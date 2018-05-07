Потрясающая идея для завтрака: яичница "в облаке"
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Яичница "в облаке" – настоящий хит соцсетей, который определенно стоит того, чтобы обратить на него внимание.
Концепция этого блюда очень проста: нужно лишь хорошо взбить яичные белки, а затем сделать из них "гнездышки" для яичных желтков. После этого противень с яичницей следует поместить в духовку и запекать, пока яичные белки не подрумянятся, а желтки не "схватятся".
Яичница в "облаке" за 15 минут
Ингредиенты на 4 порции:
- 8 яиц
- 1 столовая ложка тертого сыра пармезан
- 1/2 чайной ложки соли
- свежемолотый черный перец
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Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 180 С. Застелите противень пергаментной бумагой.
- Аккуратно разделите яйца на белки и желтки. Яйца должны быть очень свежими, иначе желток растечется.
- Положите яичные белки в чистую миску и взбейте до мягких пиков. Добавьте соль и тертый пармезан. Осторожно перемешайте движениями снизу вверх с помощью силиконовой лопатки.
- Разделите белки на 8 частей и выложите их на противень. Сделайте в центре небольшие лунки. Поместите яичный желток в каждую лунку.
- Если вы любите жидкие желтки, выпекайте в течение 8-10 минут, а если хотите, чтобы они хорошо схватились, то 14-16 минут.
- Присыпьте солью и перцем. Подавайте блюдо горячим.
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