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Простые блюда из кабачков на сковороде: ТОП-5 рецептов

Вкусные и простые блюда из кабачков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд
Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд
Фото: freepik.com

Кабачок – один из самых универсальных овощей. Его можно жарить, варить, тушить, запекать и даже готовить из него варенье. Мы расскажем, как приготовить вкусные блюда из молодых кабачков на сковороде. 

Жареные кабачки в кляре

Жареные кабачки на сковороде
Жареные кабачки на сковороде
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. молотой сладкой паприки
  • 1 ч.л. морской соли
  • 1/4 ч.л. молотого острого красного перца
  • 2 зубчика чеснока
  • 8 ст.л. с горкой муки
  • 200 мл холодной минеральной воды
  • растительное масло – для жарки

Рецепт приготовления:

  1. Кабачки помыть, по желанию почистить и нарезать кружочками толщиной 0.5-1 см.
  2. Приготовить кляр: яйца взбить в миске вместе с паприкой, солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Всыпать муку и тщательно размешать. В конце влить холодную газировку. Должен получиться кляр консистенции жидкой сметаны.
  3. Кабачки порциями обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон на хорошо разогретом растительном масле. 
  4. Выложить кабачки на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавать вместе со сметаной, по желанию посыпав закуску рубленой зеленью. 

Куриные котлеты с кабачками на сковороде

Котлеты с кабачками и курицей
Котлеты с кабачками и курицей
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 4 маленьких куриных филе
  • 1 небольшой кабачок
  • 1 морковь
  • 3 ст.л. вареного риса
  • 1 яйцо
  • 1.5 ст.л. муки
  • 1 веточка зеленого лука
  • 1 веточка петрушки
  • 1 веточка укропа
  • соль
  • молотый перец
  • чесночный порошок
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть и нарезать средними кусочками.
  2. Кабачки разрезать на кубики, морковь почистить и крупно порубить.
  3. Куриное филе, кабачок и очищенную морковь пропустить через мясорубку.
  4. Добавить отварной рис, яйцо, муку, рубленую зелень и специи, хорошо перемешать.
  5. Сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле под крышкой.
  6. Подавать куриные котлеты вместе с овощным салатом.

Рис с кабачками на сковороде

Рис с кабачками на сковороде
Рис с кабачками на сковороде
Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1-2 порции:

  • 250 г кабачков
  • 1 морковь
  • 1 помидор
  • 100 г риса
  • 250 мл воды
  • 4 ст. ложки растительного масла
  • соль
  • укроп
  • розмарин
  • сельдерей
  • базилик 

Рецепт приготовления:

  1. Рис отварить в подсоленной воде.
  2. Кабачки помыть, нарезать кусочками, посыпать специями, полить двумя столовыми ложками масла, перемешать, выложить в смазанную маслом форму и запекать до полуготовности 15-20 минут.
  3. Морковь натереть на крупной терке, а помидор нарезать кусочками среднего размера.
  4. В разогретой сковороде с маслом спассеровать морковь, затем добавить помидор, перемешать и снять сковороду с огня.
  5. Добавить к моркови с помидором вареный рис и перемешать.
  6. Кабачки достать из духовки, добавить рис и овощи, все быстро перемешать и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.

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Драники из картофеля и кабачков

Картофельные драники с кабачками
Картофельные драники с кабачками

Ингредиенты:

  • 300 г кабачков
  • 300 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. муки
  • соль, перец
  • несколько веточек зелени
  • растительное масло

Рецепт приготовления:

  1. Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок.
  2. Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки.
  4. Подавать горячими вместе со сметаной.

Рагу из курицы и кабачков на сковороде

Рагу из курицы и кабачков
Рагу из курицы и кабачков
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 400 г куриного филе
  • 2 цуккини или кабачка
  • 1 стакан натурального йогурта или сметаны
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст.л. сладкой паприки
  • соль
  • острая молотая паприка 
  • растительное масло
  • зелень

Рецепт приготовления:

  1. Куриное филе помыть и разрезать на кусочки.
  2. Обжарить на растительном масле вместе с паприкой до готовности.
  3. Цуккини помыть и натереть на средней терке.
  4. Добавить к куриному филе, залить йогуртом или сметаной.
  5. Добавить пропущенный через пресс чеснок и соль, тушить еще 5 минут.
  6. Подавать блюдо с любым гарниром на свой вкус, посыпав рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить кабачковый мильфей с крабовым пюре:

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Источник: Сегодня
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