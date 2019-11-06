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Простые рецепты смузи для похудения: как приготовить жиросжигающие напитки

Рецепты смузи для похудения с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Cмузи: рецепты для похудения
Cмузи: рецепты для похудения
Фото: freepik.com

Рецепты смузи для похудения пригодятся всем, кто следит за своим весом. Домашние жиросжигающие коктейли в блендере вкусны, просты в приготовлении и полны полезных веществ.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Рецепты смузи для похудения позволяют менять ингредиенты, миксовать на свое усмотрение сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов – и все в одном стакане.

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Смузи для похудения из авокадо и киви в блендере

Смузи из авокадо и киви
Смузи из авокадо и киви
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 спелого авокадо
  • 2 киви
  • 1/2 ч.л. сока лайма
  • Мед или другой подсластитель – по вкусу
  • Лед – по желанию
  • Миндальное молоко – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистите авокадо и киви от кожицы.
  2. Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера.
  3. Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу.
  4. Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте.
  5. Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.

Фруктовый смузи с овсянкой для похудения

Смузи с овсянкой на завтрак
Смузи с овсянкой на завтрак
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 1 ст.л. овсяных хлопьев
  • 80 г мягких фруктов (все, что у вас есть – банан, клубника, черника и манго)
  • 150 мл молока
  • 1 ч.л. меда
  • 1 ч.л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

  1. Положите все ингредиенты в блендер.
  2. Взбивайте в течение 1 минуты до однородного состояния.
  3. Перелейте смузи в два стакана и подавайте сразу же.

Зеленый смузи для похудения от Юлии Высоцкой

Зеленый смузи: фото
Зеленый смузи: фото
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/5 л воды
  • 2 киви
  • 1 банан
  • Горсть свежего шпината
  • 1 ст.л. семян чиа
  • 1 горсть орехов кешью
  • 3 веточки свежего базилика

Способ приготовления:

  1. Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить.
  2. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
  3. Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции.
  4. При подаче можно посыпать напиток семечками и семенами чиа, украсить любыми ягодами и базиликом.

Рецепт смузи "Банан-киви" для похудения

Смузи из киви и банана
Смузи из киви и банана
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1,5 спелых киви
  • 1 спелый банан
  • 1/4 – 1/3 стакана апельсинового сока или миндального молока
  • 1/2 столовой ложки меда

Способ приготовления:

  1. Очистите и нарежьте банан и киви на средние кусочки.
  2. Налейте апельсиновый сок в чашу блендера.
  3. Добавьте нарезанный банан, киви и мед.
  4. Взбейте ингредиенты до получения однородной массы.
  5. Смузи "Киви-банан" готов! Перелейте его в стакан и подавайте. Для более свежего вкуса в смузи можно добавить листики мяты.

Смузи с хурмой и имбирем для похудения

Смузи с хурмой
Смузи с хурмой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки молока (обычного, кокосового или миндального – на ваш выбор)
  • 1 спелый банан
  • 1 чашка нарезанной кусочками хурмы
  • 1 чашка мандариновых долек
  • 1 ч.л. натертого свежего корня имбиря
  • Половинка стручка ванили (только семена) или несколько капель экстракта
  • Мед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Заранее заморозьте кусочки хурмы и дольки мандарина (быстрее будет, если вы разложите их в один слой).
  2. Если у хурмы жесткая кожура, ее можно срезать – тогда смузи будет более однородным.
  3. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте в гладкое пюре.
  4. Разделите смузи на порции и подавайте сразу с медом.

Секреты приготовления смузи

  • В смузи важно, чтобы текстура коктейля была однородная;
  • Для приготовления смузи нужно иметь хороший блендер;
  • Не добавляйте чересчур много жидкости, чтобы не получился напиток, по консистенции напоминающий кисель;
  • Используйте для смузи хорошее и вкусное молоко;
  • Не добавляйте сахар, ведь фрукты содержат его в достаточном количестве. Чтобы подсластить смузи, можно добавить мед и кленовый сироп;
  • Используйте для смузи охлажденные или замороженные фрукты;
  • Если смешать киви с красными ягодами, получится неаппетитный цвет. Поэтому следите, чтобы цвета ингредиентов сочетались.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи от Кортни Кардашьян.

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Источник: Сегодня
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