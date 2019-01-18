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Простое сахарное печенье с корицей

Если вы любите аромат корицы, вам непременно понравится такое печенье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:08
Печенье с корицей Фото: depositphotos.com
Печенье с корицей
Фото: depositphotos.com

Песочное печенье с корицей – идеальное дополнение к горячему шоколаду, чаю или кофе. Чтобы оно получилось вкусным и рассыпчатым, тесто нужно хорошо охладить. 

Коричное печенье

Ингредиенты:

  • 1 1/4 чашки муки
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чашки сливочного масла
  • 1/4 чашки белого сахара
  • 3/4 чашки светло-коричневого сахара
  • 1 яйцо
  • 1 ч.л. экстракта ванили
  • 1/2 чашки белого сахара
  • 2 1/2 столовой ложки молотой корицы

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Рецепт приготовления:

  1. Просейте муку, пищевую соду и соль; отложите в сторону.
  2. В средней миске взбейте сливочное масло с 1/4 чашки белого сахара и коричневого сахара. Добавьте яйцо и ваниль.
  3. Всыпьте просеянные сухие ингредиенты и перемешайте до получения однородной массы.
  4. Разделите тесто на 3 равные части. Скатайте в колбаски диаметром 5 см, заверните и поставьте в холодильник на 3-4 часа. 
  5. Разогрейте духовку до 175 градусов C. Смешайте 1/2 чашки сахара и корицу на плоской тарелке или листе вощеной бумаги.
  6. Разверните колбаски из теста и обваляйте их в сахарной смеси. Нарежьте ломтиками толщиной около 6 мм и поместите на противень, оставляя между заготовками свободное место.
  7. Выпекайте 12-15 минут в предварительно разогретой духовке. Немного остудите  и переложите на решетку.

На заметку: Готовое печенье можно хранить в герметичном контейнере до 2 недель.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делились рецептом вкусного десерта с овсяным печеньем. Мы также писали, как приготовить вкусное постное печенье. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать печенье из ржаной муки по рецепту Валентины Хамайко.

Смотрите видео, как приготовить настоящие итальянские бискотти:

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Источник: Сегодня
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