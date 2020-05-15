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Простой рецепт нежных фрикаделек из индейки в томатном соусе

Готовим мясные шарики в итальянском стиле

Ирина Павлина
Сегодня, 13:52

Классические митболы в томатном соусе можно сделать более диетическими, если приготовить их из фарша индейки. Это вкусное и полезное блюдо понравится как взрослым, так и детям.

Когда вы формируете фрикадельки, не стоит делать их слишком большими, так как это потребует более длительного времени приготовления.

Фрикадельки из индейки в томатном соусе

Фрикадельки из индейки
Фрикадельки из индейки
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для соуса:

  • 1 луковица
  • 1 стебель сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 веточка тимьяна
  • 400 мл консервированных помидоров, нарезанных
  • 1 ч.л. сахара
  • Соль и черный перец
  • 1-2 ч.л. соуса песто

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Для фрикаделек:

  • 500 г фарша индейки
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. панировочных сухарей
  • 3 ст.л. тертого пармезана

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Способ приготовления:

  1. Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом.
  2. Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут.
  3. Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами.
  4. Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея.
  5. Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками.
  6. Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.

Как подавать фрикадельки

Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.

Напомним, ранее мы делились рецептом мясных фрикаделек с гречкой.

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Источник: Сегодня
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