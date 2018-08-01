Простой пирог с грушами и ванилью на сметане
Быстрый рецепт летней выпечки
Мягкий и нежный пирог с сочной фруктовой начинкой. Его можно готовить не только с грушами, но с яблоками, сливами или персиками.
Грушевый пирог с ванилью
Ингредиенты:
- 1 большая спелая груша
- 100 г сливочного масла
- 125 г сахара
- 5 г ванильного сахара
- 2 яйца
- 50 г сметаны
- 175 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- щепотка соли
- сахарная пудра – для посыпки
Рецепт приготовления:
- Сливочное масло комнатной температуры нарезать кубиками в миску. Добавить сахар и ваниль, взбить миксером в пышный светлый крем.
- По одному добавить яйца, каждый раз тщательно взбивая.
- Добавить нежирную сметану, взбить.
- Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить щепотку соли и перемешать.
- Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, разровнять силиконовой лопаткой.
- Выложить в форму тесто, разровнять силиконовой лопаткой.
- Грушу помыть, по желанию очистить и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими ломтиками и красиво выложить на тесто.
- Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Готовый пирог остудить, посыпать просеянной сахарной пудрой.
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Источник: "Сегодня"