Постный десерт: мусс из хурмы и бананов

Этот десерт могут есть веганы и те, кто соблюдает пост

Мусс из хурмы Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длится до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.

Смотрите видео, как сделать диетический фруктовый мусс:

Если вы хотите приготовить вкусный постный десерт, сделайте мусс из хурмы и бананов. Он очень полезный и не содержит лишних калорий.

Мусс из хурмы и бананов

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

119 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 спелых хурмы

1 банан

2 ч. л. какао-порошка

1 ч. л. овсяных хлопьев

2 финика

Корица – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите хурму, удалив плодоножки. Переложите мякоть в блендер и добавьте банан и другие ингредиенты. Влейте немного воды или растительного молока и измельчите до однородного состояния. Переложите мусс в стаканчики или креманки и отправьте в холодильник на час.

Как подавать десерт

Украсьте десерт орехами или сухофруктами и подавайте к столу.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное мороженое с бананом и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с яблоками от Гордона Рамзи.

Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020

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