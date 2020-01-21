Простой рецепт кускуса с овощами и курицей в мультиварке
Готовим вкусный обед в мультиварке
Кускус с куриным филе и овощами в мультиварке – простое и вкусное диетическое блюдо, которое требует минимум времени на приготовление. Курицу вы можете заменить индейкой, а овощи использовать любые на свой вкус.
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Кускус с филе и овощами
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 96 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 350 г кускуса
- 500 г куриного филе
- 1 цукини
- 1 баклажан
- 1 морковь
- 1 сладкий перец
- 1 луковица
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
- Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
- Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
- В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
- Перемешать и сразу подавать.
На заметку
Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.
Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.
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