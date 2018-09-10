Простой яблочный пирог с хрустящей корочкой
Рецепт вкусной выпечки к чаю
Для приготовления этого пирога вам даже не придется резать яблоки – их нужно будет натереть на крупной терке.
Пирог с яблоками и пряностями
Ингредиенты:
- 125 размягченного сливочного масла
- 125 г сахара + для посыпки
- 2 яйца
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 150 г муки
- щепотка соли
- 1 ч.л. микса специй (корица, ваниль, имбирь, мускатный орех)
- 2 яблока (1 большое и 1 маленькое)
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Рецепт приготовления:
- Взбить масло, сахар, яйца, разрыхлитель, половину муки, соль и специи до получения кремообразной массы.
- Большое яблоко очистить и натереть на терке. Добавить в тесто вместе с оставшейся мукой, перемешать.
- Вылить тесто в застеленную пергаментной бумагой форму 20х20 см. Почистить маленькое яблоко и натереть сверху на тесто.
- Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекать около 40 минут. Посыпать сахаром, дать остыть и разрезать пирог на квадраты.
апомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом яблочного штруделя. Мы также писали, как приготовить яблочный штрудель из лаваша. Кроме этого, мы рассказывали, как испечь постный яблочный пирог.
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Источник: "Сегодня"