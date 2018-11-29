Постный завтрак: банановые оладьи без молока и яиц

Такие оладьи подойдут веганам и тем, кто соблюдает пост

Постные оладьи Фото: Freepic.diller / Freepik

Эти пышные банановые оладьи готовятся без добавления яиц и коровьего молока, поэтому их можно испечь на завтрак во время Рождественского поста. Подавайте панкейки вместе со свежими ягодами, вареньем, кленовым сиропом или медом.

Постные банановые оладьи

Ингредиенты на 3-4 порции:

170 г муки

225 мл кокосового молока (кулинарного, без добавления сахара)

1 банан

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка корицы

щепотка соли

растительное масло

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Рецепт приготовления:

Смешать муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем в миске. В чашу блендера положить очищенный и порезанный на кусочки банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая тесто на сковороду с помощью столовой ложки, обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Переложить на тарелку и подавать.

Совет: Кокосовое молоко в тесте можно заменить соевым или миндальным.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.

Смотрите видео, как приготовить идеальный завтрак: