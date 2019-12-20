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Праздничный салат с курицей и виноградом на Новый год

Рецепт красивого и вкусного салата из куриного филе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Салат с курицей и виноградом
Салат с курицей и виноградом
Фото: Depositphotos

Сытный мясной салат с интересным сочетанием вкусов станет прекрасной альтернативой оливье на Новый год. Он готовится из куриного филе, яиц, зелени, сыра и винограда. Последний придает блюду свежую нотку.

Смотрите видео, как приготовить Кобб салат:

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Салат с курицей и виноградом

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 126 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Салатные листья – несколько штук
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Куриные яйца – 2-3 шт.
  • Твердый сыр – 50 г
  • Зеленый виноград – горсть
  • Майонез или йогурт – для заправки
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отварить в воде с добавлением специй. Остудить и разобрать на волокна.
  2. Яйца отварить, остудить и почистить. Разрезать на дольки.
  3. Салатные листья помыть, обсушить и выложить на тарелку.
  4. Сверху выложить куриное филе, кусочки вареных яиц и виноград без косточек (крупные виноградины стоит разрезать пополам).
  5. Посыпать тертым сыром, полить майонезом или йогуртом. Приправить салат по вкусу.

Полезный совет

Куриное филе для салата можно не варить, а запечь или обжарить на сковороде.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить салат "Тиффани" с курицей и виноградом. "Сегодня" также писали, как приготовить салат из куриной печени с яблоками и медом.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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