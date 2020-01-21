Простой рецепт кускуса с овощами и курицей в мультиварке

Готовим вкусный обед в мультиварке

Кускус с курицей и овощами Фото: Depositphotos

Кускус с куриным филе и овощами в мультиварке – простое и вкусное диетическое блюдо, которое требует минимум времени на приготовление. Курицу вы можете заменить индейкой, а овощи использовать любые на свой вкус.

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Кускус с филе и овощами

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

350 г кускуса

500 г куриного филе

1 цукини

1 баклажан

1 морковь

1 сладкий перец

1 луковица

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка". Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой. Перемешать и сразу подавать.

На заметку

Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.

Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.

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