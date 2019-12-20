Праздничный салат с курицей и виноградом на Новый год
Рецепт красивого и вкусного салата из куриного филе
Сытный мясной салат с интересным сочетанием вкусов станет прекрасной альтернативой оливье на Новый год. Он готовится из куриного филе, яиц, зелени, сыра и винограда. Последний придает блюду свежую нотку.
Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:
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Салат с курицей и виноградом
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 126 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Салатные листья – несколько штук
- Куриное филе – 1 шт.
- Куриные яйца – 2-3 шт.
- Твердый сыр – 50 г
- Зеленый виноград – горсть
- Майонез или йогурт – для заправки
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе отварить в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна.
- Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать на дольки.
- Салатные листья помыть, обсушить и выложить на тарелку.
- Сверху выложить куриное филе, кусочки вареных яиц и виноград без косточек (крупные виноградины стоит разрезать пополам).
- Посыпать тертым сыром, полить майонезом или йогуртом. Приправить салат по вкусу.
Полезный совет
Куриное филе для салата можно не варить, а запечь или обжарить на сковороде.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат "Тиффани" с курицей и виноградом. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из куриной печени с яблоками и медом.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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