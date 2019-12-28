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Постный десерт: мусс из хурмы и бананов

Этот десерт могут есть веганы и те, кто соблюдает пост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:33
Мусс из хурмы
Мусс из хурмы
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длится до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как сделать диетический фруктовый мусс:

Если вы хотите приготовить вкусный постный десерт, сделайте мусс из хурмы и бананов. Он очень полезный и не содержит лишних калорий.

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Мусс из хурмы и бананов

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 спелых хурмы
  • 1 банан
  • 2 ч. л. какао-порошка
  • 1 ч. л. овсяных хлопьев
  • 2 финика
  • Корица – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите хурму, удалив плодоножки.
  2. Переложите мякоть в блендер и добавьте банан и другие ингредиенты. Влейте немного воды или растительного молока и измельчите до однородного состояния.
  3. Переложите мусс в стаканчики или креманки и отправьте в холодильник на час.

Как подавать десерт

Украсьте десерт орехами или сухофруктами и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное мороженое с бананом и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с яблоками от Гордона Рамзи.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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Источник: Сегодня
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