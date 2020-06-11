Простой рецепт брокколи в сметанно-сырном соусе

Такое блюдо готовится за считанные минуты

Соцветия брокколи, приготовленные в соусе из сметаны и сыра – быстрое, вкусное и очень полезное блюдо, идеальное для летнего меню. Его можно подавать вместе с пастой, рисом или просто хлебом.

Если сметану заменить на кокосовые сливки, а сыр взять веганский, тогда блюдо станет постным.

Брокколи в сметанно-сырном соусе

Брокколи в сметанно-сыром соусе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

87 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г замороженной мини-брокколи

200 г сметаны 10%

2 ст. л. растительного масла

2 ст. л. муки

2 зубчика чеснока

50 г сыра

Соль – по вкусу

Перец черный – по вкусу

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Способ приготовления:

Замороженную брокколи положите в кипящую воду на 2 минуты. Следите за временем, чтобы не переварить соцветия, иначе они станут слишком мягкими. Если вы взяли брокколи стандартного размера, варите 5 минут. Приготовьте соус. Смешайте сметану и муку. Чтобы консистенция стала немного жиже, можно добавить воды. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в разогретую сковороду и томите 1-2 минуты. Раскалите вторую сковороду с маслом. Немного обжарьте брокколи с мелко рубленным чесноком около 2 минут. Залейте брокколи подготовленным соусом. Посыпьте блюдо тертым сыром и перемешайте. Тушите еще 3 минуты.

Как подавать блюдо

Брокколи в сметанном соусе можно подавать вместе с пастой и семечками.

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