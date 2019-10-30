Простые завтраки: три рецепта быстрых и вкусных блюд

Идеи простых и полезных завтраков с фото

Простой завтрак Фото: freepik.com

Завтрак – главный прием пищи, и важно, чтобы он был вкусным и полезным. Но часто по утрам совсем нет времени готовить.

Смотрите видео, какие завтраки предпочитают украинцы:

В таком случае можно сделать быстрые завтраки по рецептам из нашей подборки. Они готовятся за считанные минуты, но при этом обладают прекрасным вкусом.

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Йогурт с фруктами и хлопьями

Йогурт с ягодами и хлопьями Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Киви

Замороженные ягоды (например, черноплодная рябина, ежевика, черника, малина, клубника)

Микс сухих завтраков (кукурузные хлопья, рисовые шарики и т.п.)

Йогурт (полезнее домашний)

Способ приготовления:

Часть ягод взбейте с йогуртом. Киви почистите и нарежьте кусочками. В бокал слоями выложите фрукты, йогурт, хлопья и оставшиеся ягоды (хорошо подойдет клубника или малина).

Творожно-яблочные оладьи

Творожные оладьи с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Ингредиенты:

300 г творога

2 яйца

3 ст.л. манной крупы

1-2 ст.л. муки

1-2 ст.л сахара

0,5 ч.л. соды

Щепотка соли

1 яблоко

Ваниль – по желанию

Способ приготовления:

Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками. Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте. Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом. Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.

Быстрый омлет со сметаной

Омлет с петрушкой Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 яйцо

1/2 ст. л. сметаны

1 ч. л. муки

Сливочное масло

Петрушка

Соль, перец

Способ приготовления:

Смешайте в миске яйцо, сметану и муку – тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью. Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь. Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.

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