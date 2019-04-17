Простые блюда из кабачков на сковороде: ТОП-5 рецептов

Вкусные и простые блюда из кабачков

Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд Фото: freepik.com

Кабачок – один из самых универсальных овощей. Его можно жарить, варить, тушить, запекать и даже готовить из него варенье. Мы расскажем, как приготовить вкусные блюда из молодых кабачков на сковороде.

Жареные кабачки в кляре

Жареные кабачки на сковороде Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 средних кабачка

2 яйца

1 ч.л. молотой сладкой паприки

1 ч.л. морской соли

1/4 ч.л. молотого острого красного перца

2 зубчика чеснока

8 ст.л. с горкой муки

200 мл холодной минеральной воды

растительное масло – для жарки

Рецепт приготовления:

Кабачки помыть, по желанию почистить и нарезать кружочками толщиной 0.5-1 см. Приготовить кляр: яйца взбить в миске вместе с паприкой, солью, перцем и пропущенным через пресс чесноком. Всыпать муку и тщательно размешать. В конце влить холодную газировку. Должен получиться кляр консистенции жидкой сметаны. Кабачки порциями обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон на хорошо разогретом растительном масле. Выложить кабачки на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавать вместе со сметаной, по желанию посыпав закуску рубленой зеленью.

Куриные котлеты с кабачками на сковороде

Котлеты с кабачками и курицей Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

4 маленьких куриных филе

1 небольшой кабачок

1 морковь

3 ст.л. вареного риса

1 яйцо

1.5 ст.л. муки

1 веточка зеленого лука

1 веточка петрушки

1 веточка укропа

соль

молотый перец

чесночный порошок

растительное масло

Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть и нарезать средними кусочками. Кабачки разрезать на кубики, морковь почистить и крупно порубить. Куриное филе, кабачок и очищенную морковь пропустить через мясорубку. Добавить отварной рис, яйцо, муку, рубленую зелень и специи, хорошо перемешать. Сформировать котлеты и обжарить их на растительном масле под крышкой. Подавать куриные котлеты вместе с овощным салатом.

Рис с кабачками на сковороде

Рис с кабачками на сковороде Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1-2 порции:

250 г кабачков

1 морковь

1 помидор

100 г риса

250 мл воды

4 ст. ложки растительного масла

соль

укроп

розмарин

сельдерей

базилик

Рецепт приготовления:

Рис отварить в подсоленной воде. Кабачки помыть, нарезать кусочками, посыпать специями, полить двумя столовыми ложками масла, перемешать, выложить в смазанную маслом форму и запекать до полуготовности 15-20 минут. Морковь натереть на крупной терке, а помидор нарезать кусочками среднего размера. В разогретой сковороде с маслом спассеровать морковь, затем добавить помидор, перемешать и снять сковороду с огня. Добавить к моркови с помидором вареный рис и перемешать. Кабачки достать из духовки, добавить рис и овощи, все быстро перемешать и поставить в духовку еще на 10 минут. Готовое блюдо посыпать зеленью.

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Драники из картофеля и кабачков

Картофельные драники с кабачками

Ингредиенты:

300 г кабачков

300 г картофеля

1 яйцо

2-3 ст.л. муки

соль, перец

несколько веточек зелени

растительное масло

Рецепт приготовления:

Картофель почистить, кабачки помыть и срезать кончики. Натереть овощи на крупной терке. Посолить, перемешать и оставить на 10 минут. Затем хорошо отжать выделившийся сок. Добавить к овощам яйцо, мелко нарезанную зелень, муку, соль и молотый перец. Перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывая ложкой тесто, обжарить драники с двух сторон до золотистой корочки. Подавать горячими вместе со сметаной.

Рагу из курицы и кабачков на сковороде

Рагу из курицы и кабачков Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

400 г куриного филе

2 цуккини или кабачка

1 стакан натурального йогурта или сметаны

2 зубчика чеснока

2 ст.л. сладкой паприки

соль

острая молотая паприка

растительное масло

зелень

Рецепт приготовления:

Куриное филе помыть и разрезать на кусочки. Обжарить на растительном масле вместе с паприкой до готовности. Цуккини помыть и натереть на средней терке. Добавить к куриному филе, залить йогуртом или сметаной. Добавить пропущенный через пресс чеснок и соль, тушить еще 5 минут. Подавать блюдо с любым гарниром на свой вкус, посыпав рубленой зеленью.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фаршированные кабачки с творогом и маслинами. "Сегодня" также делились рецептом салата из кабачков и креветок от Джейми Оливера.

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