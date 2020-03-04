Постные вареники с картофелем и грибами: рецепт дня

Лучший рецепт постных вареников

Великий пост перед Пасхой – один из самых продолжительных и строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Если вы не знаете, что приготовить на ужин вкус, сделайте вкусные домашние вареники с начинкой из картофеля, жареного лука и грибов.

Постные вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами постные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г муки

200 мл муки

2 ст.л. растительного масла

Щепотка соли

5 шт. картофеля

200 г грибов

2 шт. репчатого лука

Способ приготовления:

Смешайте просеянную муку, воду, растительное масло и соль. Замесите тесто для вареников, заверните его в пленку и отложите в сторону, пока готовится начинка. Очистите картофель, нарежьте и отварите до готовности. Разомните в пюре. Лук и грибы нарежьте, обжарьте в сковороде до мягкости. Перемешайте с картофельным пюре. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки. Разложите сверху начинку и защипайте края. Получившиеся вареники опустите в кипящую подсоленную воду, варите на слабом огне пять-семь минут после закипания. Вареники можно подавать с жареным луком и зеленью.

Полезный совет

Если вареники останутся, выложите их на поднос и заморозьте. Переложите в пакеты и храните в морозильной камере.

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