Простое сахарное печенье с корицей

Если вы любите аромат корицы, вам непременно понравится такое печенье

Печенье с корицей Фото: depositphotos.com

Песочное печенье с корицей – идеальное дополнение к горячему шоколаду, чаю или кофе. Чтобы оно получилось вкусным и рассыпчатым, тесто нужно хорошо охладить.

Коричное печенье

Ингредиенты:

1 1/4 чашки муки

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/4 чайной ложки соли

1/2 чашки сливочного масла

1/4 чашки белого сахара

3/4 чашки светло-коричневого сахара

1 яйцо

1 ч.л. экстракта ванили

1/2 чашки белого сахара

2 1/2 столовой ложки молотой корицы

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Рецепт приготовления:

Просейте муку, пищевую соду и соль; отложите в сторону. В средней миске взбейте сливочное масло с 1/4 чашки белого сахара и коричневого сахара. Добавьте яйцо и ваниль. Всыпьте просеянные сухие ингредиенты и перемешайте до получения однородной массы. Разделите тесто на 3 равные части. Скатайте в колбаски диаметром 5 см, заверните и поставьте в холодильник на 3-4 часа. Разогрейте духовку до 175 градусов C. Смешайте 1/2 чашки сахара и корицу на плоской тарелке или листе вощеной бумаги. Разверните колбаски из теста и обваляйте их в сахарной смеси. Нарежьте ломтиками толщиной около 6 мм и поместите на противень, оставляя между заготовками свободное место. Выпекайте 12-15 минут в предварительно разогретой духовке. Немного остудите и переложите на решетку.

На заметку: Готовое печенье можно хранить в герметичном контейнере до 2 недель.

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