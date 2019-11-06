Простые рецепты смузи для похудения: как приготовить жиросжигающие напитки
Рецепты смузи для похудения с фото
Рецепты смузи для похудения пригодятся всем, кто следит за своим весом. Домашние жиросжигающие коктейли в блендере вкусны, просты в приготовлении и полны полезных веществ.
Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:
Рецепты смузи для похудения позволяют менять ингредиенты, миксовать на свое усмотрение сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов – и все в одном стакане.
Смузи для похудения из авокадо и киви в блендере
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 спелого авокадо
- 2 киви
- 1/2 ч.л. сока лайма
- Мед или другой подсластитель – по вкусу
- Лед – по желанию
- Миндальное молоко – по вкусу
Способ приготовления:
- Очистите авокадо и киви от кожицы.
- Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера.
- Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу.
- Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте.
- Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.
Фруктовый смузи с овсянкой для похудения
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1 банан
- 1 ст.л. овсяных хлопьев
- 80 г мягких фруктов (все, что у вас есть – банан, клубника, черника и манго)
- 150 мл молока
- 1 ч.л. меда
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Способ приготовления:
- Положите все ингредиенты в блендер.
- Взбивайте в течение 1 минуты до однородного состояния.
- Перелейте смузи в два стакана и подавайте сразу же.
Зеленый смузи для похудения от Юлии Высоцкой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/5 л воды
- 2 киви
- 1 банан
- Горсть свежего шпината
- 1 ст.л. семян чиа
- 1 горсть орехов кешью
- 3 веточки свежего базилика
Способ приготовления:
- Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить.
- Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить.
- Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции.
- При подаче можно посыпать напиток семечками и семенами чиа, украсить любыми ягодами и базиликом.
Рецепт смузи "Банан-киви" для похудения
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1,5 спелых киви
- 1 спелый банан
- 1/4 – 1/3 стакана апельсинового сока или миндального молока
- 1/2 столовой ложки меда
Способ приготовления:
- Очистите и нарежьте банан и киви на средние кусочки.
- Налейте апельсиновый сок в чашу блендера.
- Добавьте нарезанный банан, киви и мед.
- Взбейте ингредиенты до получения однородной массы.
- Смузи "Киви-банан" готов! Перелейте его в стакан и подавайте. Для более свежего вкуса в смузи можно добавить листики мяты.
Смузи с хурмой и имбирем для похудения
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки молока (обычного, кокосового или миндального – на ваш выбор)
- 1 спелый банан
- 1 чашка нарезанной кусочками хурмы
- 1 чашка мандариновых долек
- 1 ч.л. натертого свежего корня имбиря
- Половинка стручка ванили (только семена) или несколько капель экстракта
- Мед – по вкусу
Способ приготовления:
- Заранее заморозьте кусочки хурмы и дольки мандарина (быстрее будет, если вы разложите их в один слой).
- Если у хурмы жесткая кожура, ее можно срезать – тогда смузи будет более однородным.
- Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте в гладкое пюре.
- Разделите смузи на порции и подавайте сразу с медом.
Секреты приготовления смузи
- В смузи важно, чтобы текстура коктейля была однородная;
- Для приготовления смузи нужно иметь хороший блендер;
- Не добавляйте чересчур много жидкости, чтобы не получился напиток, по консистенции напоминающий кисель;
- Используйте для смузи хорошее и вкусное молоко;
- Не добавляйте сахар, ведь фрукты содержат его в достаточном количестве. Чтобы подсластить смузи, можно добавить мед и кленовый сироп;
- Используйте для смузи охлажденные или замороженные фрукты;
- Если смешать киви с красными ягодами, получится неаппетитный цвет. Поэтому следите, чтобы цвета ингредиентов сочетались.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи от Кортни Кардашьян.
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