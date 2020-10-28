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Хочу правильно питаться: 6 простых шагов сделать свой организм здоровым

Сегодня, 20:12

Британские диетологи назвали продукты, которые важно сократить или исключить из рациона, чтобы лучше себя чувствовать

В гонке за здоровьем и красивой фигурой порой мы ведем себя крайне радикально. Это и изнурительные диеты, и жесткий спорт. Оказывается, быть здоровее и стройнее гораздо проще и для этого не нужно себя изнурять. Например, уменьшить количество соли и мяса, а каждый прием пищи должен быть "осознанным". Британские диетологи дают простые советы, как легко стать здоровее и стройнее. Об этом пишет издание The Guardian.

1. Ешьте меньше мяса

Мясо – прекрасный источник белка, витаминов и минералов, но ВОЗ рекомендует сокращать его присутствие в рационе до менее 30% от общего количества потребляемой энергии. Министерство здравоохранения разъяснило: в среднем наличие свинины, говядины в вашем рационе нужно сократить до 500 гр в неделю. От переработанного мяса (колбаса, ветчина) нужно отказаться. Или максимально сократить.

2. Уменьшите количество соли

75% соли, которую мы едим, содержится в повседневных продуктах – хлебе, консервах, сыре,полуфабрикатах и т.д. Как советуют нам в ВОЗ и минздраве, взрослым нужно есть 6 гр соли в день (чайная ложка).

3. Ешьте больше клетчатки

Фото: Pexels.com, Alexander Mils

Клетчатка необходима для здорового пищеварения, а можем ли мы похвалиться тем, что употребляем ее в нужном количестве? Средняя суточная норма клетчатки (по заключению Управления продовольствия и медикаментов США) – 25-30 граммов в день. Например, в порции овсянки содержится 7-10 граммов клетчатки, в половине авокадо – 7 гр, в одной груше – 5 гр. Вот и считайте, сколько вам нужно есть, чтобы пополнить свой организм клетчаткой и здоровьем в целом.

4. Уменьшите размеры порций

Это бывает сложно, знаем. Но переедание – одно из основных причин нездорового питания. Британская ассоциация диетологов рекомендует: 2-3 столовых ложки вареного риса или макарон или один средний ломтик хлеба – углеводная порция. А дневная порция сыра не должна быть больше спичечной коробки. И да, нет смысла выбирать здоровую пищу при этом есть вдвое больше.

5. Ешьте сосредоточено

Ну что может быть проще? Если вы сосредоточитесь на том, что едите, то будете есть меньше, но при этом будете контролировать степень насыщения. А отсюда – избежите переедания.

6. Выбирайте полезные перекусы

Фото: Pexels.com, Marta Branco

Для действительно полезных перекусов подойдут продукты с медленными углеводами, содержащие менее 100 калорий. Можно взять с собой овсяный батончик с наименьшим содержанием сухофруктов (смотрите этикетку), банан, небольшую упаковку орехов. МОЗ рекомендует один-два перекуса в течение дня. А сам перекус не "заглатывать", а уделить ему 10-20 минут.

А здесь узнаете о продуктах, которые помогут работе мозга и об особенностях кето диеты.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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