Простой салат с кальмарами, кукурузой, яйцом и сыром
Этот аппетитный салат готовится за считанные минуты
Кальмары очень полезны: они содержат белок, витамины С, Е и групп В, многочисленные минералы и микроэлементы. Чаще всего этот продукт используют как основной ингредиент для салатов: отваривают целой тушкой, нарезают соломкой или кольцами.
Мы предлагаем приготовить быстрый и сытный салат с кальмарами, кукурузой, вареным яйцом и сыром. Он непременно порадует вас своим вкусом.
Салат с кальмарами и кукурузой
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 123 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Кальмары – 3 тушки
- Кукуруза консервированная – 1 банка
- Яйца – 2-3 шт.
- Твердый сыр – 50 г
- Соль
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Способ приготовления:
- Кальмары обдать кипятком, промыть и почистить.
- Вскипятить в кастрюле воду, опустить туда очищенные кальмары. После закипания варить 2-3 минуты. Остудить и нарезать соломкой.
- Отварить яйца, нарезать их кубиками.
- Добавить кукурузу и натертый на мелкой терке твердый сыр.
- Посолить и полить любимой заправкой.
На заметку
Салат можно заправить сметаной, майонезом, оливковым маслом – выбирайте вариант на ваш вкус.
Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с кальмарами и рисом.
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