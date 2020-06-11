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Простой рецепт брокколи в сметанно-сырном соусе

Сегодня, 11:37

Такое блюдо готовится за считанные минуты

Соцветия брокколи, приготовленные в соусе из сметаны и сыра – быстрое, вкусное и очень полезное блюдо, идеальное для летнего меню. Его можно подавать вместе с пастой, рисом или просто хлебом.

Если сметану заменить на кокосовые сливки, а сыр взять веганский, тогда блюдо станет постным.

Брокколи в сметанно-сырном соусе

Брокколи в сметанно-сыром соусе
Брокколи в сметанно-сыром соусе
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 87 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г замороженной мини-брокколи
  • 200 г сметаны 10%
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г сыра
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Замороженную брокколи положите в кипящую воду на 2 минуты. Следите за временем, чтобы не переварить соцветия, иначе они станут слишком мягкими. Если вы взяли брокколи стандартного размера, варите 5 минут.
  2. Приготовьте соус. Смешайте сметану и муку. Чтобы консистенция стала немного жиже, можно добавить воды. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в разогретую сковороду и томите 1-2 минуты.
  3. Раскалите вторую сковороду с маслом. Немного обжарьте брокколи с мелко рубленным чесноком около 2 минут.
  4. Залейте брокколи подготовленным соусом. Посыпьте блюдо тертым сыром и перемешайте. Тушите еще 3 минуты.

Как подавать блюдо

Брокколи в сметанном соусе можно подавать вместе с пастой и семечками.

Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриные котлеты с брокколи. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать запеканку с рыбой и брокколи.

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Источник: Сегодня
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