Простой лайфхак, который поможет вам раскрыть аромат специй

Благодаря этой хитрости блюда станут более душистыми

Грамотное использование пряностей способно кардинально преобразить вкус и аромат самых простых блюд. Специи могут и дополнять, и оттенять, и усиливать, и даже менять вкус той или иной еды. Чтобы раскрыть аромат специй, профессиональные повара советуют прогревать их перед употреблением.

Без специй любое блюдо может показаться пресным Фото: Depositphotos

Для этого желательно использовать достаточно маленькую, но тяжелую кастрюльку с толстым дном. Она обязательно должна быть сухой – без капель воды и жира.

Специи необходимо нагревать на умеренном огне и постоянно помешивать деревянной ложкой, чтобы не сжечь их, иначе они потеряют свой вкус и начнут горчить.

Для обжаривания специй обычно достаточно нескольких минут, но это зависит от вида пряностей, посуды и температуры ее нагрева. Вы поймете, когда пряности будут готовы, – они начнут источать сильный аромат.

После обжаривания специи нужно переложить в тарелку, чтобы они слегка остыли. Охлажденные семена можно измельчить в ступке или кофемолке перед добавлением в блюдо.

Смотрите видео, как пряности влияют на здоровье:

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырастить пряные травы в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также сообщали, какие специи укрепляют иммунитет.

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