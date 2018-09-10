Простой яблочный пирог с хрустящей корочкой

Рецепт вкусной выпечки к чаю

Пирог с тертыми яблоками Фото: pixabay.com

Для приготовления этого пирога вам даже не придется резать яблоки – их нужно будет натереть на крупной терке.

Пирог с яблоками и пряностями

Ингредиенты:

125 размягченного сливочного масла

125 г сахара + для посыпки

2 яйца

1/2 ч.л. разрыхлителя

150 г муки

щепотка соли

1 ч.л. микса специй (корица, ваниль, имбирь, мускатный орех)

2 яблока (1 большое и 1 маленькое)

Рецепт приготовления:

Взбить масло, сахар, яйца, разрыхлитель, половину муки, соль и специи до получения кремообразной массы. Большое яблоко очистить и натереть на терке. Добавить в тесто вместе с оставшейся мукой, перемешать. Вылить тесто в застеленную пергаментной бумагой форму 20х20 см. Почистить маленькое яблоко и натереть сверху на тесто. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 40 минут. Посыпать сахаром, дать остыть и разрезать пирог на квадраты.

апомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом яблочного штруделя. Мы также писали, как приготовить яблочный штрудель из лаваша. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь постный яблочный пирог.

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