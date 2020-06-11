Простой рецепт брокколи в сметанно-сырном соусе
Такое блюдо готовится за считанные минуты
Соцветия брокколи, приготовленные в соусе из сметаны и сыра – быстрое, вкусное и очень полезное блюдо, идеальное для летнего меню. Его можно подавать вместе с пастой, рисом или просто хлебом.
Если сметану заменить на кокосовые сливки, а сыр взять веганский, тогда блюдо станет постным.
Брокколи в сметанно-сырном соусе
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 87 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г замороженной мини-брокколи
- 200 г сметаны 10%
- 2 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. муки
- 2 зубчика чеснока
- 50 г сыра
- Соль – по вкусу
- Перец черный – по вкусу
Способ приготовления:
- Замороженную брокколи положите в кипящую воду на 2 минуты. Следите за временем, чтобы не переварить соцветия, иначе они станут слишком мягкими. Если вы взяли брокколи стандартного размера, варите 5 минут.
- Приготовьте соус. Смешайте сметану и муку. Чтобы консистенция стала немного жиже, можно добавить воды. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в разогретую сковороду и томите 1-2 минуты.
- Раскалите вторую сковороду с маслом. Немного обжарьте брокколи с мелко рубленным чесноком около 2 минут.
- Залейте брокколи подготовленным соусом. Посыпьте блюдо тертым сыром и перемешайте. Тушите еще 3 минуты.
Как подавать блюдо
Брокколи в сметанном соусе можно подавать вместе с пастой и семечками.
Смотрите видео, как выбрать замороженные овощи:
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