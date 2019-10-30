Простые завтраки: три рецепта быстрых и вкусных блюд
Идеи простых и полезных завтраков с фото
Завтрак – главный прием пищи, и важно, чтобы он был вкусным и полезным. Но часто по утрам совсем нет времени готовить.
Смотрите видео, какие завтраки предпочитают украинцы:
В таком случае можно сделать быстрые завтраки по рецептам из нашей подборки. Они готовятся за считанные минуты, но при этом обладают прекрасным вкусом.
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Йогурт с фруктами и хлопьями
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Киви
- Замороженные ягоды (например, черноплодная рябина, ежевика, черника, малина, клубника)
- Микс сухих завтраков (кукурузные хлопья, рисовые шарики и т.п.)
- Йогурт (полезнее домашний)
Способ приготовления:
- Часть ягод взбейте с йогуртом.
- Киви почистите и нарежьте кусочками.
- В бокал слоями выложите фрукты, йогурт, хлопья и оставшиеся ягоды (хорошо подойдет клубника или малина).
Творожно-яблочные оладьи
Время приготовления:
- 20 минут
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 2 яйца
- 3 ст.л. манной крупы
- 1-2 ст.л. муки
- 1-2 ст.л сахара
- 0,5 ч.л. соды
- Щепотка соли
- 1 яблоко
- Ваниль – по желанию
Способ приготовления:
- Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками.
- Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте.
- Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом.
- Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.
Быстрый омлет со сметаной
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1/2 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. муки
- Сливочное масло
- Петрушка
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Смешайте в миске яйцо, сметану и муку – тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью.
- Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь.
- Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.
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