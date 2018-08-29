Просто и вкусно: штрудель из слоеного теста с яблоками и орехами

Быстрый рецепт домашней выпечки к чаю

Штрудель с яблоками и орехами Фото: pixabay.com

Из указанного количества ингредиентов получается два яблочных штруделя. Вместо грецких орехов вы можете взять фундук или миндаль.

Штрудель с яблоками и орехами

Ингредиенты:

500 г слоеного теста

4 яблока

1-2 ст.л. сахара

1 ст.л. сока лимона

щепотка корицы

80 г орехов

взбитое яйцо или молоко – для смазывания

сахарная пудра – для посыпки

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Рецепт приготовления:

Слоеное тесто разморозить, разделить на две части и раскатать на присыпанной мукой поверхности. Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать мякоть кубиками. Добавить сахар, молотую корицу и лимонный сок, перемешать. Орехи подсушить на сковороде без масла, остудить. Мелко порубить или измельчить в крошку с помощью блендера, добавить к яблокам. Выложить начинку на тесто, свернуть рулетами. Переложить штрудели на противень и смазать верх молоком или взбитым яйцом. Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Перед подачей остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.

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