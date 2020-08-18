Простой рецепт рыбы в сливочно-горчичном соусе

Готовим быстрый, вкусный и очень полезный ужин для всей семьи

Приготовление рыбы по нашему рецепту займет всего лишь полчаса, но в итоге у вас получится блюдо, которое можно смело подать даже на праздничный стол.

Нежное рыбное филе прекрасно сочетается со сливочным соусом и едва ощутимой пикантностью горчицы. А тимьян, чеснок и лимонная цедра дарят блюду потрясающий аромат.

Рыба в сливочно-горчичном соусе

Рыба со сливками и лимоном Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг замороженной рыбы (хека, трески)

200 г жирных сливок

70 г сливочного сыра

2 зубчика чеснока

Цедра лимона

Несколько веточек тимьяна

1 ст.л. горчицы

Маленький кусочек сливочного масла

Соль

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Способ приготовления:

Не размораживая, промойте рыбу и разрежьте ее на порционные куски. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, добавьте промытые веточки тимьяна. Влейте жирные сливки и сливочный сыр. Перемешайте венчиком, добавьте рыбу. Немного посолите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 10 минут, затем переверните. Добавьте измельченный чеснок. Тушите до готовности. В конце добавьте горчицу и тертую лимонную цедру. Подавайте вместе с отварным рисом и/или спаржей.

Полезный совет

Не переворачивайте рыбу слишком часто, иначе куски потеряют форму.

Смотрите видео, как приготовить рыбную запеканку:

Напомним, ранее мы делились рецептом трески на овощной подушке, а также рассказывали, как вкусно приготовить тилапию.

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