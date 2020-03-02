Простой салат из курицы и овощей без майонеза
В качестве заправки здесь – оливковое масло
Хотите приготовить вкусный и сытный салат без майонеза? Мы советуем взять за основу жареное куриное филе, замаринованное в соевом соусе, и дополнить его зеленью и свежими овощами. Такой салат даже может стать полноценными обедом или ужином.
Чтобы мясо было сочнее, используйте филе бедер, а не грудки. Только помните, что калорий в нем больше.
Салат из курицы с овощами
Время приготовления:
- 40 минут
Калорийность:
- 159 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Горсть помидоров черри
- 1 огурец
- 200 г куриной грудки
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1/4 красной луковицы
- 100 г листьев салата
- 1 зубчик чеснока
- Оливковое масло – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо небольшими кусочками. Замаринуйте его в соевом соусе и чеснока на 20 минут. Затем обжарьте в масле до золотистой корочки.
- Помойте листья салата, порвите его руками. Пересыпьте в глубокую миску.
- Нарежьте огурец, лук и помидоры. Пересыпьте в емкость для салата.
- Заправьте все оливковым маслом, солью и перцем.
Как подавать салат
Подавайте куриный салат вместе со свежим багетом или хрустящими хлебцами.
Смотрите видео, как приготовить американский куриный салат:
Напомним, ранее мы делились рецептами диетических салатов из курицы. "Сегодня" также писали, как сделать салаты для похудения с грейпфрутом.
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