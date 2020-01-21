Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простой рецепт кускуса с овощами и курицей в мультиварке

Готовим вкусный обед в мультиварке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Кускус с курицей и овощами
Кускус с курицей и овощами
Фото: Depositphotos

Кускус с куриным филе и овощами в мультиварке – простое и вкусное диетическое блюдо, которое требует минимум времени на приготовление. Курицу вы можете заменить индейкой, а овощи использовать любые на свой вкус.

Смотрите видео, как приготовить диетическую куриную грудку:

Читайте также:
Как приготовить сладкий кускус с орехами и сухофруктами

Кускус с филе и овощами

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 96 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 350 г кускуса
  • 500 г куриного филе
  • 1 цукини
  • 1 баклажан
  • 1 морковь
  • 1 сладкий перец
  • 1 луковица
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать кубиками. Обжарить, периодически помешивая, в смазанной маслом чаше мультиварки в течение 12 минут в режиме "Жарка".
  2. Лук мелко порубить, а остальные овощи нарезать кубиками. Добавить в мультиварку к куриному филе, установить режим "Тушение" и готовить 20 минут.
  3. Влить 500 мл воды, выключить программу "Тушение" и на разогреве дождаться закипания.
  4. В кипящую воду добавить кускус, перемешать и отключить мультиварку. Оставить на 10 минут для набухания под закрытой крышкой.
  5. Перемешать и сразу подавать.

На заметку

Вы можете встретить кускус разных размеров. Крупный кускус называют "израильским" или "жемчужным". Он немного вязкий и имеет ореховый аромат. Из-за своего размера израильский кускус готовится немного дольше, чем мелкие сорта.

Кускус меньшего размера называют "ливийским или "ливанским". Эту крупу можно приготовить за считанные минуты из-за ее небольшого размера.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы с кускусом. "Сегодня" также делились рецептом помидоров с кускусом и мятой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Лазанья с соусом болоньезе: рецепт дня Как приготовить блины с грибной начинкой Рецепт свиных ребрышек барбекю в духовке Как приготовить салат "Цезарь" с тунцом
овощи курица рецепт мультиварка кускус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:07Fun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 15:06Fun

День Соборности Украины 2020: дата и история праздника

Вчера, 14:07Fun

Фотограф показал забавные снимки ловящих еду собак

Вчера, 11:48Travel

Названа лучшая в мире страна для жизни на пенсии

Вчера, 10:10Fun

Женщина благодаря вещему сну нашла "путь" к 100 тысячам долларов

Вчера, 09:15Техно

Евросоюз хочет запретить использование главной функции iPhone

Вчера, 09:07Fun

20 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: прикольные поздравления в прозе и открытки

19 январяПсихология

Гороскоп на неделю 19-25 января: все знаки зодиака

19 январяFun

19-летняя украинка продала девственность на аукционе: новые фото

19 январяFun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяEvents

Поздравления с Крещением: яркие открытки, картинки, стихи и пожелания

19 январяШоу-бизнес

В сети разгорелся скандал из-за Анастасии Заворотнюк: что произошло

19 январяFun

Крещение Гоcподне 2020: что ни в коем случае нельзя делать 19 января

18 январяFun

Лучшие щедривки для взрослых и детей

18 январяEvents

Поздравления с Крещением: красивые смс, открытки и короткие стихи

Новости партнеров

Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названы каши, которые способны восстановить печень без лекарств
Названа самая полезная каша
Названа самая полезная каша
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Обнаружен новый агрессивный вид рака
Семена льна: польза и как употреблять
Семена льна: польза и как употреблять
Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото
Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
4 полезные свойства острых приправ
4 полезные свойства острых приправ
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске
Шепелев впервые показал возлюбленную после смерти Фриске