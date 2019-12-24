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Праздничные салаты без майонеза: ТОП-5 рецептов на Новый год

Рецепты вкусных новогодних салатов без майонеза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Салат на Новый год без майонеза
Салат на Новый год без майонеза
Фото: Depositphotos

Новый год 2020 наступит совсем скоро. Если вы ищете простые и вкусные салаты на праздник, возьмите на заметку наши рецепты. Они пригодятся тем, кто хочет заменить традиционные блюда на что-то новенькое и легкое.

Смотрите видео, как украсить классические салаты на Новый год:

Очень вкусные салаты без майонеза обязательно понравятся вам и вашим гостям.

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Салат из креветок и авокадо на Новый год

Салат с креветками на Новый год
Салат с креветками на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 150 г креветок (размороженных)
  • 1 авокадо
  • 6 перепелиных яиц
  • 1 огурец
  • Листья салата
  • Соль – по вкусу
  • Черный перец – по вкусу
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

  1. Очищенные креветки подрумяньте на хорошо разогретой сковороде с добавлением 1 ст. л. масла.
  2. Яйца отварите и очистите. Мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками, огурец — тонкими колечками.
  3. Выложите на блюдо листья салата, затем разложите ломтики огурца, кубики авокадо, половинки перепелиных яиц и поджаренные креветки.
  4. Полейте салат заправкой из лимонного сока, оставшегося оливкового масла, соли и перца.

Новогодний салат с курицей и грейпфрутом

Салат из курицы и грейпфрута
Салат из курицы и грейпфрута
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 2 розовых грейпфрута
  • 300 г картофеля
  • 400 г куриного филе
  • 1 ч.л. зернистой горчицы
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец
  • Листовой салат – для подачи

Способ приготовления:

  1. Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник.
  2. Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив 1 ложку сока для салатной заправки.
  3. За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры.
  4. Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль).
  5. Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца.
  6. Куриное филе порезать пластинками.
  7. На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.

Салат с сельдью на Новый год от Юлии Высоцкой

Салат с селедкой на Новый год
Салат с селедкой на Новый год
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

Для заправки:

  • Половина лимона
  • 4 ст. л. подсолнечного масла
  • 1 щепотка молотого черного перца
  • 1 щепотка морской соли

Для салата:

  • 1 большая жирная сельдь
  • 10 перепелиных яиц
  • 1 пучок листового салата
  • 1 пучок зеленого лука
  • 50 г пармезана

Способ приготовления:

  1. Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам.
  2. Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками.
  3. Салат и зеленый лук порезать мелко.
  4. Сыр натереть на терке.
  5. Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром.
  6. Из половинки лимона выжать сок.
  7. Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем.
  8. Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.

Теплый салат из печени и винограда

Салат из куриной печени и винограда
Салат из куриной печени и винограда
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 25 минут

Ингредиенты:

  • 4 тонких полоски бекона
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 250 г куриной печени (около 6 шт.)
  • 125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом
  • Соль и черный перец
  • 2 чайных ложки красного винного уксуса
  • 1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука
  • 150 г винограда без косточек

Способ приготовления:

  1. Обжарьте тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая.
  2. Тем временем разделите каждую печень на две части, удалите лишний жир и пленки. Затем разрежьте каждую часть пополам.
  3. Разделите предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпьте солью и перцем.
  4. Переложите хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарьте куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой.
  5. Разделите печень между салатными тарелками.
  6. Добавьте уксус в горячую сковороду и дайте ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снимите с огня и добавьте ореховое масло.
  7. Полейте салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпьте виноградом и подавайте вместе с хрустящим хлебом.

Веганский новогодний салат из тофу с морковью и апельсинами

Салат из тофу с морковью
Салат из тофу с морковью
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 500 г твердого тофу
  • 10-12 мелких сладких морковок
  • 3-4 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. кумина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ст. л. лепестков миндаля
  • Соль

Для заправки:

  • Сок 1 апельсина
  • Сок 1/2 лимона
  • 1 ч .л. острой горчицы
  • 2 ч. л. свежего тертого имбиря
  • 3 ст. л. апельсинового конфитюра или меда
  • 1/2 ч. л. хлопьев сушеного перца чили
  • Салатные листья для подачи

Способ приготовления:

  1. Морковь вымыть, почистить, нарезать брусочками. Обжаривать на сковороде с ложкой оливкового масла в течение 2-3 минут. Затем добавить кумин и разрезанный пополам чеснок, посолить и готовить еще 2-3 минуты. Отставить морковь в теплое место.
  2. Отдельно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета хлопья миндаля.
  3. Приготовить заправку. В небольшой сковороде или сотейнике довести до кипения апельсиновый и лимонный сок, добавить тертый имбирь, уменьшить огонь. Затем добавить горчицу, апельсиновый конфитюр, хлопья чили и тщательно перемешать. Готовить на маленьком огне до загустения 4-5 минут.
  4. Тофу разрезать на прямоугольные кусочки толщиной 1 см. Смазать оливковым маслом и обжарить на хорошо разогретой сухой сковороде до румяности с обеих сторон.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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