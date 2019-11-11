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Простой рецепт кекса на сметане

Готовим быстрый кекс на сметане в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Кекс на сметане
Кекс на сметане
Фото: Unsplash

Не знаете, как использовать остатки сметаны? Мы предлагаем испечь на их основе вкусный домашний кекс с чаю.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Вам нужно будет только хорошо взбить все ингредиенты для теста, перелить его в форму и печь до готовности.

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Рецепт кекса на сметане простой

Время приготовления:

  • 1 час 15 минут

Калорийность:

  • 364 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 280 г муки
  • 200 г сметаны
  • 200 г сахара
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем.
  2. Не прекращая взбивать, добавить сметану.
  3. Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
  4. Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см.
  5. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа.
  6. Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.

Полезные советы

  • Вы можете использовать сметану любой жирности;
  • В кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы;
  • Кекс можно есть как теплым, так и холодным;
  • Готовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

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Источник: Сегодня
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