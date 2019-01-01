Просто и вкусно: салат из жареной курицы с огурцами и гренками
Простой праздничный салат по мотивам "Цезаря"
Ищете несложный рецепт праздничного салата? Тогда возьмите на заметку наш вариант – с жареным куриным филе, сухариками, свежими огурцами и сыром.
Салат из жареной курицы с гренками
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 6-8 ломтиков белого хлеба без корок
- 2-3 свежих огурца
- 50 г твердого сыра
- пучок салатных листьев
- соль, перец
- чесночная приправа
- майонез
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Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и нарезать кубиками. Посыпать солью, перцем и чесночной приправой. Дать постоять при комнатной температуре 15 минут.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить филе до золотистого цвета. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
- Белый хлеб нарезать кубиками и подсушить в духовке или на сковороде без масла.
- Огурцы помыть и нарезать тонкими кружочками. Сыр натереть на терке. Листья салата промыть и обсушить.
- Выложить на тарелку салатные листья, сверху разложить огурцы, кусочки курицы и гренки. Посыпать тертым сыром.
- Заправить салат майонезом после подачи.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом ролла с салатом Цезарь. Мы также писали, как приготовить салат с креветками и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить салат Цезарь с курицей гриль:
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Источник: Сегодня