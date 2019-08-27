Простой рецепт варенья из кизила на зиму

Узнайте, как правильно варить кизиловое варенье

Варенье из кизила на зиму Фото: Depositphotos

Кизил очень полезен. Витамина С в этих ягодах больше, чем в смородине и шиповнике. Кизил нормализует артериальное давление, обладает общеукрепляющими, тонизирующими и противовоспалительными свойствами. А варенья и отвары из кизила рекомендуют при гриппе, ангине и малокровии.

Смотрите видео, чем полезен кизил для здоровья:

Ягоды кизила можно закрывать и с косточкой, и без, а можно даже и комбинировать с другими фруктами. Предлагаем вашему вниманию простой рецепт кизилового варенья на зиму.

Варенье из кизила с косточками: рецепт

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

1 кг кизила

1,5 кг сахара

300 мл воды

Способ приготовления:

Кизил перебрать и помыть. В широкой кастрюле вскипятить воду. Порциями класть кизил порциями в сито, опускать в кипяток и бланшировать в течение 1 минуты. Сахар развести в 300 мл воды и довести до кипения. Положить в кипящий сироп кизил, варить 7 минут, снимая пену. Снять с огня, дать полностью остыть. Вернуть на огонь, довести до кипения, постоянно помешивая. Снова дать остыть, затем проварить еще раз. Разложить кизиловое варенье в стерилизованные банки и закатать.

Напомним, ранее мы рассказывали, как законсервировать инжир с дыней на зиму. "Сегодня" также сообщали, сколько варенья можно съесть в день без вреда для здоровья.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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