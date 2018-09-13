Простой рецепт для обеда: картофельный суп с фрикадельками
Сытное и согревающее осеннее блюдо
Для приготовления супа вы можете использовать любой бульон – куриный, овощной, говяжий. Количество жидкости добавляйте на свой вкус.
Суп с фрикадельками
Ингредиенты:
- Говяжий фарш – 450 г
- Сухие хлебные крошки – 1/2 чашки
- Соль, перец, копченая паприка – по вкусу
- Картофель – 2-3 шт.
- Бульон – по вкусу
- Лук – 1 шт
- Морковь – 1 шт
- Перец – 1 шт
- Чеснок – 1 зубчик
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Рецепт приготовления:
- Смешайте фарш с хлебными крошками и специями. Сформируйте маленькие фрикадельки.
- Почистите картофель и нарежьте его кубиками.
- Выложите картофель в кастрюлю, сверху поместите фрикадельки и аккуратно залейте бульоном. Поставьте вариться.
- Тем временем измельчите в кухонном комбайне лук с морковью и перцем. Овощную смесь выложите в сковороду и потушите на небольшом количестве растительного масла.
- Когда картофель почти сварится, добавьте овощную смесь к супу.
- Перед подачей выдавите в суп зубчик чеснока. Такой суп вкусно есть вместе с ржаным или гречневым хлебом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный суп с полентой и овощами. Сайт "Сегодня" также делился рецептом крем-супа с белыми грибами и чесночными гренками.
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Источник: "Сегодня"