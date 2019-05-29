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Простой клубничный пирог на кефире

Рецепт летней выпечки с ягодами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:33
Пирог с клубникой на кефире
Пирог с клубникой на кефире
Фото: Depositphotos

Сезон клубники уже начался! Если вам надоело есть ягоды просто так, вы можете добавить их в пирог. Мы рекомендуем простой рецепт пирога с клубникой на кефире – он готовится буквально за считанные минуты, и получается очень вкусным и мягким. 

Смотрите видео, как приготовить клубничное вино:

Клубничный пирог на кефире

Ингредиенты:

  • Мука – 200 г 
  • Сахар – 200 г
  • Кефир  – 100 г
  • Пекарский порошок  – 1 ч.л.
  • Масло сливочное  – 6 ст.л.
  • Яйцо  – 1 шт. 
  • Ванильный экстракт  – 1 ч.л. 
  • Клубника  – 100 г

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Рецепт приготовления:

  1. Смешать муку с сахаром и разрыхлителем.
  2. Затем добавить масло комнатной температуры, сделать крошку с помощью пальцев или миксером.
  3. Затем добавить яйцо, кефир и ваниль. Перемешать до однородности.
  4. Выложить тесто в форму для запекания. 
  5. Украсить ягодами (крупные нужно нарезать) и отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут.
  6. Когда пирог станет золотистым сверху, проверить его готовность зубочисткой.
  7. Достать из духовку, остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом клубничного пирога с творогом.

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Источник: Сегодня
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