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Простой салат с кальмарами, кукурузой, яйцом и сыром

Этот аппетитный салат готовится за считанные минуты

Ирина Павлина
Сегодня, 19:35

Кальмары очень полезны: они содержат белок, витамины С, Е и групп В, многочисленные минералы и микроэлементы. Чаще всего этот продукт используют как основной ингредиент для салатов: отваривают целой тушкой, нарезают соломкой или кольцами.

Мы предлагаем приготовить быстрый и сытный салат с кальмарами, кукурузой, вареным яйцом и сыром. Он непременно порадует вас своим вкусом.

Салат с кальмарами и кукурузой

Салат с кальмарами и сыром
Салат с кальмарами и сыром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 123 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Кальмары – 3 тушки
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Яйца – 2-3 шт.
  • Твердый сыр – 50 г
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Кальмары обдать кипятком, промыть и почистить.
  2. Вскипятить в кастрюле воду, опустить туда очищенные кальмары. После закипания варить 2-3 минуты. Остудить и нарезать соломкой.
  3. Отварить яйца, нарезать их кубиками.
  4. Добавить кукурузу и натертый на мелкой терке твердый сыр.
  5. Посолить и полить любимой заправкой.

На заметку

Салат можно заправить сметаной, майонезом, оливковым маслом – выбирайте вариант на ваш вкус.

Смотрите видео, как приготовить фаршированных кальмаров:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить теплый салат с кальмарами и рисом.

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Источник: Сегодня
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