Простой рецепт рыбы в сливочно-горчичном соусе
Готовим быстрый, вкусный и очень полезный ужин для всей семьи
Приготовление рыбы по нашему рецепту займет всего лишь полчаса, но в итоге у вас получится блюдо, которое можно смело подать даже на праздничный стол.
Нежное рыбное филе прекрасно сочетается со сливочным соусом и едва ощутимой пикантностью горчицы. А тимьян, чеснок и лимонная цедра дарят блюду потрясающий аромат.
Рыба в сливочно-горчичном соусе
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг замороженной рыбы (хека, трески)
- 200 г жирных сливок
- 70 г сливочного сыра
- 2 зубчика чеснока
- Цедра лимона
- Несколько веточек тимьяна
- 1 ст.л. горчицы
- Маленький кусочек сливочного масла
- Соль
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Способ приготовления:
- Не размораживая, промойте рыбу и разрежьте ее на порционные куски.
- Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом, добавьте промытые веточки тимьяна.
- Влейте жирные сливки и сливочный сыр. Перемешайте венчиком, добавьте рыбу.
- Немного посолите, накройте крышкой и готовьте на слабом огне примерно 10 минут, затем переверните.
- Добавьте измельченный чеснок. Тушите до готовности.
- В конце добавьте горчицу и тертую лимонную цедру.
- Подавайте вместе с отварным рисом и/или спаржей.
Полезный совет
Не переворачивайте рыбу слишком часто, иначе куски потеряют форму.
Смотрите видео, как приготовить рыбную запеканку:
Напомним, ранее мы делились рецептом трески на овощной подушке, а также рассказывали, как вкусно приготовить тилапию.
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