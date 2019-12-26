Простые и вкусные салаты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов
Очень вкусные салаты на Новый год 2020
Новый год 2020 наступит совсем скоро, и пройдет под знаком Белой Металлической Крысы. Если вы предпочитаете готовить к празднику необычные блюда, возьмите на заметку наши рецепты простых и вкусных салатов.
Смотрите видео, как украсить классические новогодние салаты:
Простой салат с колбасой, помидорами и сыром
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- Колбаса копченая или ветчина – 300 г
- Сыр – 200 г
- Помидоры – 3-4 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Зелень – несколько веточек
- Соль, перец – по вкусу
- Сметана – 4 ст.л.
Способ приготовления:
- Колбасу очистить от кожицы и нарезать небольшими кубиками.
- Сыр нарезать кубиками такого же размера.
- Помидоры промыть и нарезать маленькими кубиками. Желательно, чтобы кубики колбасы, сыра и помидоров были одного размера.
- Зелень можно взять по желанию. Сюда подойдет зеленый лук, или зелень укропа и петрушки. Промыть зелень и немного обсушить. Мелко нашинковать.
- Все подготовленные компоненты положить в одну посуду и перемешать.
- Зубчики чеснока почистить и выдавить через пресс. Сметану перемешать с давленым чесноком и выложить на салат сверху. Перемешать перед подачей.
Салат из тунца с кукурузой, яйцами и огурцами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Куриные яйца – 4 шт.
- Свежий огурец – 1-2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
- Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками.
- Тунца достать из рассола и размять вилкой.
- Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
- По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.
Салат с хурмой, орехами и лососем
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Смесь молодых салатных листьев – 1 пучок
- Хурма – 1 шт.
- Малосольный лосось – 100 г
- Кедровые орехи – горсть
- Тертый пармезан – 30 г
- Оливковое масло – 1-2 ст.л.
- Лимонный сок – 1 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Салатные листья помыть и обсушить, выложить на блюдо.
- Хурму разрезать на 4-6 частей, красиво распределить сверху.
- Филе лосося очень тонко нарезать, добавить в салат.
- Сверху посыпать поджаренными на сухой сковороде кедровыми орешками и тертым пармезаном.
- Заправить салат оливковым маслом, лимонным соком и медом. Посолить и поперчить.
Совет: вместо кедровых орехов можно взять грецкие или миндаль.
Салат из авокадо с яйцом и овощами
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1 помидор
- 1 огурец
- 1 вареное яйцо
- Зеленый салат – несколько листиков
- 1-2 ст.л. несладкого йогурта
- 1 ч.л. горчица
- Молотый черный перец
- Соль
Способ приготовления:
- Авокадо, помидор, огурец и яйцо произвольно нарезать.
- Салатные листья порвать, соединить с нарезанными авокадо, помидором, огурцом и яйцом.
- Смешать йогурт с горчицей, заправить салат, посолить и поперчить по вкусу.
- Подавать салат из авокадо сразу после приготовления.
Салат с курицей и йогуртовой заправкой от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 1 час + время на охлаждение
Ингредиенты:
Для курицы:
- 1,3 кг курицы хорошего качества
- Несколько горошин черного перца
- Несколько лавровых листьев
- 2 чайные ложки молотых семян кумина
- 1 горсть миндаля
Для заправки:
- 2 столовые ложки обезжиренного натурального йогурта
- 3 столовых ложки нежирного майонеза, приготовленного из яиц свободного выгула
- 2 лимона, сок и цедра
- 1 огурец, очищенный и нарезанный кубиками
- 1 маленькая связка свежего базилика, листья порвать руками
Для подачи:
- 4 большие горсти салатного микса
Способ приготовления:
- Поместите курицу в большую кастрюлю, залейте водой, добавьте перец и лавровый лист и доведите до слабого кипения. Варите около 40 минут. Если можете, оставьте курицу остывать в жидкости.
- Выньте курицу, снимите кожуру и измельчите мясо. Подсушите кумин и миндаль на горячей сковороде и дайте им остыть.
- Для приготовления заправки смешайте в большой миске йогурт, майонез и цедру лимона и сок. Добавьте курицу, огурец, кумин и миндаль вместе с порванным базиликом.
- Хорошо перемешайте и подавайте на подушке из салатного микса.
Полезный совет: Миндаль в рецепте можно заменить грецкими орехами или фундуком. А вместо огурцов взять кисло-сладкие яблоки.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Подсолнух" на Новый год. "Сегодня" также делились рецептами салата "Грибная поляна".
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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