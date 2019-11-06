Простые рецепты смузи для похудения: как приготовить жиросжигающие напитки

Рецепты смузи для похудения с фото

Cмузи: рецепты для похудения Фото: freepik.com

Рецепты смузи для похудения пригодятся всем, кто следит за своим весом. Домашние жиросжигающие коктейли в блендере вкусны, просты в приготовлении и полны полезных веществ.

Смотрите видео, как приготовить фруктовые смузи:

Рецепты смузи для похудения позволяют менять ингредиенты, миксовать на свое усмотрение сезонные овощи и фрукты и получать достаточное количество витаминов, минералов, микроэлементов – и все в одном стакане.

Смузи для похудения из авокадо и киви в блендере

Смузи из авокадо и киви Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/2 спелого авокадо

2 киви

1/2 ч.л. сока лайма

Мед или другой подсластитель – по вкусу

Лед – по желанию

Миндальное молоко – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите авокадо и киви от кожицы. Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера. Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу. Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте. Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.

Фруктовый смузи с овсянкой для похудения

Смузи с овсянкой на завтрак Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 банан

1 ст.л. овсяных хлопьев

80 г мягких фруктов (все, что у вас есть – банан, клубника, черника и манго)

150 мл молока

1 ч.л. меда

1 ч.л. ванильного экстракта

Способ приготовления:

Положите все ингредиенты в блендер. Взбивайте в течение 1 минуты до однородного состояния. Перелейте смузи в два стакана и подавайте сразу же.

Зеленый смузи для похудения от Юлии Высоцкой

Зеленый смузи: фото Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/5 л воды

2 киви

1 банан

Горсть свежего шпината

1 ст.л. семян чиа

1 горсть орехов кешью

3 веточки свежего базилика

Способ приготовления:

Киви и банан очистить и нарезать шайбами, шпинат промыть и обсушить. Сложить в стакан блендера киви, банан, огурец, базилик и шпинат. Влить часть воды и взбить. Постепенно небольшими частями добавлять воду до получения нужной консистенции. При подаче можно посыпать напиток семечками и семенами чиа, украсить любыми ягодами и базиликом.

Рецепт смузи "Банан-киви" для похудения

Смузи из киви и банана Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1,5 спелых киви

1 спелый банан

1/4 – 1/3 стакана апельсинового сока или миндального молока

1/2 столовой ложки меда

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте банан и киви на средние кусочки. Налейте апельсиновый сок в чашу блендера. Добавьте нарезанный банан, киви и мед. Взбейте ингредиенты до получения однородной массы. Смузи "Киви-банан" готов! Перелейте его в стакан и подавайте. Для более свежего вкуса в смузи можно добавить листики мяты.

Смузи с хурмой и имбирем для похудения

Смузи с хурмой Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 чашки молока (обычного, кокосового или миндального – на ваш выбор)

1 спелый банан

1 чашка нарезанной кусочками хурмы

1 чашка мандариновых долек

1 ч.л. натертого свежего корня имбиря

Половинка стручка ванили (только семена) или несколько капель экстракта

Мед – по вкусу

Способ приготовления:

Заранее заморозьте кусочки хурмы и дольки мандарина (быстрее будет, если вы разложите их в один слой). Если у хурмы жесткая кожура, ее можно срезать – тогда смузи будет более однородным. Сложите все ингредиенты в чашу блендера и взбейте в гладкое пюре. Разделите смузи на порции и подавайте сразу с медом.

Секреты приготовления смузи

В смузи важно, чтобы текстура коктейля была однородная;

Для приготовления смузи нужно иметь хороший блендер;

Не добавляйте чересчур много жидкости, чтобы не получился напиток, по консистенции напоминающий кисель;

Используйте для смузи хорошее и вкусное молоко;

Не добавляйте сахар, ведь фрукты содержат его в достаточном количестве. Чтобы подсластить смузи, можно добавить мед и кленовый сироп;

Используйте для смузи охлажденные или замороженные фрукты;

Если смешать киви с красными ягодами, получится неаппетитный цвет. Поэтому следите, чтобы цвета ингредиентов сочетались.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить смузи-боул. "Сегодня" также делились рецептом полезного смузи от Кортни Кардашьян.

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