Простой пирог с грушами и ванилью на сметане

Быстрый рецепт летней выпечки

Пирог с грушами Фото: depositphotos.com

Мягкий и нежный пирог с сочной фруктовой начинкой. Его можно готовить не только с грушами, но с яблоками, сливами или персиками.

Грушевый пирог с ванилью

Ингредиенты:

1 большая спелая груша

100 г сливочного масла

125 г сахара

5 г ванильного сахара

2 яйца

50 г сметаны

175 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

сахарная пудра – для посыпки

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Рецепт приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры нарезать кубиками в миску. Добавить сахар и ваниль, взбить миксером в пышный светлый крем. По одному добавить яйца, каждый раз тщательно взбивая. Добавить нежирную сметану, взбить. Всыпать просеянную с разрыхлителем муку, добавить щепотку соли и перемешать. Выложить тесто в смазанную маслом и присыпанную мукой форму, разровнять силиконовой лопаткой. Выложить в форму тесто, разровнять силиконовой лопаткой. Грушу помыть, по желанию очистить и удалить сердцевину. Нарезать мякоть тонкими ломтиками и красиво выложить на тесто. Отправить пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Готовый пирог остудить, посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом грушевых оладий от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить салат с уткой, грушами, свеклой и сыром.

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