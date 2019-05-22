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Простой рецепт к чаю: песочные квадратики с лимонной начинкой

Мягкое домашнее печенье с цитрусовой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:13
Квадратики с лимонной начинкой
Квадратики с лимонной начинкой
Фото: Depositphotos

Этот рецепт печенья обязательно понравится любителям лимонов. Готовится оно очень просто: нужно замесить песочное тесто на сметане, раскатать его и прослоить цитрусовой начинкой, а затем подрумянить в духовке. Чтобы вам было легче перенести тесто на противень, раскатывайте его на пергаментной бумаге.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимонно-апельсиновой начинкой:

Квадратики с лимонной начинкой

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 150 г сметаны или натурального йогурта
  • 200 г сахара
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя для теста
  • 300-350 г муки
  • 1 большой лимон
  • 1 ст.л. сахарной пудры
  • щепотка соли

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Рецепт приготовления:

  1. Лимон обдать кипятком, вместе с кожурой измельчить с помощью блендера или в мясорубке. Добавить к нему сахар, перемешать и оставить.
  2. Масло растопить, добавить сметану или йогурт, муку, соль и разрыхлитель теста, замесить тесто. По консистенции оно должно быть похожим на мягкий пластилин.
  3. Тесто разделить на две части, каждую часть раскатать в прямоугольник 25 х 35 см и толщиной 3-4 мм (раскатывать нужно сразу на бумаге для выпечки). 
  4. Выложить на противень первую часть бумагой вниз, далее готовую начинку распределить по всей поверхности. Накрыть второй частью теста (тестом вниз на начинку) и аккуратно снять бумагу. Защипать края, чтобы начинка не вытекла и не пригорела при выпекании.
  5. Готовить 20-25 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 170-180 градусов.
  6. Когда тесто подрумянится, противень достать из духовки и, не давая тесту остыть, разрезать на квадратики или ромбы. 
  7. После полного остывания посыпать квадратики сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лимонный торт с маком и творожным кремом. "Сегодня" также делились рецептом лимонного печенья с черникой.

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Источник: Сегодня
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