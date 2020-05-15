Простой рецепт нежных фрикаделек из индейки в томатном соусе

Готовим мясные шарики в итальянском стиле

Классические митболы в томатном соусе можно сделать более диетическими, если приготовить их из фарша индейки. Это вкусное и полезное блюдо понравится как взрослым, так и детям.

Когда вы формируете фрикадельки, не стоит делать их слишком большими, так как это потребует более длительного времени приготовления.

Фрикадельки из индейки в томатном соусе

Фрикадельки из индейки Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

207 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для соуса:

1 луковица

1 стебель сельдерея

3 зубчика чеснока

1 веточка тимьяна

400 мл консервированных помидоров, нарезанных

1 ч.л. сахара

Соль и черный перец

1-2 ч.л. соуса песто

Для фрикаделек:

500 г фарша индейки

1 яйцо

3 ст. л. панировочных сухарей

3 ст.л. тертого пармезана

Смотрите видео, как выбрать мясной фарш:

Способ приготовления:

Мелко порежьте чеснок, лук и сельдерей. Отложите две столовые ложки смеси для фрикаделек, а остальное выложите в сковороду с растительным маслом. Добавьте к овощам измельченный тимьян и тушите на слабом огне в течение 10 минут. Добавьте консервированные помидоры, соль, перец, сахар и соус песто. Тушите вместе с овощами. Соедините все ингредиенты для фрикаделек – фарш, яйцо, сухари, пармезан и две ложки отложенных лука и сельдерея. Осторожно перемешайте смесь, а потом сформируйте фрикадельки влажными руками. Опустите их в соус, доведенный до кипения. При необходимости влейте немного воды или бульона и тушите на слабом огне под крышкой 30 минут.

Как подавать фрикадельки

Подавать блюдо можно с рисом, пастой или картофельным пюре.

Напомним, ранее мы делились рецептом мясных фрикаделек с гречкой.

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