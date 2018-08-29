Просто и вкусно: штрудель из слоеного теста с яблоками и орехами
Быстрый рецепт домашней выпечки к чаю
Из указанного количества ингредиентов получается два яблочных штруделя. Вместо грецких орехов вы можете взять фундук или миндаль.
Штрудель с яблоками и орехами
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста
- 4 яблока
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. сока лимона
- щепотка корицы
- 80 г орехов
- взбитое яйцо или молоко – для смазывания
- сахарная пудра – для посыпки
Рецепт приготовления:
- Слоеное тесто разморозить, разделить на две части и раскатать на присыпанной мукой поверхности.
- Яблоки почистить, удалить сердцевину и нарезать мякоть кубиками. Добавить сахар, молотую корицу и лимонный сок, перемешать.
- Орехи подсушить на сковороде без масла, остудить. Мелко порубить или измельчить в крошку с помощью блендера, добавить к яблокам.
- Выложить начинку на тесто, свернуть рулетами. Переложить штрудели на противень и смазать верх молоком или взбитым яйцом.
- Выпекать в разогретой до 180 С духовке около 40 минут. Перед подачей остудить и посыпать просеянной сахарной пудрой.
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Источник: "Сегодня"