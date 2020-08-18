Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простой рецепт рыбы в сливочно-горчичном соусе

Сегодня, 09:06

Готовим быстрый, вкусный и очень полезный ужин для всей семьи

Приготовление рыбы по нашему рецепту займет всего лишь полчаса, но в итоге у вас получится блюдо, которое можно смело подать даже на праздничный стол.

Нежное рыбное филе прекрасно сочетается со сливочным соусом и едва ощутимой пикантностью горчицы. А тимьян, чеснок и лимонная цедра дарят блюду потрясающий аромат.

Рыба в сливочно-горчичном соусе

Рыба со сливками и лимоном
Рыба со сливками и лимоном
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг замороженной рыбы (хека, трески)
  • 200 г жирных сливок
  • 70 г сливочного сыра
  • 2 зубчика чеснока
  • Цедра лимона
  • Несколько веточек тимьяна
  • 1 ст.л. горчицы
  • Маленький кусочек сливочного масла
  • Соль

Читайте также:
Как сварить греческий традиционный рыбный суп

Способ приготовления:

  1. Не размораживая, промойте рыбу и разрежьте ее на порционные куски.
  2. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, добавьте промытые веточки тимьяна.
  3. Влейте жирные сливки и сливочный сыр. Перемешайте венчиком, добавьте рыбу.
  4. Немного посолите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 10 минут, затем переверните.
  5. Добавьте измельченный чеснок. Тушите до готовности.
  6. В конце добавьте горчицу и тертую лимонную цедру.
  7. Подавайте вместе с отварным рисом и/или спаржей.

Полезный совет

Не переворачивайте рыбу слишком часто, иначе куски потеряют форму.

Смотрите видео, как приготовить рыбную запеканку:

Напомним, ранее мы делились рецептом трески на овощной подушке, а также рассказывали, как вкусно приготовить тилапию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как сварить вкусный постный борщ с сушеными грибами и черносливом Рецепт сочных куриных крылышек на гриле от Юлии Высоцкой Рецепт летнего салата из куриной печени и винограда Как приготовить тушеную говядину в соке красной смородины
рыба соус рецепт сливки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Невеста игрока сборной Украины похвасталась фигурой
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе
Ратаковски показала свои "сладости" в слишком откровенном ракурсе

Популярные статьи

Вчера, 15:10Шоу-бизнес

Жан-Клод Ван Дамм в Киеве: где и с кем живет актер в столице

Вчера, 14:53Food

Как запечь яблоки с изюмом и медом

Вчера, 13:50Events

Выходные дни и праздники в сентябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 12:55Стиль

Готовимся к празднику: где купить самую красивую украинскую вышиванку

Вчера, 11:36Fun

Выплывший из Балтийского моря кабан переполошил отдыхающих на пляже: видео

Вчера, 10:27Food

Яблочный Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 10:00Афиша

Ему бы исполнилось 52: лучшие песни и цитаты музыканта Кузьмы Скрябина

Вчера, 09:31Fun

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото

Вчера, 08:15Техно

Загадочному поведению Бетельгейзе перед взрывом нашли объяснение

Вчера, 05:12Психология

Гороскоп на сегодня 17 августа: Водолея ждет успех, а Рыб – прорыв в профессиональных делах

16 августаFood

Как правильно сушить яблоки, чтобы сохранить все витамины

16 августаFood

Домашний соус ткемали на зиму: пошаговый рецепт с видео

16 августаШоу-бизнес

На стиле: Потап и Каменских показали, как проводят выходной в центре Киева

16 августаПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 августа: все знаки зодиака

15 августаТехно

Космический аппарат NASA прислал завораживающие снимки с Марса

15 августаFood

Заготовки из баклажанов на зиму: пять лучших рецептов

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Хозяйка самых красивых ягодиц взбудоражила формами в купальнике
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Асмус впервые заговорила о дальнейшей судьбе Гарика Харламова
Асмус впервые заговорила о дальнейшей судьбе Гарика Харламова
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка
7 повседневных вещей, которые тормозят развитие ребенка
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо
Женька из "Сватов" похвасталась отдыхом на пляже (фото)
Женька из "Сватов" похвасталась отдыхом на пляже (фото)
Даша из "Холостяка" публично расплакалась и поразила признанием
Даша из "Холостяка" публично расплакалась и поразила признанием

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять