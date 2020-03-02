Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простой салат из курицы и овощей без майонеза

В качестве заправки здесь – оливковое масло

Ирина Павлина
Сегодня, 10:07

Хотите приготовить вкусный и сытный салат без майонеза? Мы советуем взять за основу жареное куриное филе, замаринованное в соевом соусе, и дополнить его зеленью и свежими овощами. Такой салат даже может стать полноценными обедом или ужином.

Читайте также:
С морковью и грибами: как приготовить куриный рулет с разными видами начинки

Чтобы мясо было сочнее, используйте филе бедер, а не грудки. Только помните, что калорий в нем больше.

Салат из курицы с овощами

Куриный салат без майонеза
Куриный салат без майонеза
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Калорийность:

  • 159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Горсть помидоров черри
  • 1 огурец
  • 200 г куриной грудки
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1/4 красной луковицы
  • 100 г листьев салата
  • 1 зубчик чеснока
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки.
  2. Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску.
  3. Нарежьте огурец, лук и помидоры. Пересыпьте в емкость для салата.
  4. Заправьте все оливковым маслом, солью и перцем.

Как подавать салат

Подавайте куриный салат вместе со свежим багетом или хрустящими хлебцами.

Смотрите видео, как приготовить американский куриный салат:

Напомним, ранее мы делились рецептами диетических салатов из курицы. "Сегодня" также писали, как сделать салаты для похудения с грейпфрутом.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как сделать постные тефтели из гречки в томатном соусе Как правильно выбирать и хранить свежие шампиньоны Как сварить вкусный рассольник с курицей и перловкой Как приготовить сочные куриные шашлычки в духовке
овощи курица салат рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
Фитнес-модель Изабель Мунос любит свое тело и заботится о нем!
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее

Популярные статьи

Сегодня, 09:43Психология

Как простить человека, который вас обидел: 11 веских причин сделать это

Сегодня, 08:34Fun

Великий пост 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 10:44Events

Как правильно отвечать в Прощеное воскресенье

Вчера, 09:16Психология

Прощеное воскресенье 2020: как попросить прощения

Вчера, 08:51Fun

1 марта: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:43Fun

Прощеное воскресенье 2020: что ни в коем случае нельзя делать 1 марта

Вчера, 08:23Events

Прощеное воскресенье 2020: традиции дня

Вчера, 07:00Психология

Гороскоп на неделю 1-7 марта: все знаки зодиака

Вчера, 07:00Events

Короткие поздравления с Прощеным воскресеньем в стихах и прозе

Вчера, 06:10Events

Лучшие поздравления с первым днем весны в прозе и стихах

Вчера, 04:50Events

Яркие открытки с первым днем весны 2020: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 04:25Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

29 февраляFun

Прощеное воскресенье: стихи и поздравления

28 февраляШоу-бизнес

Зианджа кардинально сменила имидж и псевдоним: фото

28 февраляFood

Салаты на 8 Марта: ТОП-5 праздничных рецептов

28 февраляТехно

Астрономы обнаружили крупнейший взрыв в истории Вселенной: фото

Новости партнеров

Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Мама Верки Сердючки ошеломила кадрами из личной жизни
Звезда
Звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра
"Это жуть!": Алла Пугачева шокировала новыми фото
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
Стало известно, с кем роман у Дана Балана
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
В сети активно обсуждают внешний вид мужа Заворотнюк
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души