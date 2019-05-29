Простой клубничный пирог на кефире

Рецепт летней выпечки с ягодами

Пирог с клубникой на кефире Фото: Depositphotos

Сезон клубники уже начался! Если вам надоело есть ягоды просто так, вы можете добавить их в пирог. Мы рекомендуем простой рецепт пирога с клубникой на кефире – он готовится буквально за считанные минуты, и получается очень вкусным и мягким.

Смотрите видео, как приготовить клубничное вино:

Клубничный пирог на кефире

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Сахар – 200 г

Кефир – 100 г

Пекарский порошок – 1 ч.л.

Масло сливочное – 6 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Клубника – 100 г

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Рецепт приготовления:

Смешать муку с сахаром и разрыхлителем. Затем добавить масло комнатной температуры, сделать крошку с помощью пальцев или миксером. Затем добавить яйцо, кефир и ваниль. Перемешать до однородности. Выложить тесто в форму для запекания. Украсить ягодами (крупные нужно нарезать) и отправить запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Когда пирог станет золотистым сверху, проверить его готовность зубочисткой. Достать из духовку, остудить и посыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шарлотку в мультиварке. "Сегодня" также делились рецептом клубничного пирога с творогом.

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