Простой рецепт варенья из кизила на зиму
Узнайте, как правильно варить кизиловое варенье
Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Кизил нормализует артериальное давление, обладает общеукрепляющими, тонизирующими и противовоспалительными свойствами. А варенья и отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.
Смотрите видео, чем полезен кизил для здоровья:
Ягоды кизила можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт кизилового варенья на зиму.
Варенье из кизила с косточками: рецепт
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 1 кг кизила
- 1,5 кг сахара
- 300 мл воды
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Способ приготовления:
- Кизил перебрать и помыть.
- В широкой кастрюле вскипятить воду. Порциями класть кизил порциями в сито, опускать в кипяток и бланшировать в течение 1 минуты.
- Сахар развести в 300 мл воды и довести до кипения. Положить в кипящий сироп кизил, варить 7 минут, снимая пену.
- Снять с огня, дать полностью остыть. Вернуть на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Снова дать остыть, затем проварить еще раз.
- Разложить кизиловое варенье в стерилизованные банки и закатать.
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