Простые блюда из кабачков на сковороде: ТОП-5 рецептов
Вкусные и простые блюда из кабачков
Кабачок – один из самых универсальных овощей. Его можно жарить, варить, тушить, запекать и даже готовить из него варенье. Мы расскажем, как приготовить вкусные блюда из молодых кабачков на сковороде.
Жареные кабачки в кляре
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 2 яйца
- 1 ч.л. молотой сладкой паприки
- 1 ч.л. морской соли
- 1/4 ч.л. молотого острого красного перца
- 2 зубчика чеснока
- 8 ст.л. с горкой муки
- 200 мл холодной минеральной воды
- растительное масло – для жарки
Рецепт приготовления:
- Кабачки помыть, по желанию почистить и нарезать кружочками толщиной 0.5-1 см.
- Приготовить кляр: яйца взбить в миске вместе с паприкой, солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Всыпать муку и тщательно размешать. В конце влить холодную газировку. Должен получиться кляр консистенции жидкой сметаны.
- Кабачки порциями обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон на хорошо разогретом растительном масле.
- Выложить кабачки на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавать вместе со сметаной, по желанию посыпав закуску рубленой зеленью.
Куриные котлеты с кабачками на сковороде
Ингредиенты:
- 4 маленьких куриных филе
- 1 небольшой кабачок
- 1 морковь
- 3 ст.л. вареного риса
- 1 яйцо
- 1.5 ст.л. муки
- 1 веточка зеленого лука
- 1 веточка петрушки
- 1 веточка укропа
- соль
- молотый перец
- чесночный порошок
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и нарезать средними кусочками.
- Кабачки разрезать на кубики, морковь почистить и крупно порубить.
- Куриное филе, кабачок и очищенную морковь пропустить через мясорубку.
- Добавить отварной рис, яйцо, муку, рубленую зелень и специи, хорошо перемешать.
- Сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле под крышкой.
- Подавать куриные котлеты вместе с овощным салатом.
Рис с кабачками на сковороде
Ингредиенты на 1-2 порции:
- 250 г кабачков
- 1 морковь
- 1 помидор
- 100 г риса
- 250 мл воды
- 4 ст. ложки растительного масла
- соль
- укроп
- розмарин
- сельдерей
- базилик
Рецепт приготовления:
- Рис отварить в подсоленной воде.
- Кабачки помыть, нарезать кусочками, посыпать специями, полить двумя столовыми ложками масла, перемешать, выложить в смазанную маслом форму и запекать до полуготовности 15-20 минут.
- Морковь натереть на крупной терке, а помидор нарезать кусочками среднего размера.
- В разогретой сковороде с маслом спассеровать морковь, затем добавить помидор, перемешать и снять сковороду с огня.
- Добавить к моркови с помидором вареный рис и перемешать.
- Кабачки достать из духовки, добавить рис и овощи, все быстро перемешать и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.
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Драники из картофеля и кабачков
Ингредиенты:
- 300 г кабачков
- 300 г картофеля
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. муки
- соль, перец
- несколько веточек зелени
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок.
- Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки.
- Подавать горячими вместе со сметаной.
Рагу из курицы и кабачков на сковороде
Ингредиенты:
- 400 г куриного филе
- 2 цуккини или кабачка
- 1 стакан натурального йогурта или сметаны
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст.л. сладкой паприки
- соль
- острая молотая паприка
- растительное масло
- зелень
Рецепт приготовления:
- Куриное филе помыть и разрезать на кусочки.
- Обжарить на растительном масле вместе с паприкой до готовности.
- Цуккини помыть и натереть на средней терке.
- Добавить к куриному филе, залить йогуртом или сметаной.
- Добавить пропущенный через пресс чеснок и соль, тушить еще 5 минут.
- Подавать блюдо с любым гарниром на свой вкус, посыпав рубленой зеленью.
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