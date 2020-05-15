Простой рецепт нежных фрикаделек из индейки в томатном соусе
Готовим мясные шарики в итальянском стиле
Классические митболы в томатном соусе можно сделать более диетическими, если приготовить их из фарша индейки. Это вкусное и полезное блюдо понравится как взрослым, так и детям.
Когда вы формируете фрикадельки, не стоит делать их слишком большими, так как это потребует более длительного времени приготовления.
Фрикадельки из индейки в томатном соусе
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 207 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для соуса:
- 1 луковица
- 1 стебель сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 1 веточка тимьяна
- 400 мл консервированных помидоров, нарезанных
- 1 ч.л. сахара
- Соль и черный перец
- 1-2 ч.л. соуса песто
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Для фрикаделек:
- 500 г фарша индейки
- 1 яйцо
- 3 ст. л. панировочных сухарей
- 3 ст.л. тертого пармезана
Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:
Способ приготовления:
- Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом.
- Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут.
- Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами.
- Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея.
- Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками.
- Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.
Как подавать фрикадельки
Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.
Напомним, ранее мы делились рецептом мясных фрикаделек с гречкой.
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Источник: Сегодня