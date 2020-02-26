Актуально

Premier FOOD знает, как сделать хот-дог ресторанного уровня

Premier FOOD – первая компания, которая ввела на АЗК культуру потребления качественных хот-догов и бургеров из настоящего мяса

Группа компаний Premier FOOD – признанный эксперт и национальный лидер в области обслуживания предприятий food service уже более 12 лет. Она охватывает несколько разноплановых бизнес-направлений, которые дополняют друг друга. Premier FOOD осуществляет полный комплекс бизнес-услуг и поставляет мясные продукты собственного производства в более чем 5000 торговых точек по всей Украине. Среди них: все топовые национальные сети, автозаправочные комплексы, более 500 ресторанов, кинотеатров и гостиниц, а также более 3000 точек street food и других заведений food-сервиса.

Главные принципы, которыми руководствуется в своей работе компания, – только натуральные ингредиенты, современные технологии в производстве и логистике, надежность и гибкость в сотрудничестве с бизнес-партнерами.

Street food "под ключ"

Одним из первых и наиболее развитых направлений деятельности Premier FOOD является работа по обслуживанию систем food-сервиса, поставки мясной продукции под брендом Mr.Grill, молочной продукции, "вторых блюд", хлебобулочных изделий, а также дополнительные сервисные бизнес-услуги для клиентов В2В.

Premier FOOD сотрудничает с предприятиями малого и среднего бизнеса на рынке street food. Компания стремится научить украинцев перекусывать качественно, вкусно и безопасно, культивируя более осознанное потребление пищи, которая ранее ассоциировалась только со словами "быстро, дешево и сердито".

"Наша миссия заключается в том, чтобы развить культуру потребления хот-догов и бургеров в небольших street food точках, и сделать их такими же качественными, как на АЗС и в ресторанах", – говорит основатель и директор PremierFOOD Виталий Войтович.

Под брендами Mr.Grill и Grill House компания производит и поставляет сосиски для хот-догов и котлеты для бургеров по всей стране. И не ограничивается только этим. Premier FOOD выступает как полноценный бизнес-партнер для частных предпринимателей. Компания первой построила в Украине успешную франчайзинговую сеть street food. Предприниматель не только покупает качественную продукцию, но и получает всестороннюю поддержку своего бизнеса, а именно – профессиональное оборудование и обучение работе на нем, сопутствующие товары, консультации по грамотному построению маркетинга и бизнес-процессов, тренинги по правильному приготовлению самых вкусных хот-догов и бургеров в стране.

Более 150 рецептур сосисок из настоящего мяса

Premier FOOD производит продукцию и для розничного потребителя под известным брендом "Тульчин" Тульчинского мясокомбината. На предприятии "Тульчинмясо" – мощностью 8000 тонн продукции в год – выпускают более 300 наименований разнообразной мясной продукции.

Принципиальная позиция компании: высокие стандарты качества, честность и ответственность перед покупателем. Поэтому при изготовлении не используется мясо механической обвалки (ММО), вредные консерванты и примеси. Качество продукции "Тульчинмясо" подтверждено высшими наградами многих престижных международных конкурсов, а также сертификатами ISO 9001-2000, HACCP, HALAL.

1/4

На производстве разработана уникальная гриль-технология – она ​​позволяет создавать сосиски для хот-догов, которые идеально выдерживают температурный режим приготовления на гриле. А еще здесь знают более чем 150 рецептур сосисок, используют только настоящее мясо, без вредных консервантов, а продукция может долго храниться благодаря специальному методу шоковой заморозки. Отсюда сосиски, колбасы и котлеты для бургеров поставляются в разные уголки Украины – в крупнейшие сети АЗС, рестораны, кафе и супермаркеты.

Закономерно, что компания нацелена и на внешний рынок. Качество продукции Premier FOOD уже оценили в Грузии, Азербайджане, ОАЭ, Корее и Иордании. Сейчас компания экспортирует говяжье мясо, сосиски для хот-догов и котлеты для бургеров также на рынки Беларуси, Азербайджана и Казахстана. Впрочем, наиболее амбициозной целью Premier FOOD является Китай, куда в 2019 году были поставлены первые партии продукции.

Креативные хот-доги в стильном баре

Premier FOOD стремительно развивается и в новых направлениях. В 2017 году был открыт первый хот-дог бар сети в американском стиле "Mr.Grill Hotdogs & Burgers". Но если в Америке хот-доги – это просто быстрый и дешевый перекус на ходу, Premier FOOD сделала так, чтобы в Украине качественной была не только еда, а и ее подача. Авторский подход быстро сделал сеть популярной: посетителям полюбились креативные хот-доги и бургеры в стиле "фьюжн", названные в честь американских президентов и политиков.

1/2

Основные ингредиенты авторских блюд (сосиски и котлеты), конечно, изготовленные только из свежего мяса на собственном производстве.

Сегодня в сеть входят 3 киевских ресторана. В планах Premier FOOD на 2020 год – расширение сети до 8 заведений по всей Украине.

Мармелад с сюрпризом и молочный коктейль, как в детстве

Еще одно направление деятельности Premier FOOD – эксклюзивная дистрибуция.

Отслеживая тенденции потребления и изучая новинки международных рынков, специалисты оценивают потенциальный спрос и предлагают партнерам уже готовые решения. Например, Premier Food первой привезла в Украину уникальный и популярный детский продукт Sweet box – яркую коробочку-сюрприз с коллекционной игрушкой из любимых мультиков и вкусный и полезный мармелад из натурального сока.

Стал успешным и другой продукт компании – молочный коктейль Milk Shake. Он поставляется порционно, в асептической упаковке Tetra Pak. К нему предлагаются яркие эксклюзивные стаканчики, а еще можно взять в аренду шейкеры и специалисты компании научат, как правильно приготовить коктейль – такой же вкусный, как был в детстве.

Smart-доставка по всей Украине

Гордостью компании является собственная технологическая система 4PL-логистики, которая обеспечивает покрытие всей территории Украины, с собственным автопарком из более, чем 40 современных специально оборудованных автомобилей, способных безопасно перевозить замороженную продукцию при температурном режиме -18°С. Ежемесячно Premier FOOD делает более 20000 поставок, контроль за которыми осуществляется автоматизировано с помощью специального мобильного приложения.

Возможности 4PL-логистики значительно облегчают работу, к услугам бизнес-партнеров Premier FOOD предлагаются: планирование и управление запасами, организация закупки, учет документов, управление заказами, обработка груза, доставка конечному потребителю и хранение продукции на складских помещениях общей площадью более 10 000 м².

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться