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Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

Вчера, 11:35

Благодаря этой хитрости блюда станут более душистыми

Грамотное использование пряностей способно кардинально преобразить вкус и аромат самых простых блюд. Специи могут и дополнять, и оттенять, и усиливать, и даже менять вкус той или иной еды. Чтобы раскрыть аромат специй, профессиональные повара советуют прогревать их перед употреблением.

Без специй любое блюдо может показаться пресным
Без специй любое блюдо может показаться пресным
Фото: Depositphotos

Для этого желательно использовать достаточно маленькую, но тяжелую кастрюльку с толстым дном. Она обязательно должна быть сухой – без капель воды и жира.

Специи необходимо нагревать на умеренном огне и постоянно помешивать деревянной ложкой, чтобы не сжечь их, иначе они потеряют свой вкус и начнут горчить.

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Для обжаривания специй обычно достаточно нескольких минут, но это зависит от вида пряностей, посуды и температуры ее нагрева. Вы поймете, когда пряности будут готовы, – они начнут источать сильный аромат.

После обжаривания специи нужно переложить в тарелку, чтобы они слегка остыли. Охлажденные семена можно измельчить в ступке или кофемолке перед добавлением в блюдо.

Смотрите видео, как пряности влияют на здоровье:

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырастить пряные травы в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также сообщали, какие специи укрепляют иммунитет.

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Источник: Сегодня
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