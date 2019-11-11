Простой рецепт кекса на сметане

Готовим быстрый кекс на сметане в духовке

Кекс на сметане Фото: Unsplash

Не знаете, как использовать остатки сметаны? Мы предлагаем испечь на их основе вкусный домашний кекс с чаю.

Смотрите видео, как приготовить сметанник без выпечки:

Вам нужно будет только хорошо взбить все ингредиенты для теста, перелить его в форму и печь до готовности.

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Рецепт кекса на сметане простой

Время приготовления:

1 час 15 минут

Калорийность:

364 ккал на 100 г

Ингредиенты:

280 г муки

200 г сметаны

200 г сахара

3 яйца

1 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Взбить яйца с сахаром в пышный светлый крем. Не прекращая взбивать, добавить сметану. Затем всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать до однородности. Тесто перелить в подготовленную форму для кекса диаметром 22 см. Выпекать в разогретой духовке до 180 ºС около часа. Готовность проверить зубочисткой. По желанию посыпать кекс сахарной пудрой.

Полезные советы

Вы можете использовать сметану любой жирности;

В кекс можно добавить изюм. Его нужно будет промыть, обсушить и обвалять в муке, чтобы он не опустился на дно формы;

Кекс можно есть как теплым, так и холодным;

Готовый кекс можно покрыть глазурью: шоколадной, белковой или фруктовой.

Напомним, ранее мы делились рецептом кексов с грушей и корицей. "Сегодня" также писали, как испечь воздушные шоколадные капкейки.

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