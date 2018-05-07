Потрясающая идея для завтрака: яичница "в облаке"

Этот способ приготовления яичницы полюбили уже тысячи людей в Instagram

"Облако" из яиц Фото: popsugar.com

Яичница "в облаке" – настоящий хит соцсетей, который определенно стоит того, чтобы обратить на него внимание.

Концепция этого блюда очень проста: нужно лишь хорошо взбить яичные белки, а затем сделать из них "гнездышки" для яичных желтков. После этого противень с яичницей следует поместить в духовку и запекать, пока яичные белки не подрумянятся, а желтки не "схватятся".

Яичница в "облаке" за 15 минут

Ингредиенты на 4 порции:

8 яиц

1 столовая ложка тертого сыра пармезан

1/2 чайной ложки соли

свежемолотый черный перец

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 180 С. Застелите противень пергаментной бумагой. Аккуратно разделите яйца на белки и желтки. Яйца должны быть очень свежими, иначе желток растечется. Положите яичные белки в чистую миску и взбейте до мягких пиков. Добавьте соль и тертый пармезан. Осторожно перемешайте движениями снизу вверх с помощью силиконовой лопатки. Разделите белки на 8 частей и выложите их на противень. Сделайте в центре небольшие лунки. Поместите яичный желток в каждую лунку. Если вы любите жидкие желтки, выпекайте в течение 8-10 минут, а если хотите, чтобы они хорошо схватились, то 14-16 минут. Присыпьте солью и перцем. Подавайте блюдо горячим.

Пошаговый процесс приготовления яичницы " в облаке" Фото: popsugar.com Пошаговый процесс приготовления яичницы " в облаке" Фото: popsugar.com Пошаговый процесс приготовления яичницы " в облаке" Фото: popsugar.com Пошаговый процесс приготовления яичницы " в облаке" Фото: popsugar.com Пошаговый процесс приготовления яичницы " в облаке" Фото: popsugar.com Пошаговый процесс приготовления яичницы " в облаке" Фото: popsugar.com 1/6

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