Праздничный салат с курицей и виноградом на Новый год

Рецепт красивого и вкусного салата из куриного филе

Салат с курицей и виноградом Фото: Depositphotos

Сытный мясной салат с интересным сочетанием вкусов станет прекрасной альтернативой оливье на Новый год. Он готовится из куриного филе, яиц, зелени, сыра и винограда. Последний придает блюду свежую нотку.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

Салат с курицей и виноградом

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

126 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Салатные листья – несколько штук

Куриное филе – 1 шт.

Куриные яйца – 2-3 шт.

Твердый сыр – 50 г

Зеленый виноград – горсть

Майонез или йогурт – для заправки

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе отварить в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна. Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать на дольки. Салатные листья помыть, обсушить и выложить на тарелку. Сверху выложить куриное филе, кусочки вареных яиц и виноград без косточек (крупные виноградины стоит разрезать пополам). Посыпать тертым сыром, полить майонезом или йогуртом. Приправить салат по вкусу.

Полезный совет

Куриное филе для салата можно не варить, а запечь или обжарить на сковороде.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат "Тиффани" с курицей и виноградом. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из куриной печени с яблоками и медом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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