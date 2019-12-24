Праздничные салаты без майонеза: ТОП-5 рецептов на Новый год
Рецепты вкусных новогодних салатов без майонеза
Новый год 2020 наступит совсем скоро. Если вы ищете простые и вкусные салаты на праздник, возьмите на заметку наши рецепты. Они пригодятся тем, кто хочет заменить традиционные блюда на что-то новенькое и легкое.
Смотрите видео, как украсить классические салаты на Новый год:
Очень вкусные салаты без майонеза обязательно понравятся вам и вашим гостям.
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Салат из креветок и авокадо на Новый год
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г креветок (размороженных)
- 1 авокадо
- 6 перепелиных яиц
- 1 огурец
- Листья салата
- Соль – по вкусу
- Черный перец – по вкусу
- 1 ст. л. лимонного сока
- 2 ст. л. оливкового масла
Способ приготовления:
- Очищенные креветки подрумяньте на хорошо разогретой сковороде с добавлением 1 ст. л. масла.
- Яйца отварите и очистите. Мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками, огурец — тонкими колечками.
- Выложите на блюдо листья салата, затем разложите ломтики огурца, кубики авокадо, половинки перепелиных яиц и поджаренные креветки.
- Полейте салат заправкой из лимонного сока, оставшегося оливкового масла, соли и перца.
Новогодний салат с курицей и грейпфрутом
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 2 розовых грейпфрута
- 300 г картофеля
- 400 г куриного филе
- 1 ч.л. зернистой горчицы
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец
- Листовой салат – для подачи
Способ приготовления:
- Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник.
- Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив 1 ложку сока для салатной заправки.
- За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры.
- Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль).
- Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца.
- Куриное филе порезать пластинками.
- На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.
Салат с сельдью на Новый год от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
Для заправки:
- Половина лимона
- 4 ст. л. подсолнечного масла
- 1 щепотка молотого черного перца
- 1 щепотка морской соли
Для салата:
- 1 большая жирная сельдь
- 10 перепелиных яиц
- 1 пучок листового салата
- 1 пучок зеленого лука
- 50 г пармезана
Способ приготовления:
- Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам.
- Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками.
- Салат и зеленый лук порезать мелко.
- Сыр натереть на терке.
- Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром.
- Из половинки лимона выжать сок.
- Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем.
- Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.
Теплый салат из печени и винограда
Время приготовления:
- 25 минут
Ингредиенты:
- 4 тонких полоски бекона
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 250 г куриной печени (около 6 шт.)
- 125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом
- Соль и черный перец
- 2 чайных ложки красного винного уксуса
- 1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука
- 150 г винограда без косточек
Способ приготовления:
- Обжарьте тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая.
- Тем временем разделите каждую печень на две части, удалите лишний жир и пленки. Затем разрежьте каждую часть пополам.
- Разделите предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпьте солью и перцем.
- Переложите хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарьте куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой.
- Разделите печень между салатными тарелками.
- Добавьте уксус в горячую сковороду и дайте ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снимите с огня и добавьте ореховое масло.
- Полейте салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпьте виноградом и подавайте вместе с хрустящим хлебом.
Веганский новогодний салат из тофу с морковью и апельсинами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 500 г твердого тофу
- 10-12 мелких сладких морковок
- 3-4 зубчика чеснока
- 1 ч. л. кумина
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. лепестков миндаля
- Соль
Для заправки:
- Сок 1 апельсина
- Сок 1/2 лимона
- 1 ч .л. острой горчицы
- 2 ч. л. свежего тертого имбиря
- 3 ст. л. апельсинового конфитюра или меда
- 1/2 ч. л. хлопьев сушеного перца чили
- Салатные листья для подачи
Способ приготовления:
- Морковь вымыть, почистить, нарезать брусочками. Обжаривать на сковороде с ложкой оливкового масла в течение 2-3 минут. Затем добавить кумин и разрезанный пополам чеснок, посолить и готовить еще 2-3 минуты. Отставить морковь в теплое место.
- Отдельно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета хлопья миндаля.
- Приготовить заправку. В небольшой сковороде или сотейнике довести до кипения апельсиновый и лимонный сок, добавить тертый имбирь, уменьшить огонь. Затем добавить горчицу, апельсиновый конфитюр, хлопья чили и тщательно перемешать. Готовить на маленьком огне до загустения 4-5 минут.
- Тофу разрезать на прямоугольные кусочки толщиной 1 см. Смазать оливковым маслом и обжарить на хорошо разогретой сухой сковороде до румяности с обеих сторон.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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