Простой рецепт кекса на сметане
Готовим быстрый кекс на сметане в духовке
Не знаете, как использовать остатки сметаны? Мы предлагаем испечь на их основе вкусный домашний кекс с чаю.
Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:
Вам нужно будет только хорошо взбить все ингредиенты для теста, перелить его в форму и печь до готовности.
Читайте также:Классический рецепт кексов в формочках
Рецепт кекса на сметане простой
Время приготовления:
- 1 час 15 минут
Калорийность:
- 364 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 280 г муки
- 200 г сметаны
- 200 г сахара
- 3 яйца
- 1 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем.
- Не прекращая взбивать, добавить сметану.
- Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности.
- Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см.
- Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа.
- Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.
Полезные советы
- Вы можете использовать сметану любой жирности;
- В кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы;
- Кекс можно есть как теплым, так и холодным;
- Готовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.
Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как сделать горячий шоколад с зефиром Как приготовить самый вкусный торт "Наполеон" Без муки: как приготовить шоколадно-миндальный пирог с апельсинами Рецепт бисквита на кефире без яиц: как приготовить в духовке
Источник: Сегодня