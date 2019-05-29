Простой клубничный пирог на кефире
Рецепт летней выпечки с ягодами
Сезон клубники уже начался! Если вам надоело есть ягоды просто так, вы можете добавить их в пирог. Мы рекомендуем простой рецепт пирога с клубникой на кефире – он готовится буквально за считанные минуты, и получается очень вкусным и мягким.
Смотрите видео, как приготовить клубничное вино:
Клубничный пирог на кефире
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Сахар – 200 г
- Кефир – 100 г
- Пекарский порошок – 1 ч.л.
- Масло сливочное – 6 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Ванильный экстракт – 1 ч.л.
- Клубника – 100 г
Рецепт приготовления:
- Смешать муку с сахаром и разрыхлителем.
- Затем добавить масло комнатной температуры, сделать крошку с помощью пальцев или миксером.
- Затем добавить яйцо, кефир и ваниль. Перемешать до однородности.
- Выложить тесто в форму для запекания.
- Украсить ягодами (крупные нужно нарезать) и отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
- Когда пирог станет золотистым сверху, проверить его готовность зубочисткой.
- Достать из духовку, остудить и посыпать сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом клубничного пирога с творогом.
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Источник: Сегодня