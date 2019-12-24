Праздничные салаты без майонеза: ТОП-5 рецептов на Новый год

Рецепты вкусных новогодних салатов без майонеза

Салат на Новый год без майонеза Фото: Depositphotos

Новый год 2020 наступит совсем скоро. Если вы ищете простые и вкусные салаты на праздник, возьмите на заметку наши рецепты. Они пригодятся тем, кто хочет заменить традиционные блюда на что-то новенькое и легкое.

Смотрите видео, как украсить классические салаты на Новый год:

Очень вкусные салаты без майонеза обязательно понравятся вам и вашим гостям.

Салат из креветок и авокадо на Новый год

Салат с креветками на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г креветок (размороженных)

1 авокадо

6 перепелиных яиц

1 огурец

Листья салата

Соль – по вкусу

Черный перец – по вкусу

1 ст. л. лимонного сока

2 ст. л. оливкового масла

Способ приготовления:

Очищенные креветки подрумяньте на хорошо разогретой сковороде с добавлением 1 ст. л. масла. Яйца отварите и очистите. Мякоть авокадо нарежьте небольшими кубиками, огурец — тонкими колечками. Выложите на блюдо листья салата, затем разложите ломтики огурца, кубики авокадо, половинки перепелиных яиц и поджаренные креветки. Полейте салат заправкой из лимонного сока, оставшегося оливкового масла, соли и перца.

Новогодний салат с курицей и грейпфрутом

Салат из курицы и грейпфрута Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

2 розовых грейпфрута

300 г картофеля

400 г куриного филе

1 ч.л. зернистой горчицы

2 ст.л. оливкового масла

Соль, перец

Листовой салат – для подачи

Способ приготовления:

Очистить от цедры грейпфрут, удалив белую пленку, вырезать из него дольки, таким образом, чтобы полностью удалить перегородки. Выделившийся сок собрать в небольшую емкость. Подготовленные дольки убрать в холодильник. Филе грудки замариновать в смеси грейпфрутового сока и горчицы в течение 15-20 минут, оставив 1 ложку сока для салатной заправки. За это время отварить картофель целиком в кипящей подсоленной воде до мягкости. Затем залить холодной водой, остудить, очистить от кожуры. Обсушить куриное филе, посолить, поперчить, затем обжарить с обеих сторон до готовности на сковороде (обычной или гриль). Картофель порезать на части, смешать с дольками грейпфрута, порезанными пополам, заправить смесью грейпфрутового сока, оливкового масла, соли и перца. Куриное филе порезать пластинками. На сервировочную тарелку выложить листовой салат, картофель с грейпфрутом, сверху поместить кусочки куриного филе. Дать настояться 10-15 минут и подавать.

Салат с сельдью на Новый год от Юлии Высоцкой

Салат с селедкой на Новый год Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Для заправки:

Половина лимона

4 ст. л. подсолнечного масла

1 щепотка молотого черного перца

1 щепотка морской соли

Для салата:

1 большая жирная сельдь

10 перепелиных яиц

1 пучок листового салата

1 пучок зеленого лука

50 г пармезана

Способ приготовления:

Перепелиные яйца сварить вкрутую, залить холодной водой, а затем аккуратно очистить от скорлупы и разрезать пополам. Сельдь почистить и нарезать небольшими кусочками. Салат и зеленый лук порезать мелко. Сыр натереть на терке. Выложить салат на большую тарелку, сверху разложить половинки яиц и кусочки сельди. Посыпать зеленым луком и натертым сыром. Из половинки лимона выжать сок. Приготовить заправку, смешав подсолнечное масло с лимонным соком, солью и перцем. Полить салат заправкой, перемешивать не нужно.

Теплый салат из печени и винограда

Салат из куриной печени и винограда Фото: Depositphotos

Время приготовления:

25 минут

Ингредиенты:

4 тонких полоски бекона

1 столовая ложка оливкового масла

250 г куриной печени (около 6 шт.)

125 г микса бэби-шпината с кресс-салатом

Соль и черный перец

2 чайных ложки красного винного уксуса

1 столовая ложка масла грецкого ореха или фундука

150 г винограда без косточек

Способ приготовления:

Обжарьте тонко нарезанный бекон в оливковом масле в течение 5-7 минут до образования хрустящей корочки, часто помешивая. Тем временем разделите каждую печень на две части, удалите лишний жир и пленки. Затем разрежьте каждую часть пополам. Разделите предварительно помытые шпинат и кресс-салат между четырьмя тарелками, посыпьте солью и перцем. Переложите хрустящий бекон на одну сторону сковороды и обжарьте куриную печень в течение 5-6 минут на среднем огне, часто переворачивая, до коричневого цвета. Внутри печень должна оставаться слегка розовой. Разделите печень между салатными тарелками. Добавьте уксус в горячую сковороду и дайте ему побулькать в течение нескольких секунд, затем снимите с огня и добавьте ореховое масло. Полейте салат и печень заправкой вместе с кусочками бекона. Посыпьте виноградом и подавайте вместе с хрустящим хлебом.

Веганский новогодний салат из тофу с морковью и апельсинами

Салат из тофу с морковью Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

500 г твердого тофу

10-12 мелких сладких морковок

3-4 зубчика чеснока

1 ч. л. кумина

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лепестков миндаля

Соль

Для заправки:

Сок 1 апельсина

Сок 1/2 лимона

1 ч .л. острой горчицы

2 ч. л. свежего тертого имбиря

3 ст. л. апельсинового конфитюра или меда

1/2 ч. л. хлопьев сушеного перца чили

Салатные листья для подачи

Способ приготовления:

Морковь вымыть, почистить, нарезать брусочками. Обжаривать на сковороде с ложкой оливкового масла в течение 2-3 минут. Затем добавить кумин и разрезанный пополам чеснок, посолить и готовить еще 2-3 минуты. Отставить морковь в теплое место. Отдельно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета хлопья миндаля. Приготовить заправку. В небольшой сковороде или сотейнике довести до кипения апельсиновый и лимонный сок, добавить тертый имбирь, уменьшить огонь. Затем добавить горчицу, апельсиновый конфитюр, хлопья чили и тщательно перемешать. Готовить на маленьком огне до загустения 4-5 минут. Тофу разрезать на прямоугольные кусочки толщиной 1 см. Смазать оливковым маслом и обжарить на хорошо разогретой сухой сковороде до румяности с обеих сторон.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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