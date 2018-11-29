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Постный завтрак: банановые оладьи без молока и яиц

Такие оладьи подойдут веганам и тем, кто соблюдает пост

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:00
Постные оладьи Фото: Freepic.diller / Freepik
Постные оладьи Фото: Freepic.diller / Freepik

Эти пышные банановые оладьи готовятся без добавления яиц и коровьего молока, поэтому их можно испечь на завтрак во время Рождественского поста. Подавайте панкейки вместе со свежими ягодами, вареньем, кленовым сиропом или медом. 

Постные банановые оладьи

Ингредиенты на 3-4 порции:

  • 170 г муки
  • 225 мл кокосового молока (кулинарного, без добавления сахара)
  • 1 банан
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • щепотка корицы
  • щепотка соли
  • растительное масло
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Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем в миске.
  2. В чашу блендера положить очищенный и порезанный на кусочки банан. Добавить мучную смесь и влить кокосовое молоко. Перемешать до однородности.
  3. В сковороде разогреть растительное масло. Выкладывая тесто на сковороду с помощью столовой ложки, обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
  4. Переложить на тарелку и подавать.

Совет: Кокосовое молоко в тесте можно заменить соевым или миндальным. 

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков на любой вкус. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить хлебный пудинг с изюмом и бананами.

Смотрите видео, как приготовить идеальный завтрак:

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Источник: "Сегодня"
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