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Просто и вкусно: салат из жареной курицы с огурцами и гренками

Простой праздничный салат по мотивам "Цезаря"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:18
Салат с курицей и гренками Фото: depositphotos.com
Салат с курицей и гренками
Фото: depositphotos.com

Ищете несложный рецепт праздничного салата? Тогда возьмите на заметку наш вариант – с жареным куриным филе, сухариками, свежими огурцами и сыром. 

Салат из жареной курицы с гренками

Ингредиенты:

  • 2 куриных филе
  • 6-8 ломтиков белого хлеба без корок
  • 2-3 свежих огурца
  • 50 г твердого сыра
  • пучок салатных листьев 
  • соль, перец
  • чесночная приправа 
  • майонез

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Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть и нарезать кубиками. Посыпать солью, перцем и чесночной приправой. Дать постоять при комнатной температуре 15 минут. 
  2. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить филе до золотистого цвета. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.  
  3. Белый хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке или на сковороде без масла.
  4. Огурцы помыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на терке. Листья салата промыть и обсушить.
  5. Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить огурцы, кусочки курицы и гренки. Посыпать тертым сыром. 
  6. Заправить салат майонезом после подачи.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:

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Источник: Сегодня
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