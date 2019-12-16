Постный салат на Новый год: "шуба" с морской капустой
Постная версия знаменитого праздничного салата
Селедка под шубой – один из самых популярных новогодних салатов. При этом праздник всегда попадает на Рождественский пост. Но это совсем не значит, что нужно отказываться от любимого блюда.
Смотрите видео, как приготовить "шубу" в виде суши:
Существует вегетарианская версия этого салата – море под шубой, в которой рыбу заменяет морская капуста, а майонез используется постный.
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Постная "шуба"
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 61 ккал
Ингредиенты:
- Морская капуста – 1 банка
- Картофель – 2-3 шт.
- Морковь – 1-2 шт.
- Лук – 0,5 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Постный майонез – по вкусу
Способ приготовления:
- Картофель, свеклу и морковь отварить и охладить.
- Очистить овощи. Лук измельчить, картофель, свеклу и морковь натереть.
- Уложить слой из тертой картошки, но не утрамбовывать его.
- Сверху поместить немного лука и сделать сеточку из постного майонеза.
- С морской капусты слить жидкость и выложить следующим слоем.
- Затем сделать слой из моркови и повторить сеточку из майонеза.
- Последний слой – тертая свекла и снова майонез. Поставить в холодильник на некоторое время, чтобы салат пропитался.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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