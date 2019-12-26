Простые и вкусные салаты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Очень вкусные салаты на Новый год 2020

Салат на Новый год без майонеза Фото: freepik.com

Новый год 2020 наступит совсем скоро, и пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Если вы предпочитаете готовить к празднику необычные блюда, возьмите на заметку наши рецепты простых и вкусных салатов.

Смотрите видео, как украсить классические новогодние салаты:

Простой салат с колбасой, помидорами и сыром

Салат с копченой колбасой и помидорами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

Колбаса копченая или ветчина – 300 г

Сыр – 200 г

Помидоры – 3-4 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Зелень – несколько веточек

Соль, перец – по вкусу

Сметана – 4 ст.л.

Способ приготовления:

Колбасу очистить от кожицы и нарезать небольшими кубиками. Сыр нарезать кубиками такого же размера. Помидоры промыть и нарезать маленькими кубиками. Желательно, чтобы кубики колбасы, сыра и помидоров были одного размера. Зелень можно взять по желанию. Сюда подойдет зеленый лук, или зелень укропа и петрушки. Промыть зелень и немного обсушить. Мелко нашинковать. Все подготовленные компоненты положить в одну посуду и перемешать. Зубчики чеснока почистить и выдавить через пресс. Сметану перемешать с давленым чесноком и выложить на салат сверху. Перемешать перед подачей.

Салат из тунца с кукурузой, яйцами и огурцами

Салат из тунца с огурцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)

Консервированная кукуруза – 1 банка

Куриные яйца – 4 шт.

Свежий огурец – 1-2 шт.

Майонез – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками. Тунца достать из рассола и размять вилкой. Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу. По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.

Салат с хурмой, орехами и лососем

Салат с хурмой и лососем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок

Хурма – 1 шт.

Малосольный лосось – 100 г

Кедровые орехи – горсть

Тертый пармезан – 30 г

Оливковое масло – 1-2 ст.л.

Лимонный сок – 1 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо. Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху. Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат. Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном. Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.

Совет: вместо кедровых орехов можно взять грецкие или миндаль.

Салат из авокадо с яйцом и овощами

Салат из авокадо с яйцом и помидорами Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 авокадо

1 помидор

1 огурец

1 вареное яйцо

Зеленый салат – несколько листиков

1-2 ст.л. несладкого йогурта

1 ч.л. горчица

Молотый черный перец

Соль

Способ приготовления:

Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать. Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом. Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу. Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.

Салат с курицей и йогуртовой заправкой от Джейми Оливера



Салат с курицей и огурцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час + время на охлаждение

Ингредиенты:

Для курицы:

1,3 кг курицы хорошего качества

Несколько горошин черного перца

Несколько лавровых листьев

2 чайные ложки молотых семян кумина

1 горсть миндаля

Для заправки:

2 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта

3 столовых ложки нежирного майонеза, приготовленного из яиц свободного выгула

2 лимона, сок и цедра

1 огурец, очищенный и нарезанный кубиками

1 маленькая связка свежего базилика, листья порвать руками

Для подачи:

4 большие горсти салатного микса

Способ приготовления:

Поместите курицу в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист и доведите до слабого кипения. Варите около 40 минут. Если можете, оставьте курицу остывать в жидкости. Выньте курицу, снимите кожуру и измельчите мясо. Подсушите кумин и миндаль на горячей сковороде и дайте им остыть. Для приготовления заправки смешайте в большой миске йогурт, майонез и цедру лимона и сок. Добавьте курицу, огурец, кумин и миндаль вместе с порванным базиликом. Хорошо перемешайте и подавайте на подушке из салатного микса.

Полезный совет: Миндаль в рецепте можно заменить грецкими орехами или фундуком. А вместо огурцов взять кисло-сладкие яблоки.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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