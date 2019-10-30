Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Простые завтраки: три рецепта быстрых и вкусных блюд

Идеи простых и полезных завтраков с фото

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Простой завтрак
Простой завтрак
Фото: freepik.com

Завтрак – главный прием пищи, и важно, чтобы он был вкусным и полезным. Но часто по утрам совсем нет времени готовить.

Смотрите видео, какие завтраки предпочитают украинцы:

В таком случае можно сделать быстрые завтраки по рецептам из нашей подборки. Они готовятся за считанные минуты, но при этом обладают прекрасным вкусом.

Читайте также:
Как сделать творожный пудинг с сухофруктами на завтрак

Йогурт с фруктами и хлопьями

Йогурт с ягодами и хлопьями
Йогурт с ягодами и хлопьями
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Киви
  • Замороженные ягоды (например, черноплодная рябина, ежевика, черника, малина, клубника)
  • Микс сухих завтраков (кукурузные хлопья, рисовые шарики и т.п.)
  • Йогурт (полезнее домашний)

Способ приготовления:

  1. Часть ягод взбейте с йогуртом.
  2. Киви почистите и нарежьте кусочками.
  3. В бокал слоями выложите фрукты, йогурт, хлопья и оставшиеся ягоды (хорошо подойдет клубника или малина).

Творожно-яблочные оладьи

Творожные оладьи с яблоками
Творожные оладьи с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. манной крупы
  • 1-2 ст.л. муки
  • 1-2 ст.л сахара
  • 0,5 ч.л. соды
  • Щепотка соли
  • 1 яблоко
  • Ваниль – по желанию

Способ приготовления:

  1. Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте небольшими кубиками.
  2. Перемешайте в миске все остальные ингредиенты для теста, в конце добавьте яблоко, перемешайте.
  3. Поджарьте оладьи на сковороде с растительным маслом.
  4. Подавайте творожно-яблочные оладьи с медом, вареньем или со сметаной.

Быстрый омлет со сметаной

Омлет с петрушкой
Омлет с петрушкой
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1/2 ст. л. сметаны
  • 1 ч. л. муки
  • Сливочное масло
  • Петрушка
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске яйцо, сметану и муку – тщательно взбейте все венчиком. Приправьте смесь по вкусу белым перцем и солью.
  2. Разогрейте на среднем огне сковороду. Растопите кусочек сливочного масла и вылейте яичную смесь.
  3. Когда омлет подрумянится, посыпьте его мелко рубленой петрушкой и сверните "конвертом".

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой. "Сегодня" также делись рецептом сырных вафель на кефире от Юлии Высоцкой.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как варить кофе: лучшие способы приготовления в домашних условиях Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки Как сделать слоеную творожную запеканку с тыквой Как испечь простой пирог с вареньем
рецепты завтрак йогурт как приготовить омлет оладьи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Маринуем баклажаны с перцем и сразу на стол: все просят добавки
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу
Кравець в лосинах підкорила паркет шоу "Танці з зірками"
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?

Популярные статьи

Вчера, 19:01Шоу-бизнес

Совсем другой: Потап сбрил бороду и отрастил усы

Вчера, 14:03Fun

29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 13:11Fun

Жених ушел из жизни после семи часов брака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Принц Уильям и принц Гарри с женами временно объединятся ради Елизаветы ІІ

Вчера, 12:14Стиль

Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

Вчера, 11:24Fun

Забавная головоломка с изображением кошки поставила сеть в тупик

28 октябряПсихология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

28 октябряTravel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

28 октябряFun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

28 октябряТехно

Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

28 октябряFood

Как приготовить вкусные рогалики: лучшие рецепты домашней выпечки

28 октябряTravel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

28 октябряПсихология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

Новости партнеров

Колбасу не покупаю: 3 шикарных блюда на замену
Колбасу не покупаю: 3 шикарных блюда на замену
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Лепешки с морковью и луком: необычно вкусный рецепт
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Ленивый пирог с любой начинкой для ленивых
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Колишня дружина Потапа Горова прокоментувала пісню для Каменських
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
Лікар Заворотнюк терміново звернулася до фанатів
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини
Какие формы: Рианна показала роскошную фигуру в бикини