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Простые и вкусные салаты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Очень вкусные салаты на Новый год 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Салат на Новый год без майонеза
Салат на Новый год без майонеза
Фото: freepik.com

Новый год 2020 наступит совсем скоро, и пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Если вы предпочитаете готовить к празднику необычные блюда, возьмите на заметку наши рецепты простых и вкусных салатов.

Смотрите видео, как украсить классические новогодние салаты:

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Простой салат с колбасой, помидорами и сыром

Салат с копченой колбасой и помидорами
Салат с копченой колбасой и помидорами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • Колбаса копченая или ветчина – 300 г
  • Сыр – 200 г
  • Помидоры – 3-4 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Зелень – несколько веточек
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сметана – 4 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Колбасу очистить от кожицы и нарезать небольшими кубиками.
  2. Сыр нарезать кубиками такого же размера.
  3. Помидоры промыть и нарезать маленькими кубиками. Желательно, чтобы кубики колбасы, сыра и помидоров были одного размера.
  4. Зелень можно взять по желанию. Сюда подойдет зеленый лук, или зелень укропа и петрушки. Промыть зелень и немного обсушить. Мелко нашинковать.
  5. Все подготовленные компоненты положить в одну посуду и перемешать.
  6. Зубчики чеснока почистить и выдавить через пресс. Сметану перемешать с давленым чесноком и выложить на салат сверху. Перемешать перед подачей.

Салат из тунца с кукурузой, яйцами и огурцами

Салат из тунца с огурцом
Салат из тунца с огурцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Куриные яйца – 4 шт.
  • Свежий огурец – 1-2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
  2. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками.
  3. Тунца достать из рассола и размять вилкой.
  4. Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
  5. По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.

Салат с хурмой, орехами и лососем

Салат с хурмой и лососем
Салат с хурмой и лососем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок
  • Хурма – 1 шт.
  • Малосольный лосось – 100 г
  • Кедровые орехи – горсть
  • Тертый пармезан – 30 г
  • Оливковое масло – 1-2 ст.л.
  • Лимонный сок – 1 ст.л.
  • Мед – 1 ч.л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо.
  2. Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху.
  3. Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат.
  4. Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном.
  5. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.

Совет: вместо кедровых орехов можно взять грецкие или миндаль.

Салат из авокадо с яйцом и овощами

Салат из авокадо с яйцом и помидорами
Салат из авокадо с яйцом и помидорами
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • 1 огурец
  • 1 вареное яйцо
  • Зеленый салат – несколько листиков
  • 1-2 ст.л. несладкого йогурта
  • 1 ч.л. горчица
  • Молотый черный перец
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать.
  2. Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом.
  3. Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу.
  4. Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.

Салат с курицей и йогуртовой заправкой от Джейми Оливера

Салат с курицей и огурцом
Салат с курицей и огурцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час + время на охлаждение

Ингредиенты:

Для курицы:

  • 1,3 кг курицы хорошего качества
  • Несколько горошин черного перца
  • Несколько лавровых листьев
  • 2 чайные ложки молотых семян кумина
  • 1 горсть миндаля

Для заправки:

  • 2 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
  • 3 столовых ложки нежирного майонеза, приготовленного из яиц свободного выгула
  • 2 лимона, сок и цедра
  • 1 огурец, очищенный и нарезанный кубиками
  • 1 маленькая связка свежего базилика, листья порвать руками

Для подачи:

  • 4 большие горсти салатного микса

Способ приготовления:

  1. Поместите курицу в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист и доведите до слабого кипения. Варите около 40 минут. Если можете, оставьте курицу остывать в жидкости.
  2. Выньте курицу, снимите кожуру и измельчите мясо. Подсушите кумин и миндаль на горячей сковороде и дайте им остыть.
  3. Для приготовления заправки смешайте в большой миске йогурт, майонез и цедру лимона и сок. Добавьте курицу, огурец, кумин и миндаль вместе с порванным базиликом.
  4. Хорошо перемешайте и подавайте на подушке из салатного микса.

Полезный совет: Миндаль в рецепте можно заменить грецкими орехами или фундуком. А вместо огурцов взять кисло-сладкие яблоки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: Сегодня
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