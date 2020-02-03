Простые рецепты на 14 февраля: ТОП-5 блюд в виде сердца

Рецепты на День святого Валентина

Блюда в виде сердца на 14 февраля Фото: Depositphotos

Что приготовить на День святого Валентина? Вряд ли 14 февраля вы планируете ужин из множества сытных и сложных блюд. Поэтому лучший выход – подать вкусные и простые блюда в виде сердца по рецептам из нашей подборки.

Смотрите видео, что подарить на День влюбленных:

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Сладкие тосты в виде сердечек

Тосты с шоколадом и клубникой Фото: Pinterest

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

4 шт. свежей клубники

2 ломтика белого тостового хлеба

1-2 ст.л. шоколадной пасты

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Помыть ягоды. Небольшим ножом сделать V-образную выемку у основания клубники, чтобы получить форму сердца. Нарезать ягоды тонкими пластинками. Вырезать сердечки из белого тостового хлеба с помощью больших формочек для печенья. Намазать хлеб шоколадной пастой и красиво выложить нарезанную клубнику внахлест. По желанию посыпать сахарной пудрой. Подавать вместе с кофе, чаем или горячим шоколадом.

Канапе "Сердечки"

Бутерброды в виде сердечек Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

4 ломтика черного тостового хлеба

4 ч.л. с горкой сливочного сыра

4 ломтика огурца

4 ч.л. красной икры

Мята – для украшения

Способ приготовления:

Вырезать с помощью выемок для печенья сердечки из черного хлеба. Намазать хлеб сливочным сыром. Выложить на каждый кусочек хлеба по тонкому ломтику огурца. Украсить закуску икрой и веточками мяты.

Пицца в виде сердца из слоеного теста

Пицца на День Святого Валентина Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Готовое слоеное или дрожжевое тесто для пиццы

Томатный соус с итальянскими травами

Салями или пепперони

Тертый твердый сыр или моцарелла

Способ приготовления:

Раскатать тесто на присыпанной муке поверхности и придать ему форму сердца. Сделать пальцами небольшие бортики. Вырезать из ломтиков салями сердечки с помощью формочек для печенья. Намазать тесто томатным соусом, отступая от краев. Выложить сверху начинку. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке 15-20 минут. За это время края теста должны подрумяниться. Разрезать пиццу в форме сердца на порционные куски и сразу же подавать.

Совет: в начинку можно добавить нарезанные шампиньоны, помидоры черри и оливки.

Салат "Сердце" на День святого Валентина

Салат в виде сердца Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

250 г вареного куриного филе

1 яблоко

150 г твердого сыра

Красная икра – для украшения

150 г майонеза

Зелень – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовить все ингредиенты. Выложить продукты в виде сердца: первый слой – отварная куриная грудка с майонезом; второй слой – зеленое яблоко без кожуры, порезанное кубиками или натертое и заправленное майонезом; третий слой – мелко натертый сыр, смазанный майонезом; четвертый слой – красная икра. По желанию украсить салат зеленью.

Коктейль "Сердце" на 14 февраля

Коктейль "Сердце" Фото: Pinterest

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

2 части водки

Вермут

Сердечко, вырезанное из свеклы

Способ приготовления:

Плеснуть в бокал для мартини вермут, ополоснуть бокал и вылить в шейкер на лед. Добавить две части водки, взболтать, налить в бокал, положить туда кусочек вареной свеклы, пронзив его коктейльной палочкой или шпажкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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