Постный десерт: мусс из хурмы и бананов
Этот десерт могут есть веганы и те, кто соблюдает пост
Рождественский пост 2019-2020 начался 28 ноября и будет длится до 6 января. В это время нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, молоко и яйца.
Смотрите видео, как сделать диетический фруктовый мусс:
Если вы хотите приготовить вкусный постный десерт, сделайте мусс из хурмы и бананов. Он очень полезный и не содержит лишних калорий.
Мусс из хурмы и бананов
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 119 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 спелых хурмы
- 1 банан
- 2 ч. л. какао-порошка
- 1 ч. л. овсяных хлопьев
- 2 финика
- Корица – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите хурму, удалив плодоножки.
- Переложите мякоть в блендер и добавьте банан и другие ингредиенты. Влейте немного воды или растительного молока и измельчите до однородного состояния.
- Переложите мусс в стаканчики или креманки и отправьте в холодильник на час.
Как подавать десерт
Украсьте десерт орехами или сухофруктами и подавайте к столу.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постное мороженое с бананом и шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом овсянки с яблоками от Гордона Рамзи.
Все подробности в спецтеме Рождественский пост 2019/2020
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