Появились первые фото свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл

Королевский кондитер показала журналистам, как готовит свадебный торт

Королевский кондитер Клэр Птак Фото: Getty

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже завтра, 19 мая. На торжестве гостям подадут лимонный бисквит с бузинной пропиткой, "наполненный свежими ароматами весны". Он будет украшен масляным кремом и живыми цветами.

Представители Кенсингтонского дворца опубликовали процесс приготовления свадебного торта и даже поделились его рецептом. В качестве ингредиентов десерта указаны: 200 лимонов Амальфи, 20 кг сахара, 20 кг муки, 10 бутылок бузинной наливки, 500 органических яиц и 20 кг сливочного масла. Над созданием торта трудится знаменитый в Лондоне шеф-кондитер родом из Калифорнии Клэр Птак, которая работает исключительно с натуральными сезонными продуктами.

Процесс приготовления королевского торта Фото: instagram.com/kensingtonroyal Процесс приготовления королевского торта Фото: instagram.com/kensingtonroyal Процесс приготовления королевского торта Фото: instagram.com/kensingtonroyal Процесс приготовления королевского торта Фото: instagram.com/kensingtonroyal Процесс приготовления королевского торта Фото: instagram.com/kensingtonroyal 1/5

Владелица кондитерской "The Violet Bakery" заявила, что в восторге от сотрудничества, так как полностью разделяет гастрономические вкусы королевской пары.

Как и Меган Маркл, Клэр Птак выросла в Калифорнии. Она работала кондитером в "Chez Panisse" под руководством шеф-повара Алисы Уотерс. Позже женщина переехала в Великобританию, где устроилась в гастропаб "The Anchor & Hope" в Ватерлоо.

Ранее Меган Маркл брала интервью у Клэр Птак для ее бывшего сайта TheTig.com, который охватывал такие темы, как еда, красота, мода и путешествия.

Напомним, ранее английский дизайнер создала торт в виде Ким Кардашьян. Также стало известно, какие блюда любит есть на завтрак Меган Маркл. Кроме этого, мы сообщали, что в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл выпустили мороженое.

Смотрите видео о свадебном торте принца Гарри и Меган Маркл: