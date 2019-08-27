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Простой рецепт варенья из кизила на зиму

Узнайте, как правильно варить кизиловое варенье

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:33
Варенье из кизила на зиму
Варенье из кизила на зиму
Фото: Depositphotos

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Кизил нормализует артериальное давление, обладает общеукрепляющими, тонизирующими и противовоспалительными свойствами. А варенья и отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Смотрите видео, чем полезен кизил для здоровья:

Ягоды кизила можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт кизилового варенья на зиму.

Варенье из кизила с косточками: рецепт

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 1 кг кизила
  • 1,5 кг сахара
  • 300 мл воды

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Способ приготовления:

  1. Кизил перебрать и помыть.
  2. В широкой кастрюле вскипятить воду. Порциями класть кизил порциями в сито, опускать в кипяток и бланшировать в течение 1 минуты.
  3. Сахар развести в 300 мл воды и довести до кипения. Положить в кипящий сироп кизил, варить 7 минут, снимая пену.
  4. Снять с огня, дать полностью остыть. Вернуть на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Снова дать остыть, затем проварить еще раз.
  5. Разложить кизиловое варенье в стерилизованные банки и закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как законсервировать инжир с дыней на зиму. "Сегодня" также сообщали, сколько варенья можно съесть в день без вреда для здоровья.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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