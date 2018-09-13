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Простой рецепт для обеда: картофельный суп с фрикадельками

Сытное и согревающее осеннее блюдо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Простой рецепт для обеда: картофельный суп с фрикадельками

Для приготовления супа вы можете использовать любой бульон – куриный, овощной, говяжий. Количество жидкости добавляйте на свой вкус.

Суп с фрикадельками

Ингредиенты:

  • Говяжий фарш – 450 г
  • Сухие хлебные крошки – 1/2 чашки
  • Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
  • Картофель – 2-3 шт.
  • Бульон – по вкусу
  • Лук – 1 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Перец – 1 шт
  • Чеснок – 1 зубчик
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Рецепт приготовления:

  1. Смешайте фарш с хлебными крошками и специями. Сформируйте маленькие фрикадельки.
  2. Почистите картофель и нарежьте его кубиками.
  3. Выложите картофель в кастрюлю, сверху поместите фрикадельки и аккуратно залейте бульоном. Поставьте вариться.
  4. Тем временем измельчите в кухонном комбайне лук с морковью и перцем. Овощную смесь выложите в сковороду и потушите на небольшом количестве растительного масла.
  5. Когда картофель почти сварится, добавьте овощную смесь к супу.
  6. Перед подачей выдавите в суп зубчик чеснока. Такой суп вкусно есть вместе с ржаным или гречневым хлебом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-супа с белыми грибами и чесночными гренками.

Смотрите видео о самых дорогих супах мира:

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Источник: "Сегодня"
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