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Постные вареники с картофелем и грибами: рецепт дня

Лучший рецепт постных вареников

Ирина Павлина
Сегодня, 11:32

Великий пост перед Пасхой – один из самых продолжительных и строгих. В 2020 году он пройдет со 2 марта по 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Если вы не знаете, что приготовить на ужин вкус, сделайте вкусные домашние вареники с начинкой из картофеля, жареного лука и грибов.

Постные вареники с картошкой и грибами

Вареники с картошкой и грибами постные
Вареники с картошкой и грибами постные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 131 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 200 мл муки
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Щепотка соли
  • 5 шт. картофеля
  • 200 г грибов
  • 2 шт. репчатого лука

Способ приготовления:

  1. Смешайте просеянную муку, воду, растительное масло и соль. Замесите тесто для вареников, заверните его в пленку и отложите в сторону, пока готовится начинка.
  2. Очистите картофель, нарежьте и отварите до готовности. Разомните в пюре.
  3. Лук и грибы нарежьте, обжарьте в сковороде до мягкости. Перемешайте с картофельным пюре.
  4. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки. Разложите сверху начинку и защипайте края.
  5. Получившиеся вареники опустите в кипящую подсоленную воду, варите на слабом огне пять-семь минут после закипания.
  6. Вареники можно подавать с жареным луком и зеленью.

Полезный совет

Если вареники останутся, выложите их на поднос и заморозьте. Переложите в пакеты и храните в морозильной камере.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые вареники с халвой:

Напомним, ранее мы делились рецептами вареников с клубникой. "Сегодня" также писали, как приготовить ленивые вареники на завтрак.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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