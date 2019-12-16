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Постный салат на Новый год: "шуба" с морской капустой

Постная версия знаменитого праздничного салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
Салат "Море под шубой"
Салат "Море под шубой"
Фото: Depositphotos

Селедка под шубой – один из самых популярных новогодних салатов. При этом праздник всегда попадает на Рождественский пост. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от любимого блюда.

Смотрите видео, как приготовить "шубу" в виде суши:

Существует вегетарианская версия этого салата – море под шубой, в которой рыбу заменяет морская капуста, а майонез используется постный.

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Постная "шуба"

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 61 ккал

Ингредиенты:

  • Морская капуста – 1 банка
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Лук – 0,5 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Постный майонез – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картофель, свеклу и морковь отварить и охладить.
  2. Очистить овощи. Лук измельчить, картофель, свеклу и морковь натереть.
  3. Уложить слой из тертой картошки, но не утрамбовывать его.
  4. Сверху поместить немного лука и сделать сеточку из постного майонеза.
  5. С морской капусты слить жидкость и выложить следующим слоем.
  6. Затем сделать слой из моркови и повторить сеточку из майонеза.
  7. Последний слой – тертая свекла и снова майонез. Поставить в холодильник на некоторое время, чтобы салат пропитался.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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