Овощные котлеты можно не обжаривать, а запечь в разогретой до 180 ºС духовке в течение 15 минут.
Смотрите видео, что входит в состав замороженных котлет:
Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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