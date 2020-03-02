Простой салат из курицы и овощей без майонеза

В качестве заправки здесь – оливковое масло

Хотите приготовить вкусный и сытный салат без майонеза? Мы советуем взять за основу жареное куриное филе, замаринованное в соевом соусе, и дополнить его зеленью и свежими овощами. Такой салат даже может стать полноценными обедом или ужином.

Чтобы мясо было сочнее, используйте филе бедер, а не грудки. Только помните, что калорий в нем больше.

Салат из курицы с овощами

Куриный салат без майонеза Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Калорийность:

159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Горсть помидоров черри

1 огурец

200 г куриной грудки

1 ст. л. соевого соуса

1/4 красной луковицы

100 г листьев салата

1 зубчик чеснока

Оливковое масло – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки. Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску. Нарежьте огурец, лук и помидоры. Пересыпьте в емкость для салата. Заправьте все оливковым маслом, солью и перцем.

Как подавать салат

Подавайте куриный салат вместе со свежим багетом или хрустящими хлебцами.

Смотрите видео, как приготовить американский куриный салат:

Напомним, ранее мы делились рецептами диетических салатов из курицы. "Сегодня" также писали, как сделать салаты для похудения с грейпфрутом.

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