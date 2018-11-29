Постный завтрак: банановые оладьи без молока и яиц
Такие оладьи подойдут веганам и тем, кто соблюдает пост
Эти пышные банановые оладьи готовятся без добавления яиц и коровьего молока, поэтому их можно испечь на завтрак во время Рождественского поста. Подавайте панкейки вместе со свежими ягодами, вареньем, кленовым сиропом или медом.
Постные банановые оладьи
Ингредиенты на 3-4 порции:
- 170 г муки
- 225 мл кокосового молока (кулинарного, без добавления сахара)
- 1 банан
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка корицы
- щепотка соли
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Смешать муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем в миске.
- В чашу блендера положить очищенный и порезанный на кусочки банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности.
- В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая тесто на сковороду с помощью столовой ложки, обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Переложить на тарелку и подавать.
Совет: Кокосовое молоко в тесте можно заменить соевым или миндальным.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.
Смотрите видео, как приготовить идеальный завтрак:
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Источник: "Сегодня"