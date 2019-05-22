Простой рецепт к чаю: песочные квадратики с лимонной начинкой

Мягкое домашнее печенье с цитрусовой начинкой

Квадратики с лимонной начинкой Фото: Depositphotos

Этот рецепт печенья обязательно понравится любителям лимонов. Готовится оно очень просто: нужно замесить песочное тесто на сметане, раскатать его и прослоить цитрусовой начинкой, а затем подрумянить в духовке. Чтобы вам было легче перенести тесто на противень, раскатывайте его на пергаментной бумаге.

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Квадратики с лимонной начинкой

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

150 г сметаны или натурального йогурта

200 г сахара

1,5 ч.л. разрыхлителя для теста

300-350 г муки

1 большой лимон

1 ст.л. сахарной пудры

щепотка соли

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Рецепт приготовления:

Лимон обдать кипятком, вместе с кожурой измельчить с помощью блендера или в мясорубке. Добавить к нему сахар, перемешать и оставить. Масло растопить, добавить сметану или йогурт, муку, соль и разрыхлитель теста, замесить тесто. По консистенции оно должно быть похожим на мягкий пластилин. Тесто разделить на две части, каждую часть раскатать в прямоугольник 25 х 35 см и толщиной 3-4 мм (раскатывать нужно сразу на бумаге для выпечки). Выложить на противень первую часть бумагой вниз, далее готовую начинку распределить по всей поверхности. Накрыть второй частью теста (тестом вниз на начинку) и аккуратно снять бумагу. Защипать края, чтобы начинка не вытекла и не пригорела при выпекании. Готовить 20-25 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 170-180 градусов. Когда тесто подрумянится, противень достать из духовки и, не давая тесту остыть, разрезать на квадратики или ромбы. После полного остывания посыпать квадратики сахарной пудрой.

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