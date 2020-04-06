Простой салат с кальмарами, кукурузой, яйцом и сыром

Этот аппетитный салат готовится за считанные минуты

Кальмары очень полезны: они содержат белок, витамины С, Е и групп В, многочисленные минералы и микроэлементы. Чаще всего этот продукт используют как основной ингредиент для салатов: отваривают целой тушкой, нарезают соломкой или кольцами.

Мы предлагаем приготовить быстрый и сытный салат с кальмарами, кукурузой, вареным яйцом и сыром. Он непременно порадует вас своим вкусом.

Салат с кальмарами и кукурузой

Салат с кальмарами и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Кальмары – 3 тушки

Кукуруза консервированная – 1 банка

Яйца – 2-3 шт.

Твердый сыр – 50 г

Соль

Способ приготовления:

Кальмары обдать кипятком, промыть и почистить. Вскипятить в кастрюле воду, опустить туда очищенные кальмары. После закипания варить 2-3 минуты. Остудить и нарезать соломкой. Отварить яйца, нарезать их кубиками. Добавить кукурузу и натертый на мелкой терке твердый сыр. Посолить и полить любимой заправкой.

На заметку

Салат можно заправить сметаной, майонезом, оливковым маслом – выбирайте вариант на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с кальмарами и рисом.

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