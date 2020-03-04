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Продукт с историей: В чем секрет популярности растительно-сливочных смесей?

Уже много лет на полках магазинов США, Франции, Германии, Великобритании, Швеции, Финляндии и других высокоразвитых стран рядом с маслом находится смесь растительного и сливочного масла.

Этот продукт завоевал высокую популярность среди американцев и европейцев. Украинцы еще присматриваются к нему, но его потребление растет в нашей стране с каждым годом.

Редакция Сегодня.ua решила разобраться, что же это за смеси, какими они бывают, с чем их едят и в чем же секрет их популярности?

Виды растительно-сливочных смесей

Растительно-сливочная смесь – это пищевой продукт, изготовлен из натурального растительного и сливочного масел. Его жирность, согласно стандартам, составляет от 40% до 99,9%.

Усвояемость жиров и других ингредиентов в этом продукте составляет почти 95%, поэтому все полезные вещества в процессе пищеварения всасываются в организм в полном объеме.

Внешне растительно-сливочная смесь похожа на масло, но в ее составе обязательно должны присутствовать растительные жиры, будь то подсолнечное, оливковое, кукурузное, пальмовое или другое масло. А поскольку основу растительных жиров составляют ненасыщенные кислоты, этот продукт практически не содержит в себе холестерина. Поэтому людям, заботящимся о своем здоровье и фигуре, диетологи рекомендуют добавить в рацион именно растительно-сливочные смеси.

Продукт с историей

История растительно-сливочных смесей насчитывает более 90 лет. В Германии их начали выпускать еще в 1924 году. Тогда они позиционировались как продукт, полезный для питания и развития детей.

В 30-х годах прошлого века растительно-сливочные смеси продавались не в продуктовых магазинах, а в аптеках.

Промышленный же выпуск их впервые был осуществлен в Швеции в 1969 году. С тех пор растительно-сливочная смесь стала неотъемлемой частью рациона американцев и европейцев. Она покорила потребителей, в первую очередь, низким уровнем животных жиров и холестерина, обогащенностью витаминами А, Д, Е, К и отличным сливочным вкусом.

Интересно, что одна из самых популярных растительно-сливочных смесей Великобритании долгое время выпускалась под названием "I Can’t Believe It’s Not Butter!", что в переводе звучит "Поверить не могу, что это не масло".

На сегодня самым большим потребителем этого продукта является Европейский Союз. На него приходится почти 30% всего рынка растительно-сливочных смесей. На втором месте – США.

Стоит отметить, что в Европе некоторые растительно-сливочные смеси, обогащенные биологически-активными веществами, стоят даже дороже, чем масло. И европейские потребители активно покупают эти продукты, понимая их ценность и пользу для здоровья.

В Украине растительно-сливочные смеси не являются новинкой: их начали выпускать у нас еще 50 лет назад, но они не стали тогда столь популярным, как в Европе и США. А все потому, что культура потребления в нашей стране была сфокусирована на сливочном масле. В последнее же время украинцы, заботясь о своем здоровье, начали все чаще обращать внимание на смеси растительного и сливочного масла.

Как отмечают в Ассоциации диетологов Украины, смеси этой категории можно считать примером современного продукта питания с благоприятным жирнокислотным составом, благодаря минимальному содержанию насыщенных жирных кислот, а также низкому содержанию транс-жиров.

Фабрика по производству масложировых продуктов "Old Drouin", 1927 Фабрика по производству масложировых продуктов "Inverell", 1920 Работники на фабрике, 1924 1/3

Преимущества смесей растительного и сливочного масла

Высококачественные смеси объединяют в себе все лучшее от сливочного и растительного масел. Благодаря растительному маслу выпечка становится пышной и нежной, жарка – комфортной, так как эта смесь не пенится и не горит на сковороде. А содержание сливочного масла придает блюдам нежный сливочный вкус.

С помощью этого продукта можно приготовить много различных блюд: от бутербродов до выпечки и кремов.

Благодаря смеси растительного и сливочного масла, картофельное пюре становится нежным и воздушным, а каши – рассыпчатыми и вкусными.

Такие смеси прекрасно подходят для различной выпечки: придают печенью пористую структуру и рассыпчатость, кексам объемность, а сдобным булочкам гладкую глянцевую поверхность, мягкую текстуру и золотистый цвет.

Используя смеси растительного и сливочного масла при приготовлении кремов, получается однородная пышная консистенция, способная сохранять форму и объем.

И, конечно же, этот продукт идеально подходит для бутербродов, ведь он легко намазывается на хлеб, не замерзает в холодильнике и имеет приятный сливочный вкус.

Все подробности в спецтеме Что мазать на хлеб

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