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Просто и вкусно: штрудель из слоеного теста с яблоками и орехами

Быстрый рецепт домашней выпечки к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:48
Штрудель с яблоками и орехами Фото: pixabay.com
Штрудель с яблоками и орехами Фото: pixabay.com

Из указанного количества ингредиентов получается два яблочных штруделя. Вместо грецких орехов вы можете взять фундук или миндаль.

Штрудель с яблоками и орехами

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста
  • 4 яблока
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. сока лимона
  • щепотка корицы
  • 80 г орехов
  • взбитое яйцо или молоко – для смазывания
  • сахарная пудра – для посыпки
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Рецепт приготовления:

  1. Слоеное тесто разморозить, разделить на две части и раскатать на присыпанной мукой поверхности.
  2. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать мякоть кубиками. Добавить сахар, молотую корицу и лимонный сок, перемешать.
  3. Орехи подсушить на сковороде без масла, остудить. Мелко порубить или измельчить в крошку с помощью блендера, добавить к яблокам.
  4. Выложить начинку на тесто, свернуть рулетами. Переложить штрудели на противень и смазать верх молоком или взбитым яйцом. 
  5. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Перед подачей остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

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Источник: "Сегодня"
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